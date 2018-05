Samsung tuomittiin korvauksiin Applen puhelinten muotoilun kopioinnista

Korvaussumma on noin 460 miljoonan euron suuruinen.

Matkapuhelinvalmistaja Samsung on tuomittu satojen miljoonien korvauksiin suuryritys Applelle.

Kalifornialainen tuomioistuin määräsi Samsungin maksamaan Applelle noin 460 miljoonaa euroa korvauksia iPhonen tiettyjen ominaisuuksien laittomasta kopioinnista.

Viimeisin tuomio on osa oikeustaistelua, joka on jatkunut seitsemän vuoden ajan. Apple on väittänyt, ettei Samsung olisi noussut maailman johtavaksi älypuhelinten myyjäksi, jos se ei olisi kopioinut iPhonen teknologiaa.

Aiemmissa tuomioissa Samsungin on katsottu loukanneen joitain Applen patentteja. Vahingonkorvaussummasta ei kuitenkaan ollut tähän mennessä saatu yksimielisyyttä, vaikka sitä on käsitelty Yhdysvalloissa useissa oikeusasteissa.

Kalifornialaisen liittovaltion tuomioistuimen lautamiehet päätyivät korvaussummaan viikon oikeudenkäynnin ja neljän päivän pohdinnan jälkeen.

Lähteet: AP