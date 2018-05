Perinteikkään leipomon tulipalo yhdisti ihmisiä – "Emme ole tässä tilanteessa yksin"

Palon syttymissyyksi on varmistunut leipomon katolla olleen kevythormin eristyksen pettäminen. Leipomoyrittäjä Kaisa Marin katsoo jo eteenpäin.

Mistä on kyse? Kajaanilaisen perheleipomon katto tuhoutui keskiviikkona tulipalossa täysin.

Palon syttymissyyksi on torstaina tehdyissä tutkimuksissa varmistunut leipomon katolla olleen kevythormin eristyksen pettäminen.

Tulipalo on puhuttanut kajaanilaisia. Vanha leipomo on monelle tärkeä.

Yrittäjät ovat saaneet kymmenittäin kannustavia viestejä niin Kajaanista kuin muualta maasta.

KajaaniKaupungin keskustassa leijailee vielä torstaina palaneen haju. Metalliset aidat eristävät yli sata vuotiaan leipomon rauhallisesta Välikadusta. Näky on aavemainen.

Leipomon katto tuhoutui täysin keskiviikkona iltapäivällä roihunneessa tulipalossa.

– Valitettava tilanne on, että leipomiset ovat toistaiseksi jäissä. Kunhan saamme vähän tietoa, mitä voimme tehdä, rupeamme tekemään jossain vaiheessa tulista paluuta, vakuuttaa Pekka Heikkinen - leipomon toinen yrittäjä, Kaisa Marin.

Tulipalon raivaustyöt jatkuivat torstaina. Elisa Kinnunen/Yle

Tulipalon syttyessä Marin oli itse kadun toisella puolella lounaalla. Salaattilautanen jäi pöydälle, kun hän rupesi huolehtimaan, että kaikki asiakkaat ja työntekijät saadaan palavasta rakennuksesta ulos turvaan.

– Jos ajattelee leipomorakennusta, kattoa ja seinää saa uutta, mutta ihmisiä ei koskaan. Meidän leipomon suurin aarre on aina ollut osaavat tekijät. Meillä on niin lämmin ja ihana työyhteisö. Olemme nyt pitäneet kaksi päivää toisistamme huolta ja koettu tätä yhdessä, Marin kertoo.

Leipomopalo nostaa tunteet pintaan

Yli sata vuotta toimineen leipomon historiassa tulipaloja on sattunut pari kertaa aiemminkin, mutta Marinin mukaan ei koskaan yhtä rajua. Tulipalon savu nousi keskustan ylle ja näkyi kauas.

– Se oli järkyttävä näky. Valtavat roihut tuntuivat epätodellisilta. Työntekijöiden kanssa tietenkin juttelimme, mitä se tarkoittaa, koska leipomo on rakas ja sieltä on ostettu paljon kaikenlaista kotiin ja töihin. Nytkin työpaikalle oli jo pullat tilattu, mutta ne piti ruveta tilaamaan heti muualta, kertoo Sari Huovinen. Hän seurasi tulipaloa työpaikkansa ikkunasta.

Raivaustyöt jatkuivat torstaina. Vilma Ruokoski / Yle

Kajaanilainen Ilkka Paananen oli tulipalon sattuessa teatterissa. Hän kuuli palosta näytöksen väliajalla teatterin kahviossa.

– Leipomo on ollut aina maamerkki ja tuttu paikka Kajaanissa, joten kyllähän se vähän kuohahti päässä, että mitä siellä nyt menee. Vauriot ovat nähtävästi kuitenkin yllättävän pienet, loppujen lopuksi.

Paananen kävi katsomassa tulipalon aiheuttamia tuhoa keskiviikkona, ja uudelleen torstaina.

– Kahvilaa minä en kaipaa, mutta ehkä niitä leipiä. Leipomon puolelta tulee ostettua leipää aika useasti, ja viemisiksi aina lapsille etelään, sanoo Paananen.

Kajaanilainen Eeva Antikainen ihmetteli autoa tankatessaan ilmassa leijunutta outoa hajua. Hän oli tulipalon sattuessa muutaman korttelin päässä leipomosta. Pian hän sai tekstiviestin, missä kerrottiin leipomon tulipalosta.

– Kamalan ikävä asia, kun ajattelee nuoria yrittäjiä. Leipomo on monelle tärkeä, se kuuluu Kajaaniin, Antikainen sanoo.

Ihmisten tuki herkistää

Poliisin mukaan leipomon tulipaloon ei liity rikosepäilyä. Palon syttymissyyksi on torstaina tehdyissä tutkimuksissa varmistunut leipomon katolla olleen kevythormin eristyksen pettäminen.

Vahinkojen suuruudesta tai leipomon tuotantokatkoksen pituudesta ei ole leipomon yrittäjillä vielä tietoa. Yritys aikoo olla jokaiseen tilaukseen jättäneeseen henkilökohtaisesti yhteydessä.

Tulipalo tuhosi leipomon kattorakenteita. Jonna Karjalainen / Yle

– Leipomorakennus on kiinni. Tällä hetkellä emme voi mennä sinne itsekään, joten sitä ei kannata lähteä turhaan spekuloimaan, sanoo yrittäjä Kaisa Marin.

Yrittäjät ovat saaneet kymmenittäin kannustavia viestejä niin Kajaanista kuin muualta maasta. Yrittäjästä tuki tuntuu hyvältä.

– Tuki on ollut meille tosi tärkeää. On ihanaa saada sitä valtavaa tukea, yhteiseloa ja osoitusta siitä, että emme ole tässä tilanteessa yksin. Tämä on meidän kaikkien yhteinen juttu ja paikka, Marin hymyilee kyyneleet silmissään.