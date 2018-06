Suomalaisyritys loi Itä-Afrikan suurimman ura-alustan, jotta afrikkalaiset pääsisivät töihin – "Sijoittakaa Afrikkaan nyt"

KAMPALA Afrikassa on noin 25 Suomen verran nuoria työttömiä. 420 miljoonasta nuoresta kolmasosa on vailla töitä. Ugandassa haaste on erityisen suuri - lähes 80 prosenttia väestöstä on alle 30-vuotiaita, ja heille pitäisi löytää tekemistä. Tässä suomalaisyritys näki markkinaraon.

– Mantereella on loistavaa potentiaalia ja nuoria ihmisiä, jotka haluavat rakentaa uraansa ja päästä työmarkkinoille, mutta heillä ei ole siihen työkaluja.

Siksi Jussi Hinkkanen perusti kollegansa Jussi Impiön kanssa työnvälitysalusta Fuzun (siirryt toiseen palveluun). Hän on juuri puhunut kymmenien ihmisten edessä Ugandan pääkaupungissa Kampalassa, jonne Fuzu on laajentamassa toimintaansa.

Fuzu tuo yhteen työnhakijat ja -antajat. Alustalle käyttäjä luo profiilin, ja löytää sen avulla työpaikkoja, jotka sopii omaan osaamiseen ja kiinnostuksiin.

Keniassa Fuzulla on jo lähes kolme miljoonaa käyttäjää. Hinkkasen mukaan käyttäjien määrä kasvaa joka kuukausi jopa sadalla tuhannella.

Vuonna 2015 perustettua Fuzua on osin rahoitettu myös suomalaisilla kehitysapurahoilla. Tarkoitus olisi laajentaa toimintaa myös eteläiseen ja läntiseen Afrikkaan.

Afrikkalaiset huonosti valmennettuja työelämään

Kun maailman tulevaisuudesta keskustellaan, afrikkalaisten nuorten työttömyys on usein esillä. Afrikan väestö kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Ilman merkityksellistä tekemistä, nuoriso saattaa lähteä liikkeelle siirtolaisiksi tai liittyä ääriliikkeisiin.

– Afrikan markkinoilla tulee noin 750 miljoonaa ihmistä työikään seuraavien vuosikymmenten aikana. Mitä he tekevät elämällään, jos ei ole töitä tai mitään muuta, mikä auttaisi heidät eteenpäin? kysyy Hinkkanen.

Jussi Hinkkasen perustamalla Fuzulla on jo kolme miljoonaa käyttäjää Keniassa. Liselott Lindström / Yle

Afrikassa on satoja miljoonia ihmisiä, joilla on jonkin verran koulutusta. Koulutetutkaan eivät usein ole saaneet minkäänlaista valmennusta työnhakuun tai opastusta työmahdollisuuksista.

Usein nuorten perheenjäsenetkään eivät ole olleet töissä tai saaneet koulutusta. Ilmaan minkäänlaista mallia on todella vaikea aloittaa.

– Meille suomalaisille sitä voi olla vaikea ymmärtää, koska olemme saaneet sen äidinmaidossa, Hinkkanen sanoo.

Pienet yritykset nousuun

Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa talouskasvu tulee tänä vuonna olemaan keskimäärin yli kolme prosenttia. Joissakin Itä-Afrikan maissa kasvu on vielä paljon vauhdikkaampaa. Silti vain yksi kuudesta afrikkalaisesta nuoresta on palkkatöissä.

Suurin osa työllistää itsensä pimeästi. Nuoret saattavat esimerkiksi myydä tienlaidassa syötävää tai tavaroita ruuhkissa odottaville autoilijoille. He eivät maksa veroja, joten yhteiskunnan kehitys kärsii.

Hinkkanen huomauttaa, että jos harmaata taloutta saataisiin suitsittua, verotulot kasvaisivat ja myös yritykset lähtisivät nousuun. Tässäkin Fuzu voi hänen mukaansa auttaa.

Pimeästi työskentelevät tarvitsevat paremman ymmärryksen siitä, miten he voisivat kasvattaa pieniä yrityksiään tai ruveta maksamaan veroja. Esimerkisi kirjanpito voi olla täysin vieras käsite.

Työnantajilla taas menee todella paljon resursseja työhakemusten läpikäymiseen. Korkean työttömyyden takia jokainen vapaa työpaikka saa jopa tuhansia hakemuksia, mutta Hinkkasen mukaan Fuzu auttaa heitä löytämään nopeammin sopivia työntekijöitä.

Sijoittaminen Afrikkaan pitää olla pitkäjänteistä

Nettipohjaiselle firmalle internetin saatavuus Afrikassa voi tuottaa ongelmia. Hinkkanen itse on tehnyt töitä Nokialla Afrikassa juuri ratkaistakseen tämän ongelman.

– Murros on ollut valtava, sillä nyt 700 miljoonalla ihmisellä on pääsy puhelimeen. Ugandassa 17 miljoonaa ihmistä käyttää nettiä, hän sanoo.

Netin käyttö on kuitenkin köyhimmille kallista. Mitä vähemmän dataa ostaa kerrallaan, sitä kalliimmaksi se tulee.

Yksi suurimmista haasteista on yhä työpaikkojen luominen Afrikassa. Suomalaisfirmoillakin voisi Hinkkasen mukaan olla suuri rooli tässä.

Nokia ja Wärtsilä ovat olleet Afrikassa jo pitkään, ja monessa Kenian pääkaupunki Nairobin tornitalossa on Koneen hissi. Silti suomalaisyritykset ovat Hinkkasen mukaan edelleen turhan arkoja Afrikan suhteen.

Jalansijan saamiseen tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Perinteiset kauppadelegaatioreissut, joilla piipahdetaan maassa, eivät Hinkkasen mielestä toimi.

– Ne voivat olla hyvä tapa aloittaa, mutta niiden jälkeen tarvitaan paljon työtä kentällä. Mutta se kannattaa tehdä nyt tai aika ajaa meistä ohi.