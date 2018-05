Odottavat äidit saavat sikiöseulontansa jatkossa HUS:in uudessa, Suomen suurimmassa yksikössä – Naistenklinikka on käynyt liian ahtaaksi

Kätilöopiston lakkauttamisen jälkeen sikiöseulontoja on keskitetty Jorvin sairaalaan ja Naistenklinikalle.

HUSin Naistentautien ja synnytysten linjajohtajan Veli-Matti Ulanderin mukaan Naistenklinikan tilat ovat käyneet ahtaaksi.

– Tämä on vanha rakennus ja remontin alla. Meillä on tilan puute, ja haluamme keskittää seulonnat paremmin saavutettavalle paikalle. Naistenklinikka ei ole hyvä paikka julkista liikennettä ajatellen, joten uusia tiloja on etsitty lähinnä keskustan alueelta.

Hyksin sikiöseulonnat muuttavat Helsingin keskustaan Bulevardi 22 A:han kesäkuun 5. päivänä.

Uusi seulontayksikkö palvelee koko HUSin alueen odottajia, mutta Porvoon, Hyvinkään, Lohjan ja Raaseporin toiminnot säilyvät ennallaan.

– Niistäkin saa tulla asiakkaita, ja jos ajatellaan tulevaisuutta ja valinnanvapautta, uuteen yksikköön voi tulla kuka tahansa, Ulander sanoo.

Neljännes odottajista seulotaan uudessa yksikössä

Bulevardin seulontayksiköstä tulee Suomen suurin. Siellä tehdään 26 000–28 000 ultraäänitutkimusta vuosittain. HUSin mukaan määrä vastaa neljännesosaa suomalaisista raskaana olevista naisista.

– Kun pystymme tekemään tämmöisen isomman yksikön, meillä on tarkoitus tarjota myös ilta-aikoja ja laajempaa palveluaukioloa kesän jälkeen, Ulander kertoo.

Raskaana oleville tarjotaan kahta vapaaehtoista seuontaäänitutkimusta. Varhaisraskauden ultraäänitutkimus tehdään raskausviikoilla 11–13.

– Ensimmäisen raskauskolmanneksen lopulla varmistetaan, että raskaus etenee normaalisti sekä sikiöiden lukumäärä ja laskettu aika.

Toinen tutkimus eli rakennetutkimus tehdään raskausviikoilla 19–21. Silloin on mahdollista nähdä esimerkiksi sikiön sukupuoli.

– Yli puolet asiakkaista haluaa tietää, onko tulossa tyttö vai poika, mutta on sellaisiakin, jotka heti tullessaan ilmoittavat, että eivät halua tietää sukupuolta.

Äitiyspoliklinikoiden muu toiminta jatkuu edelleen Naistenklinikalla ja Jorvin sairaalassa.

