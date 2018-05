Isot karjatilat vetävät viljatiloja luomuun – Kurikan Polvenkylästä tuli luomukylä

Luomutuotanto kasvaa voimakkaasti tänä vuonna ja osittain myös keskittyy tietyille alueille. Kurikan Polvenkylän pelloista jo 80 prosenttia on luomulla.

Kurikan Polvenkylästä löytyy luomuviljelyn keskittymä. Eteläpohjalaisessa kylässä on viitisentoista maatilaa, joista toistakymmentä on jo siirtynyt luomuun. Kylän ensimmäinen luomuviljelijä Henry Teini laskee, että Polvenkylän peltopinta-alasta 80 prosenttia on luomulla.

– Uskon, että olemme luomutuotannossa maakuntamme ykkönen, kenties Suomenkin, kenties jopa Euroopankin ykkönen, Henry Teini innostuu. Hän aloitti maitotilallaan luomutuotannon 20 vuotta sitten.

– Tuumasin luomuun lähtöä monta vuotta ja laskeskelin, että kuinka se kannattaa ja pohdin, mitä muut ajattelevat. Vanhana mielenterveyshoitajana uskalsin tehdä päätöksen. Kylähulluksi he ensin mut pisti, mutta hyvin on mennyt ja olen ollut tosi tyytyväinen.

Meneekö Teini konkurssiin?

Hiljalleen Polvenkylässä tila toisensa jälkeen siirtyi luomuun.

– Kyllähän muut seurasivat monta vuotta, että koska Teini menee konkurssiin. Mutta kun he huomasivat, ettei näin käynytkään, kyläläiset soittelivat ja kyselivät. Kannustin varovaisesti ja nyt lähes kaikki alkaa olla luomua täällä, Henry Teini selvittää.

Yllytitkö?

– En, se ei ollut mun tehtävä. Sanoin, että laskekaa, tuumatkaa ja funtsatkaa. Se oli mun neuvo heille.

Kumppanuus kannattaa

ProAgriasta arvioidaan, että luomukeskittymät yleistyvät, kun isot karjatilat vaihtavat luomuun.

– Karjatilat houkuttelevat pienempiä viljatiloja kumppaneikseen. Näin karjatila saa ostaa rehut läheltä ja viljatilat saavat myydä satonsa lähelle. Näin syntyy hyvää yhteistyötä, josta molemmat osapuolet hyötyvät, huomauttaa luomukasvintuotannon asiantuntija Jari Luokkakallio ProAgria Etelä-Pohjanmaasta.

Koko maassa luomutuotannossa eletään parhaillaan voimakasta kasvun aikaa. Eniten kasvua on läntisessä Suomessa, esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla luomuun siirtyy tänä vuonna 54 ja Pohjanmaalla 45 tilaa. Eniten aloittavia tiloja on tänä vuonna Varsinais-Suomessa.

Uutta virtaa omaan viljelyyn

Henry Teini lähestyy pikku hiljaa eläkeikää. Hän laittoi lehmät pois puoli vuotta sitten ja kasvattaa vielä tämän vuoden hiehoja toisille tiloille. Pelloilleen hän kylvi tänä keväänä herne-kauraa, ja osa pelloista on nurmella.

– Toki viljelen peltoja vielä siihen saakka, kunnes vajaan 64 vuoden iässä eläkeikä koittaa, Henry Teini suunnittelee.

Henry Teini ei ole pitänyt luomuviljelyä ja karjanpitoa mitenkään huomattavasti tavanomaista tuotantoa vaikeampana.

– Lypsetään lehmiä niin kuin tavanomaisellakin puolella. Ruoka pellolla pitää totta kai olla luomua ja täysrehun pitää olla luomua. Aivan samanlaista viljelyä kuin tavanomainenkin, vain apulannat ja ruiskutushommat jäävät pois.

Polvenkylän luomutuotannon pioneeri ei ole säikähtänyt edes luomun tarkastuskierroksia.

– Tottakai säädökset luomussa ovat tosi kovat, mutta niin niiden pitää ollakin, koska saamme ylimääräistä tukea. Siksi meitä seurataan tavallista enemmän. Tarkastuksia on joka vuosi vähintään kerran, plus sitten vielä muut tarkastukset.

Henry Teini sanoo, että myös kannattavuuskirjanpito on osoittanut luomuun siirtymisen heidän tilallaan hyväksi vaihtoehdoksi.

– Kun lähti opettelemaan uutta, siinä tuli myös uutta virtaa tähän koko viljelyyn. Kyllä oon tykännyt, Henry Teini tuumaa.

Kylämarkkinoinin paikka?

Jos lähes koko kylä tuottaa luomuruokaa, eikö se olisi vajaan parin sadan asukkaan Polvenkylälle oiva markkinointivaltti.

– Osalla on vielä siirtymävaiheessa peltoja, joten ei aivan vielä tule puhdasta luomua, mutta parin vuoden päästä tämä on akuutti kysymys, Henry Teini uskoo.