Vegaanisesta yo-lakista tuli kevään hitti, mutta perinteinen nahkarouheesta tehty lippa on silti ekologisempi

Tuleva ylioppilas Anni Rutanen asettelee puhtaan valkoista ylioppilaslakkia päähänsä. Valokuvaaja Helmi Holopainen näyttää kännykästä tottuneesti peilikuvaa. Rutanen ja Holopainen toteavat yhdestä suusta, että lakin lippa on ommeltu vinoon. Seuraa soittoyrityksiä, joiden tarkoituksena on saada lainaan toinen lakki, jossa lippa olisi suorassa. Asia ei kuitenkaan etene, ja nuoret päättävät jatkaa kuvaamista.

Holopainen ja Rutanen valmistuvat tänä keväänä ylioppilaiksi Kallion lukiosta Helsingistä. Rutasella on yllään hennon vaaleanpunainen mekko. Kameran takana on Holopainen, joka kertoo, että aikoo kuvata kesätöikseen 15 kaverin ylioppilaskuvat.

Ylioppilaskuvien ottamista. Kari Ahotupa / Yle

Rutanen asettuu poseeraamaan täydessä kukassa olevan omenapuun varjoon.

– Kuvat tulevat ihan perinteisiksi ylioppilaskuviksi. Haluan paperikuvia ja toki myös sosiaalisessa mediassa tulee varmasti kuvia jaettua, Rutanen kertoo.

Rutanen on aamulla käynyt kampaajalla, sitten syönyt pikaisesti kotona ja pukenut mekon ylleen. Suomenlinnan turistit katselevat uteliaasti kuvattavaa.

Vegelakit saivat Kallion lukiossa kannatusta

Rutanen kertoo olleensa abien puuhanainen. Hänen avullaan uusille ylioppilaille tilattiin uniikit ylioppilaslakit. Uniikin lakista tekee vuoreen painettu Kallion lukion logo.

– Aika nopeasti nousi kysymys, että saisiko ylioppilaslakkeja vegaaneina, Rutanen kertoo.

Hänen mukaansa lukiokavereissa on paljon kasvissyöjiä tai vegaaneja. Vegaanit eivät syö tai käytä tuotteita, joissa on eläinperäisiä materiaaleja.

– Olemme aika valveutunutta porukkaa, ja huomioimme kaikki myös pienemmissä asioissa. Moni ei ollut edes ajatellut, että ylioppilaslakitkin voivat olla vegaanisia, sillä vegelakkeja on tosi vähän kaupoissa myynnissä, Rutanen kertoo, vaikka ei itse olekaan vegaani.

–Minusta se, että kaikki kannattivat vegelakkia, kertoo siitä että, aika olemme aika yhteisöllistä porukkaa.

Rutasen mukaan vegaaneja lakkeja kysyttiin oma-aloitteisesti valmistajalta. Kaiken kaikkiaan vegaaneja, lukion logolla varustettuja lakkeja, tilattiin lähes satakunta.

– Lähes kaikilla tämän kevään ja ensi syksyn ylioppilailla on sitten tällainen lakki.

Vegaaneja ylioppilaslakkeja on kuitenkin moitittu siitä, että sen valmistuksessä käytetty nahkarouhe on korvattu PVC-muovilla. Kuulessaan asiasta Rutanen ja Holopainen sanovat, etteivät ole edes ajatelleet asiaa. Mutta he eivät ole myöskään vegaaneja, vaan tukivat lakkihankintaa ollakseen lojaaleja vegaanisille lukiokavereilleen.

Tytöt menestyivät kirjoituksissa. Kari Ahotupa / Yle

Valmistaja: Perinteinen nahkarouhetta sisältävä lakki on ekologisempi

Vegaanisia lakkeja valmistavan Fredriksonin tuotekehitysjohtaja Katja Helén sanoo, että vegaanisten lakkien valmistus lähti asiakkaiden tarpeesta.

– Nahan korvaajaksi etsittiin korvaavia ainesosia. Päädyimme PVC-materiaaliin hikinauhassa ja selluloosa-pohjaiseen lippaan, jossa on PVC-laminointi päällä, eli ei eläinperäisiä materiaaleja, Helén kertoo.

Helénin mukaan vaihtoehtoa on kritisoitu siitä, että se ei ole ekologinen. Hän korostaa, että vegaanisen lakin taustalla oli kuluttajien tarve vegaaniselle vaihtoehdolle.

– Ekologisempi vaihtoehto on se perinteinen ylioppilaslakki, Helén toteaa.

Helén kertoo, että nuoret ovat olleet vegaanisesta lakista kiinnostuneita. Se näkyy menekissä.

– Olemme tuplanneet määrän, jonka uskoimme myyvämme, joten tänä vuonna puhumme tuhansista vegaanilakeista, Helén sanoo.

Kahden päivän juhlat

Rutanen kertoo, että aikoo viettää juhliaan melko perinteisellä tavalla, mutta kahden päivän ajan.

– Lauantaina haetaan ensin lakki päähän ja siitä mennään lähimpien sukulaisten kanssa kotiin, jonne tulee myöhemmin vielä vähän lisää sukua. Illalla lähdetään lakitettavien kavereiden kanssa viettämään iltaa. Sunnuntaina tulee vielä ystäväperheitä kylään, Rutanen kertoo vierassuunnitelmista.

Stressi ei ainakaan näy tulevan ylioppilaan kasvoilla, joten täytyy kysyä missä vaiheessa valmistelut ovat.

– Olen tehnyt kutsukortteja yhdessä naapurissa asuvan kaverin kanssa ja laittanut ne postiin, olen varannut kampaajan ja käynyt kukkakaupassa ja kakut on tilattu, eli ihan hyvällä mallilla juhlavalmistelut on.