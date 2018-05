Tamperelaisen miehen ottama kuvasarja paljastaa, miten törkeästi ihmiset pysäköivät pelastustien eteen – Palopäällikkö: "Olemme aseettomia"

Pelastusteiden tukkiminen on vaarallista. Suomessa kuoli koulutyttö vuonna 1996, kun väärin pysäköity auto oli palokunnan tiellä. Keskustele aiheesta jutun lopussa.

Tamperelainen mies oli seurannut jo pidempään villiä pysäköintiä. Pelastustiestä kertova kyltti ei tuntunut millään pysäyttävän ihmisiä Tampereen Kalevassa.

Väärin pysäköivät ajoivat ensin kieltomerkin ohi ja kiipesivät vielä kiveyksen yli, etteivät muuten tukkisi autolla katua.

Huhtikuussa asia alkoi ärsyttää, ja mies kuvasi aina, kun kulki paikan ohi. Kuvasarja on hätkähdyttävä.

Kuvankäsittely Anu Leena Koskinen / Yle

"Valitettavan yleistä"

Pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo Kuntaliitosta sanoo, että asiasta tulee usein kyselyjä.

– Se on ilmiönä valitettavan yleinen. Kaikista kaupungeista Suomesta löytyy enemmän tai vähemmän tämäntyyppisiä ongelmia.

Samaa sanoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Ari Vakkilainen.

– Se on valitettavan yleistä. Kerrostaloasuntoalueilla ja muuallakin aina välillä näkee väärin pysäköityjä autoja.

Se on jokaisen omassatunnossa. Miksi ei ajattelisi itseään ja muita? Ari Vakkilainen

Väärin pysäköidyt autot ovat aiheuttaneet viivettä pelastamisessa. Tulipalossa voidaan joutua vetämään paloletkut kauempaa tai ambulanssin pitää pysäköidä kauemmas ja potilasta pitää kantaa. Kaikki tämä vie aikaa.

– Näistä tulee aina viivettä toimintaamme kriittisellä hetkellä. Niitä on aina silloin tällöin, Vakkilainen sanoo.

Tyttö kuoli Lahdessa

Vuonna 1996 sattui järkyttävä onnettomuus Lahdessa. Hätääntynyt tyttö soitti hätänumeroon joulupäivän yönä.

– Mun huoneessa on pieni tulipalo.

Tulipalo oli alkanut palamaan jääneestä kynttilästä. Vähän myöhemmin 13-vuotiaan tytön oli pakko paeta parvekkeelle.

Väärin pysäköity henkilöauto esti puomitikkaan pääsyn lähelle parveketta. Puomitikas työnsi ja runnoi autoa tieltä, jolloin paineilman syöttöletku vaurioitui. Tyttöä ei Pelastustieto-lehden (siirryt toiseen palveluun) kuvauksen mukaan pystytty pelastamaan talon ulkopuolelta.

Tyttö oli sinnitellyt seitsemännen kerroksen parvekkeen ulkopuolella, kolmen senttimetrin ulokkeella. Viime vaiheessa hän yritti potkia alakerran parvekkeen lasitusta rikki. Lopulta säteilylämpö kävi liian suureksi.

Tyttö putosi asfalttiin ja kuoli.

Pelastusteitä tukitaan myös muuten

Myöhemmin tutkintaryhmä arvioi, että naapuritalon pelastustietä olisi saattanut ehtiä käyttää.

Lahden kerrostalopalo on kuitenkin esimerkki siitä, miten ihmiset eivät ajattele toimintansa seurauksia.

Pelastusteitä tukitaan myös muuten kuin autoilla. Runsaslumisina talvina pelastustielle saatetaan kasata lumikasoja.

– On käytetty esimerkiksi kivipaaseja rajaamaan liikennettä ymmärtämättä, että tämä estää yksikön pääsyn riittävän lähelle, Vesa-Pekka Tervo kuvaa.

– Pelastustiellä on ollut myös erilaisia porttirakennelmia. Niitä on sitten purettu tieltä mahdollisimman nopeasti pois. Ainoastaan mielikuvitus on ollut rajana esteissä, hän lisää.

"Olemme aseettomia"

Pelastuslain mukaan pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että pelastustiet ovat ajokelpoisia ja esteettömiä.

Uhkasakko koskee kuitenkin pelastustien merkitsemistä, ei esteettömänä pitämistä, Tervo sanoo.

Pelastuslaitoksen on vaikea puuttua väärään pysäköintiin.

– Ilmoituksia tulee, mutta olemme aseettomia. Meillä ei ole oikeutta antaa sakkoja tai muutakaan, palopäällikkö Ari Vakkilainen sanoo.

Nykyinen lainsäädäntö ei anna palopäällikön mukaan mitään oikeaa mahdollisuutta puuttua.

– Auttaako se sakkokaan siinä tilanteessa? Ajetaan sitä ylinopeuttakin, hän pohtii.

Laissa tosin sanotaan (siirryt toiseen palveluun), että jos ajoneuvo on pysäköity pelastuslain vastaisesti pelastustielle, poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähi- tai varastosiirron viipymättä. Tulipalossa ja kiireessä tämä ei auta.

Suomessa on myös tapauksia, joissa ajotien tukkimisesta on saanut sakkoja, mutta tämä on harvinaista. Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi tapauksesta muutaman vuoden takaa.

Vesa-Pekka Tervo sanoo, että ajoväylä voidaan merkitä pelastustieksi ainoastaan, mikäli se on merkitty pelastustieksi rakennuslupa-asiakirjoissa ja rakennettu sellaiseksi.

– Tällä tavalla voidaan varmistaa, että ajoväylän mitoitus ja kantavuus on raskaille hälytysajoneuvoille riittävä. Muussa tapauksessa vaarana on, että pelastustieksi merkitty väylän koko tai kantavuus ei riitä hälytysajoneuvokalustolle pelastustehtävän yhteydessä, mikä voi aiheuttaa pelastustoiminnan epäonnistumisen. Tarvittaessa ajoväylä voidaan rakentaa pelastustieksi myös jälkikäteen.

Voi osua omaan nilkkaan

Taloyhtiön kannattaa huolehtia myös esimerkiksi ambulanssien pääsystä riittävän lähelle.

– Muiden hälytysajoneuvojen pääsystä riittävän lähelle kiinteistöä kannattaa huolehtia. Mikäli tavanomaisen ajoväylän käyttöä halutaan rajata, on pelastustiekilven sijasta käytettävä muita kieltokilpiä tai merkintätapoja. Päätöksen tästä tekee taloyhtiö, Tervo opastaa.

Auttaako se sakkokaan siinä tilanteessa? Ajetaan sitä ylinopeuttakin. Ari Vakkilainen

Osa pelastuslaitoksista on merkinnyt väärin pysäköityjä autoja tarroilla. Vakkilaisen mielestä jokaisen pitäisi ymmärtää asian vakavuus.

Aika usein väärinpysäköijät ovat talon omia asukkaita tai vieraita, joiden oma omaisuus tai henki voi olla vaarassa totisessa paikassa.

– Se on jokaisen omassatunnossa. Miksi ei ajattelisi itseään ja muita? Toiminnasta saattaa aiheutua pahimmassa tapauksessa ihmishengen menetyksiä, palopäällikkö sanoo.

28.5. kello 8.55 lisätty tietoja tapauksesta, jossa autoilija on saanut sakkoja pysäköinnistä pelastustielle.