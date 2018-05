Nuorten suunnittelijoiden kärkijoukko pääsee parrasvaloihin Kaapelitehtaan catwalkilla – Eetu Kemppainen: "Yhdistelen vaatteissani miehisiä ja naisellisia elementtejä"

Suomalainen muotoilu on perinteisesti ollut tunnettua kansainvälisesti, mutta harvemmin kuulee puhuttavan Suomesta muotimaana. Aalto-yliopiston muotitaiteen professori Pirjo Hirvonen on sitä mieltä, että nuori sukupolvi on kääntänyt asetelman toisinpäin.

– Se, mitä olemme saaneet Aalto-yliopistossa aikaan on tuonut esiin suomalaisten kätketyn lahjakkuuden, sanoo Hirvonen.

Nuoret suomalaiset muotisuunnittelijat ovat viime vuosina napsineet merkittäviä kansainvälisiä sijoituksia esimerkiksi alan merkittävimpiin kuuluvassa suunnittelukilpailussa Ranskan Hyèresissä.

Huomio kilpailussa voi poikia työpaikan Pariisin, Lontoon tai New Yorkin muotitaloissa. Ensimmäinen askel on yleensä assistentin tai junior designerin paikka, josta ura alkaa urjeta eteenpäin.

– Meillä on heitä siellä niin paljon, että rehellisesti sanoen, minä en niitä enää laskekaan, Hirvonen sanoo.

Fashion in Helsinki -viikon kruunaa tänä iltana pidettävä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muodin koulutusohjelman vuosittainen näytös Kaapelitehtaalla. Catwalkilla nähdään yli kaksikymmentä Aalto-yliopiston opiskelijoiden mallistoa.

Kemppainen käyttää pliseeraustekniikkaa. Eetu Kemppainen

Silkkimekko ja lentäjäntakki

Yksi näytöksen suunnittelijoista on taiteen kandidaatiksi valmistuva Eetu Kemppainen. Hän on saanut inspiraationsa 1920-30 -lukujen lentäjänaisista.

– Yhdistelen vaatteissani miehisiä ja naisellisia elementtejä. Tavoitteeni oli saada siitä mielenkiintoinen, tuore kokoelma, Kemppainen kertoo.

Mallistossa on kuusi asua, joissa yhdistellään mekkoja ja työvaate-elementtejä. Esikuvana on amerikkalainen lentäjä Amelie Earhart, joka katosi Tyynellämerellä yrittäessään maailmanympärilentoa.

Kemppainen käyttää esimerkiksi vanhaa pliseeraustekniikkaa, joka tarkoittaa kankaan vekitystä lämmön avulla.

– Olen yrittänyt löytää siihen uuden lähestymistavan. Sitä kautta oikeastaan koko mallisto alkoi elää omaa elämäänsä, Kemppainen kertoo.

Valmistautuminen venyy kalkkiviivoille

Kiire ja tohina on kova muotinäytöksen aattona. Kaiken pitää olla viimeistä piirtoa myöten valmista perjantai-iltana.

– Nyt onneksi on se hyvä tilanne, että vaatteet ovat valmiit. Mutta kyllä äitikin tuolla vielä käsin jotain minulle ompelee, Kemppainen sanoo.

Kaapelitehtaalla järjestettävä, yli tuhat katsojaa vetävä näytös on loppuunmyyty. Opiskelijat voivat etukäteen vain arvailla, mitkä ulkomaiset muotitalot ovat lähettäneet rekrytointitiiminsä katsomaan muotia Helsinkiin.

Näytös18:aan liittyy suuria odotuksia. Jos oikeat ihmiset ovat tänään paikalla ja onni myötä, niin Kemppaisen opiskelijaelämä saattaa vaihtua harjoittelijan paikkaan esimerkiksi jossain ranskalaisessa muotitalossa, mahdollisimman isossa mielellään.

Kemppaisen suunnittelema lentäjävaikutteinen haalari. Eetu Kemppainen

Vähäeleistä ja jotain alkuperäistä

Mikä muodissa sitten tänä päivänä myy?

– Jos löytyy persoonallista tatsia mallistoajattelussa, oli se sitten vähäeleistä, tai jos siinä on jotain hyvin alkuperäisen oloista, sellaiset kiinnostavat, sanoo professori Pirjo Hirvonen.

Samat ajatukset sopivat hyvin myös Eetu Kemppaisen tänä iltana nähtävään naislentäjämallistoon.

– Se on myös simppeli ja hallittu kokonaisuus, eli en ole halunnut lähteä kikkailemaan millään turhalla. Yritin keskittyä vaatteen muotoon ja siihen, mitä vanhoista vaatereferensseistä saa irti, Kemppainen sanoo.

Yle striimaa perjantai-iltana verkossa Aallon näytöksen, joka alkaa noin kello 21.