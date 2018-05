Herätys: EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan, Harvey Weinstein antautuu poliisille, kuivuus piinaa kasveja

Euroopan Unionin uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan

Tänään aletaan soveltaa Euroopan Unionin uutta tietosuoja-asetusta eli tuttavallisemmin GDPR:ää. Asetuksen tarkoituksena on parantaa ja yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa unionin alueella. Onko kyseessä uhka vai mahdollisuus? Keräsimme yhdeksän kohtaa.

Kuivuus koettelee kasveja – silti voi olla parempi jättää kastelematta

Marja Väänänen / Yle

Pitkään jatkunut lämmin poutasää on kasveille hankala. Kukkapenkki pitäisi kastella läpikotaisin myöhään illalla tai sadekuuron jälkeen, jotta multa kastuu tarpeeksi syvältä, neuvoo Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija Terhi Ryttäri. Pintapuolinen kastelu voi hänen mukaansa pahentaa tilannetta, koska silloin juuret hakeutuvat lähemmäksi pintaa ja ovat alttiimpia kuivumiselle.

Irlanti äänestää abortista – äänestyksestä tulossa tiukka

Lakiuudistuksen vastustajia Dublinissa torstaina. Barry Cronin / AFP

Irlannissa äänestetään tänään maan tiukan aborttilain lieventämisestä. Abortti sallitaan Irlannissa vain, jos äidin henki on vaarassa. Ei esimerkiksi raiskaus- tai insestitapauksissa. Sekä Kyllä- että Ei-kampanjat ovat olleet hyvin näkyviä Irlannissa. Ennakkokyselyiden mukaan Ei-kampanja on kuronut kokoon eroa kannattajien välillä, ja äänestyksestä odotetaan hyvin tiukkaa.

Tuottajamoguli Harvey Weinstein antautuu poliisille

Harvey Weinstein Peter Foley / EPA

Ahdistelu- ja raiskausepäilyjen kohteena oleva Hollywoodin ex-elokuvatuottaja Harvey Weistein aikoo antautua poliisille, kertovat muun muassa sanomalehdet New York Times (siirryt toiseen palveluun) ja The New York Daily News (siirryt toiseen palveluun). Weinsteinin odotetaan antautuvan New Yorkin poliisille perjantaiaamuna paikallista aikaa. Poliisin odotetaan pidättävän Harvey Weinsteinin kuukausia kestäneen rikostutkinnan jälkeen.

Analyysi: Trump perui kiireessä valmistellun ja epäonnistumaan tuomitun Kim-tapaamisen

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen johtajien piti tavata 12. kesäkuuta. Michael Reynolds / EPA

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen oli huonosti valmisteltu ja tuomittu epäonnistumaan, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Paula Vilén. Trump ilmoitti torstaina, että Singaporeen kesäkuuksi suunniteltu tapaaminen peruuntuu.

Kunnon sateita ei vähään aikaan – metsäpalon vaara on ilmeinen

Yle

Perjantaina laajoilla alueilla on selkeää. Itä-Suomesta Lapin itäosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on vähän runsaampaa. Sää lämpenee jälleen ja hellettä mitataan luultavasti ainakin maan länsiosassa. Kuivuus on suurta koko maassa ja metsäpalovaroituksia on annettu (siirryt toiseen palveluun) koko maahan Lappia lukuunottamatta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.