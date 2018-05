Lehti: Trumpin ja Kimin tapaamisen peruminen Singaporen poliiseille onnenpotku – Tilalle vapaa viikonloppu

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamisen peruuntuminen on sekoittanut singaporelaisten suunnitelmat, niin hyvässä kuin pahassa.

Singaporelaisilla poliiseilla on syytä iloon. He voivat anoa vapaata tapaamisen suunnitellulle ajanjaksolle, kertoo singaporelaislehti The Straits Times (siirryt toiseen palveluun).

Singaporelaiset hotellit Shangri-La Hotel ja Marina Bay Sands puolestaan ovat vapauttaneet huoneidensa varauksia, lehti kertoo.

Hotellit olivat varanneet osan huoneistaan matkatoimistoille siltä varalta, että jompikumpi niistä olisi Yhdysvallat-Pohjois-Korea -huippukokouksen pitopaikka.

Marina Bay Sands oli jopa askeleen edellä. Kun Trump torstaina alkuillasta Suomen aikaa ilmoitti peruvansa Kimin tapaamisen, hotelli oli jo vapauttanut tehtyjä varauksia.

Tapaamisen päivämääräksi oli ilmoitettu 12. kesäkuuta. Tarkkaa paikkaa ei ollut vielä valittu, mutta huippukokous oli määrä järjestää Singaporessa.

Huippukokousta oli Singaporessa ehditty valmistella yli kahden viikon ajan. Esimerkiksi toimittajien akkreditoinnit tapaamiseen olivat jo alkaneet Singaporessa ja Yhdysvalloissa.

