Suosikkiohjelma Uutisvuoto päättyy: "Olen iloinen, jos ohjelma on onnistunut poistamaan suomalaisesta julkisesta keskustelusta päkistelyä ja paskantärkeyttä"

20 vuotta ja 700 jaksoa – viihteellinen uutisvisailu on tullut tiensä päähän.

Uutisvuodon viimeisissä nauhoituksissa Ylen studio 2:lla käy kova vipinä. Yleisöä on kaksisataa, ja ikähaitari liikkuu teineistä eläkeläisiin. Joukossa on myös ihmisiä, jotka ovat seuranneet ohjelmaa alusta saakka.

– Kyllähän tämä vähän haikeaa on. Nyt on tyhjä olo, Marjut Klinga ja Pia Landen toteavat.

– Uutisvuoto on tuonut uutisia hauskalla tavalla esille ja nostanut usein esille asioita, joita ei muuten ehkä huomaisi, Klinga jatkaa.

Viimeisen ohjelman yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

Mallia otettiin briteiltä

Uutisvuodon ensimmäinen jakso esitettiin Ylen TV1:llä helmikuussa 1998. Tuolloin juontajana ja ylituomarina toimi Peter Nyman ja kahtena muuna tuomarina edesmennyt Tommy Tabermann ja kirjailija Jari Tervo.

Nyman oli juontanut Maikkarilla kolme vuotta Mediapeli-ohjelmaa, ja nyt oli tullut aika etsiä uusia haasteita. Uutisvuotoon hänet houkuttelivat Broadcasters-tuotantoyhtiön Saku Tuominen ja Juha Tynkkynen, jotka olivat bonganneet maailmalta brittiformaatti Have I Got News For Youn ja halusivat tuoda sen Suomeen.

– Otin juontajanrooliini mallia briteiltä. Rooli tekee tavallaan parodiaa uutisankkurista ja siinä on pieni satiirinen tvisti. Mitään kovin laajamuotoista teatteria siinä ei tietenkään voinut tehdä ja pyrinkin olemaan pitkälti oma itseni, Nyman kertoo.

Peter Nyman Jussi Mankkinen / Yle

Uutisvuodosta kasvoi nopeasti katsojien suosikki, joka sai jo alkutaipaleellaan useita Venla-palkintoja. Kriitikoita ohjelma ei oikein innostanut.

– Olimme alusta saakka ison yleisön ohjelma ja totta kai puimme maailmanmenoa varsin rouheaan tapaan. Emme edes yrittäneet olla hirveän fiksuja tai liian sivistyneitä. Mielestäni tämänkaltaisen satiirin tai huumorin pitää olla vähän mautonta. Sitä paitsi narrin rooliin on aina kuulunut tietty määrä vulgaarisuutta ja mauttomuutta.

Nymanin mukaan Uutisvuodossa ei oikeastaan tabuja tai kiellettyjä aiheita ole ollut.

– Tosin meitä ohjeistettiin säännöllisesti siitä, että yrittäkääs nyt pojat vähän rajoittaa niitä navanalusjuttuja. Mutta jos pitää sanoa nopeasti jotakin hauskaa, niin kyllähän me tiedämme baari- ja kaverikeskustelujen pohjalta, että siihen suuntaan ne jutut yleensä menevät.

Uutisvuotoa on tehty suoranomaisesti nauhoittaen, ja koska taustalla on vahva formaatti, varsinaisia kömmähdyksiä ei ohjelmanteossa ole juuri tapahtunut. Ensimmäisen jakson nauhoitus tosin keskeytettiin "teknisten" ongelmien takia.

– Muistan, kuinka tuottaja Tuominen tuli ohjaamosta lattiatasolle ja ilmoitti, että nauhoitukset on aloitettava uudelleen alusta. Kun jälkikäteen kysyimme, että mikä tekniikassa oikein oli vikana, Tuominen vastasi ettei mikään, mutta te vaan olitte kaikki niin helvetin paskoja.

Uutisvuodon esiintyjiä vuosien varrelta: Stan Saanila, Katja Ståhl, Jari Tervo, Baba Lybeck, Peter Nyman, Anna Perho, Jani Halme, Petteri Ahomaa. Jussi Mankkinen / Yle

Naurua maailman mielettömyydelle

Jari Tervon mukaan ohjelmanteko alkoi sujua kivuttomasti vuoden 1998 toukuussa. Sitä ennen Saku Tuominen ehti jo pitää kriisipalaverin, koska hänen mielestään ohjelma ei ollut erityisen hyvä.

– Tuominen komensi meitä ainakin lukemaan lehtiä, jotta olisimme edes jotenkin kartalla ja ettei tarvitsisi vasta studiossa pohdiskella, mitä sanoisi. Että jos Paavo Lipponen loikkaa samalla viikolla keskustaan, on varsin varmaa, että samasta asiasta joutuu sanomaan jonkun nokkeluuden ja sen voisi jopa miettiä valmiiksi.

Tervon mukaan Uutisvuodon menestyksen salaisuus on varsin yksinkertainen:

– Tätä esitettiin – tai esitetään nyt viimeisen kerran – oikeaan aikaan, yhdeksän jälkeen lauantai-iltana. Suomen kansa on käynyt saunassa, nauttinut purkin olutta tai lasin viiniä ja on ollut valmis nauramaan maailman mielettömyydelle, Tervo kiteyttää.

Suosioon on Tervon mielestä vaikuttanut myös se, että tähdet ovat olleet oikeassa asennossa etenkin esiintyjävalintojen suhteen.

– Kyse on saattanut olla puhtaasta vahingosta tai siitä, että suurenmoisella vainulla varustetut tuottajat Saku Tuominen ja Juha Tynkkynen osasivat etsiä ohjelmaan ihmiset, jotka tulivat toimeen keskenään ja osasivat pitää hauskaa.

Jari Tervo ja uutisvuotomainen ilme. Jussi Mankkinen / Yle

Tervoa huvittaa vieläkin, että vuonna 1998 Uutisvuotoa pidettiin rytmiltään suorastaan epäsuomalaisen nopeana ohjelmana.

– Kun saman pätkän näki viisitoista vuotta myöhemmin, ohjelma oli hirvittävän hidas.

Mutta onko kaksikymmentä vuotta jatkuneella ohjelmalla ollut yhteiskunnallista merkitystä – siinähän on vieraillut presidenttiehdokkaita ja tulevia presidenttejäkin.

– Aikoinaan puhuttiin, että kun Tarja Halonen valittiin presidentiksi, Uutisvuoto olisi vaikuttanut asiaan. Mutta eihän tästä ole minkäänlaista tutkimuksellista tietoa. Kuka sitä paitsi kehtaisi sanoa, että äänestin jotakuta vaaleissa, koska hän oli niin kiva siinä television viihdeohjelmassa.

Tervo kylläkin toivoo, että Uutisvuoto olisi vaikuttanut ainakin yhteen asiaan.

– Olisi houkuttelevaa ja mairittelevaa sanoa, että jos Uutisvuoto on poistanut pikkiriikkisesti yhteiskunnallisesta tai julkisesta keskustelusta päkistelyä ja paskantärkeyttä, niin silloin asiat ovat todella hyvin ja olen iloinen.

Jokainen valmistautuu nauhoituksiin omalla tavallaan: Katja Ståhl, Peter Nyman, Baba Lybeck, Anna Perho. Jussi Mankkinen / Yle

Suosikkivieraita sanavalmiit poliitikot

Jussi Jokelainen työskenteli Uutisvuodossa tuottajana vuodet 2005-2017. Hänellä on Broadcasters-tuotantoyhtiön alaisuudessa toimineen Uutisvuodon tekemisestä pelkästään hyviä muistoja.

– Meillä oli mahtava yhteisö ja se oli hauska, opettavainen ja sydämellinen työpaikka. Ihmisistä pidettiin huolta ja töissä sai olla vaikka alasti, kunhan hommat hoidettiin. Joskus ohjelma syntyi helpommin, joskus se vaati valvottuja öitä. Mutta helvetin hauskaa oli! Jokelainen toteaa.

Kulissien takaa Jokelaiselle muistuu mieleen etenkin yksi episodi, joka aiheutti silloiselle tuottajalle sydämentykytyksiä. Uutisvuodon nauhoitukset tehtiin aina perjantaina aamupäivisin, ja kaikkien piti olla paikalla kello kymmeneltä. Vieraaksi ja Jari Tervon pariksi oli tällä kerralla tulossa näyttelijä-ohjaaja Maria Sid.

– Torstaina oli ollut Tervon käsikirjoittaman tv-sarjan pressitilaisuus, jossa hän oli luonnollisestikin ollut mukana. Yhdeltä yöllä Tervo soittaa minulle hyväntuulisena ravintolasta ja huikkaa, että tulehan Jokelainen tänne juopottelemaan. Vastasin että heti kotiin sieltä, olet aamulla ruudussa. Tervo siihen, että Mariakin on täällä...

Sid lähti nukkumaan aamuneljältä, kun taas Tervo jatkoi juhlimista.

– Jarin vaimo pisti puoli yhdeksältä viestin, että kaikki hyvin, mies on suihkussa. Kyllähän Jari ja Maria sitten hieman tuoksahtivat ja silmät vähän punoittivat, mutta ohjelma saatiin kunnialla kasaan. Meillä on ollut mukana rock-suuruuksia ja näyttelijöitä, jotka ovat toisinaan karkailleet, mutta että kapteeni ja vieras samasta joukkueesta mieron tiellä – se jäi kyllä mieleen.

Katja Ståhlilla ja Peter Nymanilla on vauhti päällä. Jussi Mankkinen / Yle

Jokelaisen suosikkivieraita ovat olleet muutamat sanavalmiit poliitikot, kuten Mauri Pekkarinen, Paavo Väyrynen, Sampo Terho sekä Päivi Räsänen.

– Olen lähestulkoon kaikesta eri mieltä kuin Räsänen, mutta hän on nopeaälyinen ja hauska henkilö. Hän ei myöskään ole mikään tuuliviiri, vaan pitää päänsä ja mielipiteensä. Lisäksi hän pystyy nauramaan itselleen. Tällainen yhdistelmä toimii hyvin Uutisvuodossa.

Uutisvuoto on luonnollisestikin päässyt Aku Ankkaan: siellä se tunnetaan suosittuna Uutiskuono -viihdeohjelmana, jossa esiintyvät fiksut kirjailijat Jyri Terva ja Tomi Tooperman.