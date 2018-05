Oikeusministeri: Veitsenterällä ollaan, pysyykö maakuntavaalien aikataulu

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan maakuntavaalit pidettäisiin lokakuun lopussa. Viime päivinä paine maakuntavaalien siirtämisestä on kasvanut.

Oikeusministeri Antti Häkkänen arvioi eduskunnan käsittelyn venyvän nyt suuntaan, joka on siirtämässä maakuntavaalit lokakuulta myöhäisempään ajankohtaan. Häkkänen ei vastannut vaalien ajankohtakysymykseen suoraan, mutta antoi ymmärtää aikataulun olevan nykysuunnitelmassa erittäin tiukka.

– Se on eduskunnan käsittelyaikataulusta kiinni. Tällä hetkellä näyttää, että eduskunnan käsittelyaikataulu venyy. Näyttää, että ollaan veitsenterällä, pysyykö tämä aikataulu, Häkkänen jatkoi.

A-Talkissa vieraillut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sanoi, että vaalien ajankohtaan ei ole syytä kiirehtiä ennen kuin lait ovat valmiit.

Henriksson: Maakuntavaalit siirrettävä

Maakuntavaalit on suunniteltu pidettävän lokakuun lopussa, mutta paine vaalien siirtämiseksi on kasvanut viime päivinä. Esimerkiksi oikeuskanslerivirasto on lausunut, että lakien säätämisen ja vaalien ajankohdan väliin tulisi jäädä aikaa puoli vuotta. Nyt voimassa olevan aikataulun mukaan valmistumisaikaa jäisi 4kk. Se kuitenkin edellyttäsi, että sote- ja maakuntalait olisivat voimassa heinäkuun alkuun mennessä.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan maakuntavaalit pitäisi siirtää eduskuntavaalien yhteyteen.

– Selvää on, ettei vaaleja voida pitää lokakuussa, Henriksson sanoi.

A-Talkissa vieraillut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne taas sanoi, ettei kansanedustajilla ole tällä hetkellä tietoa siitä, ketkä olisivat maakuntavaaleissa vaalikelpoisia.

Rinne: Perustuslakivaliokunta politisoitunut

Torstaina Ilta-Sanomat kirjoitti saaneensa käsiinsä perustuslakivaliokunnan luonnospaperin. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piti tietojen vuotamista pöyristyttävänä ja sanoi, että perustuslakivaliokunta on politisoitunut.

– Vuotaa kuin seula, Rinne kommentoi perustuslakivaliokunnan toimintaa.

A-Talkissa vieraillut Anna-Maja Henriksson kuvaili tilanteen olevan vakava perustuslakivaliokunnan uskottavuuden kannalta, sikäli Ilta-Sanomille on vuodettu aito luonnos lausunnosta. Henriksson on itse perustuslakivaliokunnan jäsen. Sitä milloin valiokunta saa lausuntonsa valmiiksi liittyen soteen, hän ei täsmentänyt.

– Tilanne on se, että isoja periaatteellisia kysymyksiä on pöydällä, Henriksson sanoi.

Aiemmin uutisoitiin, että perustuslakivaliokunnan lausunto valmistuu ensi viikolla. Lausuntoa pidetään merkittävänä koko sote-uudistuksen etenemisen suhteen.

Toteutuuko yhdenvertaisuus?

A-Talkissa keskusteltiin myös siitä, asettaako suunniteltu maakuntien rahoitusmalli ihmiset eri arvoiseen asemaan eri puolilla Suomea. Kunta- uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) puolusti valtioperusteista rahoitusta, mutta väläytti, että myöhemmässä vaiheessa maakunnille voisi tulla verotusoikeus.

Lue lisää:

IS: Valinnanvapaus ei toteudu hallituksen aikataulussa

Maakuntavaalit uhkaavat lykkääntyä – Perustuslakivaliokunnan sote-lausunto viivästyy ja valmistuu ensi viikolla

Sipilä puolusti laskelmia sote-säästöistä kyseolytunnilla: "Me emme leikkaa, vaan hillitsemme kustannusten kasvua"

Syksyn maakuntavaaleja uhkaa siirto? – Orpo: Vaalien ajankohta ei "ykköskysymys"