Haluatko löytää Alvar Aalto -helmet? Uusi matkailusivusto esittelee 16 kaupungin kohteet

Mistä on kyse? Alvar Aalto on yksi tunnetuimmista suomalaisarkkitehdeista.

Alvar Aallosta kiinnostuneita matkailijoita palveleva uusi verkkosivusto julkaistiin torstaina.

Sivustolla esitellään 16 suomalaispaikkakunnalla sijaitsevia Alvar Aallon suunnittelemia kohteita.

Yhteen paikkaan on koottu tietoa Aalto-kohteiden aukioloajoista ja sijainnista.

Kunnat ja paikalliset yrittäjät ovat suunnitelleet retkivaihtoehtoja Aallon kohteisiin, joita pääsee varaamaan sivuston kautta.

Aallon arkkitehtuurin ympärille rakennettu valtakunnallinen matkailusivusto (siirryt toiseen palveluun) julkaistiin torstaina.

Sivustolla esitellään Aallon suunnittelemia kohteita. Lisäksi sivustolta löytyy ensimmäistä kertaa kootusti käytännönläheistä tietoa matkailijalle, kuten kohteiden aukioloajat ja karttoja.

Tietoa on myös kunkin alueen matkailupalveluista. Kaupungit ja paikalliset yrittäjät ovat räätälöineet yhden tai kahden päivän retkiä Aalto-kohteisiin, joista etenkin ryhmien on aiempaa helpompi valita mieleisensä.

Aalto-matkailupaketteja kaupataan turistiryhmille tai vaikkapa kokousmatkustajille.

– Samalla syntyy valtava tietopaketti ihan yksittäisten matkailijoiden luettavaksi. Matkansa voi siten suunnitella myös itsenäisesti, Alvar Aalto -säätiön matkailureittihankkeen tuottaja Noora Kiili kertoi helmikuussa.

Vuonna 1937 valmistunut tehtaanjohtajan asuintalo Kantola Kotkan Sunilassa. Minna Heikura / Yle

Visit.alvaraalto.fi -sivusto on toteutettu Alvar Aalto -säätiön ja Aalto-kaupunkien kanssa. Mukana on kuusitoista suomalaiskaupunkia.

Pääkaupunkiseudulta Aallon kohteita löytyy Helsingistä, Espoosta ja Järvenpäästä.

Mukana ovat myös Kymijoen varren teollisuuspaikkakunnat Kotka, Kouvola ja Hamina, Ahlströmin ruukkialueet Porin Noormarkussa ja Euran Kauttualla sekä Varkauden seutu Saimaan rannalla.

Sivustolla ovat listattuina myös Lahti, Rovaniemi, Varkaus, Alajärvi, Seinäjoki, Turku, Paimio ja Jyväskylä.

Sivusto julkaistiin torstaina Suomen paviljongissa Venetsian Arkkitehtuuribiennaallissa sekä mukana olevilla paikkakunnilla.

Tietoa omillekin asukkaille

Kouvola on mukana, koska kaupungissa haetaan nostetta Inkeroisissa sijaitsevalle Tehtaanmäelle, jonka rakennuksia Alvar Aalto on suunnitellut. Kokonainenasuinalue elää yhä edelleen arkeaan Stora Enson Anjalankosken paperi- ja kartonkitehtaiden välissä.

– Matkakohteena tämä alue on niin kouvolalaisille kuin matkailijoille vielä melko tuntematon. Moni paikallisista ihmisistäkään ei ymmärrä, että täällä näitä Aalto-kohteita on. Siinä riittää ensin tekemistä, että saadaan omat asukkaat tietoisiksi, VisitKouvolan matkailuasiantuntija Raija Sierman kertoo.

Kouvolalle Aalto-kohteiden odotetaan tuovan myös kansainvälistä näkyvyyttä. Inkeroisissa on runsaasti 1930–1950-luvuilla paperitehtaan työntekijöille suunniteltuja asuinrakennuksia sekä Aallon tuotannon ainoa koulu.

Alueen talot omistaa metsäyhtiö Stora Enso. Yhtiö suhtautuu matkailun lisäämiseen innostuneesti.

– Haluamme pitää tätä esillä ja näyttää maailmalle, millainen miljöö tänne on rakennettu. Me olemme ylpeitä tästä, Anjalankosken tehtaiden viestintäpäällikkö Hanna Myllyntausta sanoo.

Inkeroisten Tehtaanmäen helmi on yli-insinöörin asuintaloksi rakennettu Mäntylä. Opastetuilla kierroksilla talon pääsee näkemään myös sisältä.

Yli-insinöörin asunnoksi rakennettu Mäntylä on sisustettu Artekin huonekaluin. Se on edelleen Stora Enson edustuskäytössä. Miina Sillanpää / Yle

Räätälöidylle retkelle

Matkailijaa ei ole haluttu jättää oman onnensa nojaan Aalto-matkailua suunniteltaessa. Valtakunnallisessa projektissa kukin kunta on paikallisesti suunnitellut päivän tai parin pakettimatkoja alueensa yrittäjien kanssa.

– Kaikkien pakettien kärki on Alvar Aalto ja arkkitehtuuri. Kouvolassa olemme lisäksi miettineet, mikä juuri meillä on Aallon kannalta erityistä, ja se on teollisuus ja teollisuusarkkitehtuuri, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Anu Vainio kertoo.

Paketteihin voi kuitenkin sisältyä myös ohjelmaa, joka ei suoranaisesti liity Aaltoon.

Kouvolalla esimerkiksi on nyt tarjota matkailijalle kävelykierros Ankkapurhan kulttuuripuiston alueella Anjalassa ja Inkeroisissa, joka kattaa paitsi Inkeroisten Tehtaanmäen myös jo 1620-luvun lopulla valmistuneen Anjalan kartanon tilukset.

– Lisäksi pääsee vesille Kymijoelle katsomaan, miltä teollisuusarkkitehtuuri ja kartanomaisema näyttää joelta käsin. Matkailijat eivät myöskään tahdo olla pelkkiä kuunteluoppilaita, vaan haluavat tehdä asioita. Matkapaketissa on osallistava osuus Taidekeskus Antareksessa Sippolassa, jossa matkailijat pääsevät tekemään taidetta, Vainio kertoo.