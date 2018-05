Valtiosihteeri Hetemäki pitää tiukasti kiinni sotesta: On kokemuksia siitä, että virtuaalihoito säästää rahaa myös vanhustenhoidossa

Valtiosihteeri Martti Hetemäki tunnustaa heti, ettei ole sairaanhoitaja. Hän on valtiosihteeri ja valtiotieteiden tohtori. Valtiovarainministeriön korkein virkamies ajaa sote-uudistusta, koska ilman sitä terveydenhoidon kulut kasvaisivat holtittomasti

Mistä hän hän on tuttu? Valtiosihteeri Hetemäki aiheutti viime viikolla kohun, kun selvisi että hän oli lähettänyt eduskunnan kolmelle valiokunnalle poikkeuksellisen muistion. Hetemäki ilmoitti muistiossaan (siirryt toiseen palveluun), että soten valinnanvapaus ei tuo lainkaan säästöjä.

Tiedon ja teknologian käyttö sen sijaan säästäisi Hetemäen arvion mukaan neljä miljardia. Hallitus tähtää sote-uudistuksella siihen, että menojen kasvu pysähtyisi. Tavoite on hillitä menoja kolmella miljardilla.

Mitä tämä tarkoittaa suomeksi? Uutta teknologiaa ei ole otettu hoitoalalla käyttöön tarpeeksi nopeasti. Lääkärien aika kuluu flunssapotilaiden käynteihin, vaikka he voisivat keskittyä vaativiin hoitoihin.

Valtiosihteeri Martti Hetemäki kirjoittaa muistiossaan, että “yksi lähihoitaja pystyy tekemään aamuvuorossa ainakin 20 ja iltavuorossa yli 40 virtuaalikäyntiä”

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen tyrmäsi ajatuksen keskiviikkona. Oppositiopoliitikkko ja lähihoitaja totesi, että valtiosihteerin ajatus on "brutaali" ja "jäätävä".

"Vanhustenhuollon säästöjä ei voi tehdä jäätävän tekoälyn voimin niin että hoitaja vierailisi 20-40 kotihoidon asiakkaan luona päivittäin virtuaalisesti", Juvonen kirjoittaa.

Valtiosihteeri Martti Hetemäki kertoo, että löysi esimerkin esimerkin Etelä-Karjalasta, Eksote-kokeilussa toimitaan jo näin. Hän myöntää, ettei ole alan ekspertti.

– Kun hoitaja menee vanhuksen luokse, siellä voi olla vaikka mitä yllätyksiä ja vanhus voi olla tiedottomana. Nykyteknologiaa hyödyntämällä voidaan tuoda vanhuksen luokse laite, jonka avulla nähdään koko ajan miten hän voi. Ei tule sellaisia yllätyksiä.

Martti Hetemäki Jouni Immonen / Yle

Miten rahaa sitten säästyy? Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollosta ovat vastanneet usein lilliputtimaisen pienet kunnat. Sote-uudistuksessa rahat tulisivat valtion kassasta ja kuntien sijasta järjestänä aloittaisi 18 maakuntaa.

Kuntapohjainen malli on Hetemäen mukaan tullut tiensä päähän.

– Nyt on niin, että välillä säästetään, mutta kun kuntien tulot taas kasvavat, säästöt hupenevat. Nyt on tarkoitus, että ne säästöt pysyisivät, Hetemäki sanoo.

Näin sanoo siis tiukasta työmoraalista tunnettu Hetemäki, jonka loma- ja työajoilla on tarinan mukaan vain yksi ero: valtiovarainministeriön valtiosihteeri tulee lomalla töihin farkut jalassa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puhuu säästämispotentiaalista. Sitä Suomessa Hetemäen mukaan riittää.

Yksi syy tähän on se, että lääkärien aika kuluu flunssapotilaiden hoitoon, vaikka he voisivat keskittyä vaativiin tehtäviin.

Tilasiko pääministeri Sipilä Hetemäen muistion? Eduskunnan käytävillä ilma on sakeana arvailusta. Pyysikö pääministeri Juha Sipilä valtiosihteeri Martti Hetemäkeä arviomaan soten säästöjä? Lähettikö Hetemäki sen oma-aloitteisesti?

– Päätin lähettää sen itse. Informoin tietysti tästä, että teen tällaisen arvion. Koin, että minun täytyy vastata valiokunnissa esitettyihin kysymyksiin, Hetemäki sanoo.

Valiokunnille muistio tuli yllättäen ja liian myöhään. Sitä ei enää ehditty käsitellä.

Hetemäki ei hätkähdä siitä, että Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi sote-uudistukselle ankaraa kritiikkiä. Hän ei ota sitä henkilökohtaisesti.

- On hyvä, että tästä käydään keskustelua. Se on vienyt ajattelua olennaisiin asioihin. Ei kai näitä uudistuksia tehdä niin, että jos tiedämme, että näissä on sudenkuoppia, niin me emme niitä taklaisi, sanoo Hetemäki.