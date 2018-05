Valtiovarainministeri Orpo seuraa Italian populistihallituksen muodostamista otsa rypyssä: "Sääntöjä pitää noudattaa"

BrysselValtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toivoo, että Italia kunnioittaa jatkossakin sääntöjä, jotka ohjaavat EU:n jäsenmaiden taloudenpitoa.

– Olen vähän otsa rypyssä katsonut sitä, mitä hallituspuolueet ovat kaavailleet ja minkälaisia menolisäyksiä he ovat suunnitelleet, Orpo sanoi saapuessaan euromaiden valtiovarainministerien kokoukseen Brysselissä.

Hän sanoi kuitenkin, että johtopäätöksiä Italian tulevasta hallituksesta voidaan tehdä vasta kun nähdään, millaisiin toimiin Viiden tähden liikkeen ja La Lega -puolueen muodostama hallitus konkreettisesti ryhtyy.

Italian presidentti Sergio Mattarella hyväksyi eilen keskiviikkona pääministeriehdokkaaksi Giuseppe Conten, joka alkaa seuraavaksi muodostaa hallitusta.

Yhteisvastuuta "vaikea kuvitella"

Puolueiden julkistama hallitusohjelma lisäisi merkittävästi valtion menoja ja alentaisi tuloverotusta. Lopputulos voi olla julkisen talouden alijäämä, joka rikkoisi unionin vajesääntöjä.

– Meillä on säännöt ja niitä pitää noudattaa. Toivon, että he tekevät vastuullisia ratkaisuja, ja euromaana noudattavat sopimuksia joihin he ovat sitoutuneet, Orpo sanoi.

Kokouksen varsinaisella asialistalla on Kreikan hätälainaohjelman jatko ja euroalueen uudistaminen. Orpo sanoi, että euromaiden välisen yhteisvastuun syventämistä on entistä vaikeampi kuvitella, jos jäsenmaat eivät noudata yhteisiä sääntöjä.

Suomi on vastustanut esimerkiksi euroalueen yhteistä budjettia, ja asettanut tiukkoja ehtoja yhteiseurooppalaisen talletussuojajärjestelmän luomiselle. Suomen mielestä ensin pitää vähentää pankkien ongelmaluottoja, jotka ovat olleet ongelma etenkin Italiassa.

Conte lupasi kunnioittaa EU-sitoumuksia

Myös Alankomaiden valtiovarainministeri Wopke Hoekstra korosti Italian suhteen, että sääntöjä pitää noudattaa.

– Ei siksi, että Bryssel tai muut jäsenmaat haluavat sitä, vaan koska se on pitkällä tähtäimellä myös Italian omien etujen mukaista, Hoekstra sanoi.

EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen mukaan julkisen talouden alijäämä pitäisi pitää alle kolmessa prosentissa bruttokansantuotteesta. Viime vuonna Italian vaje oli 2,3 prosenttia, ja velkasuhde noin 130 prosenttia.

Euroryhmän kokouksen alla oli toisaalta pantu merkille myös pääministeriehdokas Conten eilinen lausunto, jossa hän lupasi kunnioittaa Italian eurooppalaisia sitoumuksia ja käydä vuoropuhelua EU:n kanssa.

– Olemme valmiit siihen dialogiin. Kun valtiovarainministeri on valittu, voin keskustella hänen kanssaan rakentavasti, sanoi talouskomissaari Pierre Moscovici.