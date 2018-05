Pukukoppi tuhoutui palossa: Somessa levinnyt auttamishalu yllätti pikkukaupungin jalkapallojoukkueen – Kausikortteja mennyt yli 600

Yhdestä twiitistä alkunsa saanut kampanja suorastaan sataa apua pieksämäkeläiselle Savon Pallolle. Talkoisiin on rientänyt vaikuttajia ja jalkapallon ystäviä kotimaasta ja ulkomailta.

Toukokuun alussa riehunut tulipalo tuhosi Pieksämäen keskusurheilukentän huoltorakennuksen pukukoppeineen lähes maan tasalle. Pukukopin mukana paloi myös perinteikkään jalkapalloseura Savon Pallon pelivarusteita. 70-vuotias seura kärsi huomattavat vahingot sarjakauden kynnyksellä.

– Siellä paloi samalla myös paljon muistoja ja kokemuksia. Pukukoppi on paikka, jossa käydään pelaajien ilot ja surut läpi. Myös siviilielämän murheet käydään usein läpi pukukopissa, SaPan kolmosdisioonajoukkueen kapteeni Teemu Laukkanen kertoo.

Laukkanen vieraili palaneen rakennuksen raunioilla torstaina ensimmäistä kertaa. Tunnelma oli käsin kosketeltava.

– Kyllä tämä hiljaiseksi vetää. On hyvin erikoinen olo. Tuon oikeanpuoleisen ikkunan alla oli minun paikkani. Monet asiat siellä on läpi käyty. Olimme vasta talkoilla kunnostaneet pukukopin ja maalanneet sen seuran väreillä ja logoilla Tämä on koskettanut monia jo 80-luvulla SaPassa pelanneita.

70-vuotiasta seuraa kohdannut takaisku sai ihmisten auttamishalun heräämään. SaPan entinen valmentaja ilmoitti tukevansa seuraa ostamalla kausikortin. Samalla hän kannusti sosiaalisen median kautta myös muuta jalkapalloväkeä talkoisiin. Ensimmäisten joukossa SaPan tueksi riensi naapurinkaupunki Kuopion liigajoukkue KuPS kapteeninsa Petteri Pennasen johdolla. (siirryt toiseen palveluun)

Kuopiolaiset tilasivat kerralla kymmenen 25 euron hintaista kausikorttia. Esimerkkiä ovat seurannut monet isommat ja pienemmät jalkapalloyhteisöt eri puolelta Suomea.

– Myös ulkomailta on tilattu kausikortteja. Ainakin Espanjasta, Englannista ja Saksasta, kapteeni Teemu Laukkanen kertoo.

Hyvä kiertämään: Kausikortteja lahjoitetaan vähäosaisille

Tähän mennessä kausikortteja on myyty yli 600 kappaletta. Perjantain tarkka luku oli 635. Oman roponsa ovat likoon laittaneet muun muassa huippujalkapalloilija Eero Markkanen, entinen urheiluministeri Paavo Arhinmäki, urheilun monitoimimies Aleksi Valavuori ja joukko turkulaisia urheilupersoonia.

Tukholman AIK:n Eero Markkanen pelasi päättyneen kauden lainalla Tanskan superliigan FC Randersissa. Markkanen on lähtöisin Pieksämäen naapurikaupungista Jyväskylästä.

– Moni kausikortin ostaja ei itse pysty paikalle tulemaan ja he ovat tarjonneet korttia sellaisten pieksämäkeläisten käyttöön, joilla ei itsellään ole mahdollisuus lippua ehkä hankkia. Näin hyvä on laitettu kiertämään, kapteeni Laukkanen iloitsee.

Joukkueenjohtaja Ville Leppäsen mukaan ostajien lahjoittamia kausikortteja on annettu eteenpäin nuorille, vanhuksille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammayksiköihin.

– Vähäosaisille kortteja riittää edelleen, Leppänen kertoo.

Tulevaisuus olisi ollut vaakalaudalla

Ihmisten auttamishalu on tulvinut myös materiaalista apua joukkueelle. Muutamasta kokeneesta ja suurelta osin nuorista junioreista koostunut joukkue on saanut hämmästellä ja riemuita avusta lähes jokaisessa harjoituksessa.

– Olemme olleet aivan ymmyrkäisinä, että voiko tämä tosiaan olla totta. Posti on tuonut meille palloja, nappulakenkiä, verryttelyasuja ja liivejä, kapteeni Teemu Laukkanen hämmästelee.

Joukkueenjohtaja laskeskelee, että tähän mennessä kertynyt summa vastaa yli puolta edustusjoukkueen kauden budjetista.

– Tulevaisuuden kannalta apu erittäin iso asia. Tämä kausi olisi varmaan voitu rimpuilla, mutta tulevaisuus olisi ollut hämärän peitossa, suorastaan vaakalaudalla.

SaPa on aloittanut kautensa Hiekanpään hiekkatekonurmella, mutta kesäkuun alussa on perinteisesti siirrytty oikealle nurmelle Keskuskentälle.

– Nurmi on kunnossa, mutta siirrettävä kopit pitäisi saada kentälle, jotta sinne päästään. Se on nyt kaupungista kiinni, Ville Leppänen tuumii.

Keskuskentän avausottelun yleisömäärä on suuri kysymysmerkki. Kausikorttien myyntiennätys on mennyt kuitenkin rikki monikymmenkertaisesti.

– Niitä on myyty aiempina kausina muutamia kymmeniä. Yleisöä on ollut otteluissa parisen sataa, Leppänen kertoo.