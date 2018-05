Moottoritiellä Riihimäellä öljyä – liikenne etelän suuntaan katkaistu

Kolmosmoottoritien liikenne etelän suuntaan on katkaistu kokonaan liikenteeltä Riihimäellä.

Riihimäellä pohjoisen liittymän kohdalla on sattunut liikenneonnettomuus, ja moottoritiellä on öljyä. Öljyä on valunut tielle noin 300 metrin matkalle. Pelastuslaitos on joutunut katkaisemaan tien puhdistustöiden takia etelän suuntaan.

Liikenne etelään ohjataan Riihimäen ABC:n rampista pitkin vanhaa tietä.

Riihimäellä sattui kello yhdeksän jälkeen onnettomuus, jossa rekka ja henkilöauto törmäsivät toisiinsa. Henkilöauton kuljettaja on viety sairaalaan.