"Ensimmäiset piirakkamarjat kuukauden päästä" – mustikka kukkii ja voi hyvin isossa osassa maata

Mistä on kyse? Mustikka kukkii etuajassa varsinkin pohjoisessa Suomessa.

Satonäkymät ovat viime vuoteen verrattuna hyvät.

Hallayö verotti mustikkaa paikoin viime yönä.

Mustikkasato näyttää lupaavalta isossa osassa maata, kertoo Luonnonvarakeskus. Marja on puhjennut kukkimaan samaan aikaan lähes koko maassa ja varsinkin pohjoisessa kukinta on kovasti etuajassa. Luken havaintometsissä kukinta on ollut vähintään keskinkertaista, paikoin jopa runsasta.

– Kesä rysähti melkein koko maahan kerralla, sanoo Luken erikoistutkija Rainer Peltola.

Talven ja kevään aikana ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä ennustaisi huonoa mustikkasatoa. Monia kasvustoja nyt vaivaava kuivuuskaan ei haittaa mustikkaa, ellei kuivuus jatku vielä kukintavaiheessa.

Hallayö puraisi Pohjanmaalla ja pohjoisessa

Viime yönä saatiin keskelle lämmintä toukokuuta kuitenkin yksi hallayö, joka vaikuttaa satoon tietyillä alueilla. Peltolan mukaan lämpötila kävi pakkasella muun muassa Pohjanmaalla Alajärvi–Ylivieska-linjalla, Ranualla ja Rovaniemeltä pohjoiseen.

Esimerkiksi Ylivieskan lentokentällä oli Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan pakkasta aamukahden ja puoli kuuden välillä. Enimmillään pakkasta oli melkein kolme astetta.

– Kyllähän niissä lämpötiloissa sillä hetkellä auki olevat kukat tuhoutuu, Peltola sanoo.

Myös yksittäisiä puolukankukkia on kuulemma havaittu. Rainer Peltola

Yksittäinen hallayö ei kuitenkaan pilaa satoa enemmälti, koska mustikan kukat puhkeavat eri aikaan. Samassa varvussa kukkien kanssa voi olla nuppuja ja raakileita, jotka kestävät kylmyyttä paremmin kuin herkät kukat. Lisäksi halla iskee lähinnä alaville maille.

– Eli jos halla on puraissut alueella, voi olla, että mustikkaa täytyy hakea korkeammilta paikoilta.

Lämpö ja pölyttäjät vaikuttavat nyt eniten

Nyt kukintavaiheessa mustikkasatoon vaikuttavat yöpakkasten lisäksi pölyttäjien määrä ja aktiivisuus. Pölyttäjien kuulumisista ei ole varmoja tietoja, mutta Peltolan mukaan lähtökohdat ovat otolliset. Luminen talvi oli hyvä mustikoiden tärkeimmille pölyttäjille kimalaisille ja lentosäät ovat olleet kunnossa.

– Kun raakilevaiheeseen päästään, ollaan aika selvillä vesillä. Silloin ei ole riskitekijänä enää muu kuin kuivuus.

Se, kuinka kauan kestää ennen kuin kukkiva mustikanvarpu alkaa kasvattaa marjoja, vaihtelee. Lämpimillä paikoilla kypsymisvaiheeseen päästään nopeammin.

– Kuukaudessa voidaan hyvinkin päästä ensimmäisiä piirakkamarjoja poimimaan lämpimiltä paikoilta, Peltola arvioi.

"Oltaisiin aika lailla etuajassa"

Myös muiden metsämarjojen kukinta on kirinyt lämpimän kevään ansiosta edelle tavallista aikataulua. Hilla eli lakka eli suomuurain kukkii jo Ranuankin korkeudella.

Avonaisessa maastossa se on mustikkaa alttiimpi huonoille säille ja viime yön pakkanen on vaikuttanut luultavasti myös hillasatoon.

– Myös yksittäisiä puolukankukkia on kuulemma havaittu, mutta pääkukintaan menee vielä parisen viikkoa. Ja silloinkin oltaisiin aika lailla etuajassa.