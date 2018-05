IS: Valinnanvapaus ei toteudu hallituksen aikataulussa

Sosiaali- ja terveyspalveluihin suunniteltu valinnanvapaus ei toteudu hallituksen suunnitelmien mukaisesti, kertoo Ilta-Sanomat käsiinsä saaman perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella.

Lehti perustaa tiedot saamaansa perustuslakivaliokunnan (siirryt toiseen palveluun) lausunnon luonnokseen. Valiokunnan lausunnon on määrä valmistua ensi viikolla. Luonnos on päivätty kuluvan viikon tiistaille (22.5.).

Luonnoksessa valiokunta toteaa, että sote-uudistus pitäisi toteuttaa vaiheittain. Työ pitäisi aloittaa hallinnon rakenteista. Eniten valiokuntaa huolettaa uudistuksen aikataulu, kaavailtujen maakuntien rahoitus ja valinnanvapauden yhdenvertaisuuden turvaaminen.

Ilta-Sanomien mukaan lausunto tarkoittaa käytännössä sitä, että kokoomuksen hellimän valinnanvapauden aloittaminen siirtyy. Lisäksi lausunnossa on useita huomautuksia hallituksen esitykseen liittyen. Hyvää siinä on se, että valinnanvapauslain muutamia kohtia on muutettu perustuslain kannalta sopivammiksi.

Perustuslakivaliokunnan tiukasta kannasta huolimatta se katsoo, että esitys voidaan antaa eduskunnan käsiteltäväksi. Lisäksi valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että myös valinnanvapaus voidaan toteuttaa – jos siihen vaan tehdään valiokunnan vaatimat korjaukset.

IS toteaa tietojensa perusteella, että valiokunnan lausunto lykkäisi sote-uudistuksen kaikkia portaita vuodella eteenpäin.

