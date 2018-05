Metsäpeurojen palauttaminen Lauhanvuorelle myötätuulessa: ensimmäinen vasa on syntynyt

Metsähallituksen projektipäällikkö Sakari Mykrä on tyytyväinen. Metsäpeurojen palautusistutukset Etelä-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle näyttävät sujuvan toivotulla tavalla. Ensimmäinen vasa Lauhanvuoren totutustarhaan syntyi alkuviikosta.

– On sykähdyttävä hetki, kun todetaan, että nyt on ensimmäisen kerran tapahtunut se mihin koko homma tähtää. Totta vieköön ollaan iloisia, Mykrä iloitsee.

MetsäpeuraLIFE on vuonna 2016 alkanut metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanke. Sen myötä sekä Lauhanvuoren kansallispuistoon että Seitsemisen kansallispuistoon on siirretty viisi naarasta eli vaadinta ja yksi uros eli hirvas. Tavoite on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen ja siirretyt yksilöt jälkeläisineen ovat uuden kannan kantayksilöitä.

Toiveissa on, että vauvauutisia saadaan Lauhanvuoren lisäksi myös Seitsemiseen.

– Valvontakamerakuvien perusteella pyöreitä vatsoja on muillakin. Vastaavia uutisia on odotettavissa lähipäivien tai lähiviikkojen aikana muitakin, Mykrä sanoo.

Metsäpeurat siirrettiin totutustarhoihinsa viime marraskuussa, kun niiden kiima- eli rykimäaika oli jo lopuillaan. Eläintarhoista on kuitenkin kokemuksia, että tiinehtyminen on mahdollista myös varsinaisen luontaisen kiima-ajan ulkopuolella. Nyt vasonut vaadin oli siirretty Lauhanvuoreen Ähtärin eläinpuistosta.

Puolitoistavuotiaana vapauteen

MetsäpeuraLIFE-hankkeen totutustarhoissa syntyvät metsäpeurat vatautetaan luontoon noin puolentoista vuoden ikäisinä. Mykrän mukaan se on koko projektin ydin.

– Totutustarhoissa syntyneet vasat, jotka kokevat ympäristön ja seutukunnan kodikseen, ovat palautusten ydinjoukko. Tällekin nyt syntyneelle vasalle koittaa vapaus vuoden 2019 lopulla ennen talvea, Mykrä sanoo.

Tämän kevään vasomisia odotellaan vielä lisää. Ja tietysti lisääntymisiä toivotaan lisää myös tulevina vuosina. Mykrän mukaan on todennäköistä, että ensi keväänä vasomassa ovat vielä ainakin osin samat vaatimet ja hirvaat kuin nyt.

– Tarkoitus on, että vuosittain otetaan uusia kantayksilöitä sekä luonnosta että eläintarhoista. Pikku hiljaa kantaporukka vaihtuu kokonaan ja tulee uuttakin kantaa.