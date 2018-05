Kymmenet vaateketjut luopuvat mohairin käytöstä: suomalainen vaatevalmistaja korostaa hankintaketjun valvonnan tärkeyttä – keskustele

Toukokuun alussa monet isot vaateketjut – muun muassa Zara, H&M, Gap ja Topshop – ilmoittivat luopuvansa mohair-vaatteiden myynnistä (siirryt toiseen palveluun) asteittain.

Nyt eläinsuojelujärjestö PETA:n (People for the Ethical Treatment of Animals) mukana on jo 76 yritystä (siirryt toiseen palveluun).

Yritykset päättivät lopettaa mohair-vaatteiden myynnin sen jälkeen, kun eläinsuojelujärjestö PETA oli julkaissut videon mohair-villaa tuottavien vuohien julmasta kohtelusta (siirryt toiseen palveluun) Etelä-Afrikassa.

Maa tuottaa puolet maailman mohair-villasta. PETA kuvasi 12 tilalla, miten villaa tuottavia vuohia uitettiin desinfiointiaineessa, nosteltiin jaloista ja hännästä ja viskottiin lattioilla. Tajuissaan olevia eläimiä hätäteurastettiin.

Etelä-Afrikan mohairintuottajia edustava järjestö Mohair South Africa on selvittänyt, mistä tiloista videolla on kyse. Kaksi sen löytämää tilaa on suljettu.

Jo aiemmin PETA on kampanjoinut angoran (siirryt toiseen palveluun) ja kašmirin (siirryt toiseen palveluun) tuotantoa vastaan ja monet isoista ketjuista ovat luopuneet ainakin angorasta.

Japanilaisen Sato Seni -yrityksen työntekijä leikkaa neulosta. Everett Kennedy Brown / EPA

Joillain tiloilla angora-villaa nypitään tajuissaan olevista kaneista käsin, samalla kun kanit huutavat kivusta. Ne kanit, joilta karva keritään, saavat saksista herkästi haavoja.

Kašmiria saadaan kašmir-vuohien alusvillasta. Kiinassa ja Mongoliassa kasvatettavat vuohet keritään talvella, jolloin villaa on eniten. Keritseminen jättää vuohet alttiiksi pakkasille, ja niitä kuolee kylmyyteen. Sama ongelma koskee mohairia kylmissä ilmanaloissa tuottavia vuohia.

Mongolialaispaimen keritsee vuohta. Sen alusvillasta tehdään kašmiria, yhdestä vuohesta saa alle 300 grammaa arvokasta kuitua. Carl Whetham/Epa

"On hyvä, että tähän kiinnitetään huomiota"

Suomalainen sisustus- ja lahjatavaroita, kosmetiikkaa ja vaatteita valmistava Balmuir-yhtiö panostaa hankintaketjun valvontaan, myös mohairin osalta.

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Heidi Jaara kertoo, että mohairlangat hankitaan Etelä-Afrikasta Samil-nimiseltä perheyritykseltä. Se hankkii villan omilta tiloiltaan tai yhteistiloilta sekä kahdelta välittäjältä, jotka puolestaan käyttävät vain Mohair South African hyväksymiä tiloja, jotka ulkopuolinen auditoija on tutkinut.

Kašmirtuotteiden valmistajat ostavat villat Sisä-Mongoliasta tiloilta, joissa vuohet keritään huhtikuun lopun jälkeen.

Antti Pylväs / Yle

– Meidän ostojohtaja ja ostaja ovat taas lähdössä ensi kuussa käymään Etelä-Afrikkaan. He vierailevat lankatoimittajan luona ja mohairia tuottavilla farmeilla.

Jaaran mukaan eettisyys ja läpinäkyvyys ovat olleet Balmuirin periaatteita alusta alkaaen.

– Me vaadimme läpinäkyvyyttä. Jos ei siihen suostu, ei voi olla meidän alihankkija.

Jaaran mukaan Etelä-Afrikassa on noin 700 suurta mohair-farmia ja ala työllistää 30 000 ihmistä.

– Heillä on kyllä intressissä kohdella vuohia hyvin, ettei elinkeino vaarannu kenelläkään. Heillä on nyt tietysti iso huoli siitä, miten kohu vaikuttaa.

Huokeita vaatteita valtavia määriä tuottavilla isoilla ketjuilla on erilainen hankintapolitiikka kuin pienellä, luksustuotteita valmistavalla yrityksellä. Jälkimmäisen asiakkaat ovat valmiita maksamaan laadusta ja eettisyydestä.

Jaaran mukaan on hyvä asia, että epäeettisesti toimivien toimittajien virheet tulevat esille:

– Väärinkäytösten tuominen esille on ainoa keino saada parannuksia aikaan.

Riski tietysti on, että mohair-boikotti vaikuttaa kaikkeen mohairin kulutukseen, riippumatta sen hankintaketjusta. Jaara sanookin, että valvonnasta pitää kommunikoida asiakkaille:

– Tämän kohun myötä hoksattiin, että meidän on viestittävä enemmän kuluttajille toimintatavoistamme. Aiomme tuoda tänä vuonna enemmän esille alihankkijoitamme.

