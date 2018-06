Oletko sinä ensimmäinen suomalainen avaruudessa? Kuka vain voi harjoittaa astronautilta vaadittavia taitoja suomalaissovelluksella

Suomalaisyritys Space Nationin huikea tavoite on olla mukana avaruusmatkailun etulinjassa.

Mistä on kyse? Suomalaisyritys Space Nation on julkaissut avaruusaiheisen sovelluksen

Sen kautta kuka vaan voi harjoittaa astronautilta vaadittavia taitoja

Paras koulutuksen suorittanut kokelas saa matkan avaruuteen

Aalto-yliopiston professorin mukaan avaruus kaupallistuu kovaa vauhtia

– Avaruus ei ole kaukana, se on meidän takapihamme, sanoo Space Nationin (siirryt toiseen palveluun) perustaja, sisällöntuottaja Mazdak Nassir.

Yritys on julkaissut älypuhelimen sovelluksen (siirryt toiseen palveluun) Space Nation Navigator, jonka kautta kuka vain voi treenata avaruudessa tarvittavia taitoja.

Sovelluksessa on erilaisia tehtäviä, pelejä ja kyselyjä, joita valmennettava suorittaa. Valmennuksen kautta harjaannutetaan fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia taitoja. Pohjakunnolla ei ole väliä.

Space Nationin yksi perustaja ja sisällöntuottaja Mazdak Nassir ja markkinointijohtaja Katja Presnal Petra Ristola / Yle

– Siinä lähdetään nollasta. Mitä edemmäs valmennus etenee, sitä haastavammiksi tehtävät ja pelit muuttuvat, sanoo Space Nationin markkinointijohtaja Katja Presnal.

Space Nation tekee yhteistyötä NASAn kanssa (siirryt toiseen palveluun), ja yritys on ainoa avaruusturismijäsen YK:n turismiorganisaatiossa. Yrityksen taustalla on Roviosta tuttu Peter Vesterbacka.

Avaruus on kaupallistumassa

Aalto-yliopiston kaukokartoituksen ja avaruustekniikan apulaisprofessori Jaan Praks suhtautuu myönteisesti Space Nationin kehittämään sovellukseen.

– Kaikki tämän suuntaiset ponnistukset ja aktiviteetit ovat hyviä. Tämä valmistaa meitä siihen, että tulevaisuudessa avaruuteen matkustetaan paljon enemmän.

Praks muistuttaa, että kuluu vielä joitakin vuosia, ennen kuin avaruusmatkailu todella arkipäiväistyy.

– Ihmisen lähettäminen avaruuteen on teknisesti hyvin haastavaa, sanoo Praks.

Yle

Ensimmäiset turistimatkat avaruuteen tehdään noin 100 kilometrin korkeuteen.

– Menee vielä aikaa ennen kuin voidaan kaupallisesti mennä toiselle planeetalle, kuuhun tai katsoa maisemia avaruushotellista.

Kaupalliset toimijat, jotka suunnittelevat avaruusmatkailua, tekevät teknistä kehitystyötä ja tutkimustyötä, jotta laitteet saadaan riskittömiksi. Praksin mukaan nyt eletään kaupallisen avaruustoiminnan voimakasta kasvukautta ja avaruuden ympärille on syntynyt monenlaista start up -toimintaa.

– Avaruus on kaupallistumassa nopeasti, koska laitteiden avaruuteen toimittamisen hinta on laskenut voimakkaasti. Rakettiteknologia on edistynyt ja satelliittien sekä laitteiden koot ovat pienentyneet, sanoo Praks.

Paras saa matkan avaruuteen

Space Nationin mobiilisovellukseen osallistuvista valmennettavista valitaan 12 soveltuvinta kokelasta jatkokoulutukseen. Kokelaista parhaalle luvataan matka avaruuteen. Space Nationin on tarkoitus viedä ihminen avaruuteen vuosittain.

– Tarkoituksemme on rikkoa mielikuva, jonka mukaan astronautti olisi yli-ihminen. Puhumme kansalaisastronauteista, joita tarvitaan lähiavaruudessa, kun avaruusmatkailu kehittyy, sanoo sisällöntuottaja Mazdak Nassir.

Avaruus ei ole kaukana, se on meidän takapiha. Mazdak Nassir

Space Nation Navigator -sovellus (siirryt toiseen palveluun) on kiinnostanut ihmisiä ympäri maailmaa.

– Avaruus kiinnostaa. Kun sovellus oli ollut julki muutaman viikon, oli sitä ladattu jo kymmeniä tuhansia kertoja, sanoo markkinointijohtaja Katja Presnal.

Vielä on auki, minkä kaupallisen toimijan kautta voittaja avaruuteen ponnahtaa. Tapahtuuko se ensi vuonna vai milloin? Ensin on tarkoitus lentää avaruuden rajalle, noin sadan kilometrin korkeuteen.

