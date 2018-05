Pietarin Suomi–talo aloittaa puhtain paperein – Kaupan viimeinenkin juridinen silaus viimeistelty

Suomi-talo Pietarissa on viimeistelyä vaille valmis 7. lokakuuta 2009.

Miljoonien eurojen vanhat Pietari-säätiön lainakulut on selätetty, kun Pietarin Suomi–talo aloittaa puhtaalta pöydältä. Kauppa on nyt rekisteröity Venäjällä ja viimeiset tekniset yksityiskohdat hoidettu. On aika lähteä pyörittämään toimintaa.

Pietarin ydinkeskustassa sijaitsevan komean kivitalon kaupoista puhuttiin jo vuonna 2014, mutta talon ostaminen venyi. Talon vaiheisiin liittyy yli 10 miljoonan euron remontti ja jatkuvasti paisuvat lainat vuosina 2008 ja 2009.

Kiinteistöä hallitseva Governia-osakeyhtiö haluaa nyt nostaa Suomi-talon taloudellisesti kestävälle ja kannattavalle pohjalle. Kauppakirja allekirjoitettiin viime kuussa.

Pietarin Suomi-talon tiloissa toimii esimerkiksi suomalainen koulu, useita Team Finland -verkostoon kuuluvia yrityksia ja vaikkapa suomalais-venäläinen kauppakamari. Suomi-talon tehtävänä on myös auttaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaa Venäjällä.

Itse talo on osa historiallista kirkkokartanoa, jonka keskus on Inkerin suomalais-luterilainen Pyhän Marian kirkko. Se sijaitsee alueella, jolla on vahvat suomalaiset perinteet.

Juttua korjattu 17.47: Kaupat Suomi-talosta tehtiin huhtikuussa 2018, ei vuonna 2017, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.