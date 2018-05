Kalliit hotellihuoneet karkottavat jalkapallon MM-kisafanit Pietarista – omatoimimatkailija säästäisi nyt ison summan

Kesäkuun puolivälissä alkavien jalkapallon MM-kisojen odotettiin täyttävän Pietarin hotellit, mutta huoneita on yllättäen tarjolla kaikkina ottelupäivinä. Pelien välisinä päivinä huoneen saattaa saada edullisesti.

– Monet kisaturisteista ovat tehneet päätöksen majoittua Moskovaan, josta he tulevat katsomaan otteluita päiväseltään Pietarissa, sanoo Pietarin hotellien toimintaa analysoivan Hospitality Managementin toimitusjohtaja Blake Anderson-Buntz.

Toimitusjohtaja Blake Anderson-Buntz. Kari Kosonen / Yle

Moni turisteista päätyy Moskovaan myös siksi, että kaupungista on hyvät lento- ja junayhteydet kaikkiin kisakaupunkeihin, joissa otteluita pelataan.

Vielä viime syksynä Pietari kertoi odottavansa kuukauden kestävän FIFA:n World Cupin aikaan kaupunkiin miljoonaa jalkapalloturistia, mutta varsinkin yöpyvien matkailijoiden määrä jää tuntuvasti ennakoidusta. Hotelleille kisoista onkin tulossa pettymys, sillä kisojen ajaksi myös matkanjärjestäjät ovat peruneet suurimman osan kisoihin liittymättömistä valmismatkoista.

– Vapaa-ajan ryhmäsarjoja ei käytännössä ole kesäkuussa, koska matkanjärjestäjät eivät voisi tuoda asiakkaita kuin osan kuukaudesta, sanoo Park Inn Nevskyn hotellinjohtaja Mika Virtanen.

Hotellinjohtaja Mika Virtanen. Kari Kosonen / Yle

Park Inn Nevskyssä suosituimpina pelipäivinä hotelli on jo varattu täyteen, mutta monissa hotelleissa tilaa on edelleen. Ainoastaan virallisia kisadelegaatioita majoittavat puolenkymmentä keskustan hotellia on varattu täyteen.

Omatoimimatkailija löytääkin Pietarista kesäkuun alussa normaalia edullisempia huoneita, ja hintoja on laskettu myös otteluiden välisinä päivinä.

Suosituimpina ottelupäivinä hotellihuone viiden tähden hotellissa PIetarin keskustassa maksaa jopa lähes 680 euroa yöltä, mutta esimerkiksi neljän tähden hotellit eivät voi hinnoitella huoneita vapaasti.

Hotellihuone Pietarin Sokos-hotelleihin kuuluvassa Palace Bridgessä. Kari Kosonen / Yle

– Vuoden 2017 alusta Venäjä on määrännyt huoneille enimmäishinnan, ja sitä myös valvotaan tarkasti, sanoo Virtanen.

Kolmen tähden hotelleissa yhden yön majoitus maksaa heinäkuun pelipäivinä 150–300 euroa yöltä, mutta edullisempaa majoitusta etsivälle tarjolla on minihotelleja ja hyvätasoisia hostelleja. Hotellien hinnat saattavat laskea vielä kisojen alettua kysynnän mukaan.

Päivän bussiretket Lappeenrannasta ja Imatralta peruuntuivat

Lappeenrannassa varauduttiin majoittamaan kesällä Venäjälle meneviä kisaturisteja, koska Pietarin hotelleissa on 35 000 vuodepaikkaa, joiden uskottiin loppuvan kesken. Ennakkovarausten perusteella kaupungin omat hotellit pystyvät kuitenkin majoittamaan kaikki kisaturistit..

Kari Kosonen / Yle

Samalla peruuntuvat myös Lappeenrannasta ja Imatralta suunnitellut päivän bussimatkat Pietariin. Hotelleissa majoittuvia kisaturisteja olisi viety katsomaan ottelua ja tuotu takaisin pelin jälkeen. Syynä matkojen peruuntumiseen ovat myös busseille asetetut rajoitukset.

– Pietariin pääsee kisojen aikana vain sellaisilla busseilla, joissa on venäläinen satelliittinavigointijärjestelmä, emmekä aio sellaista hankkia, sanoo bussimatkoja järjestävän Itämatkojen toimitusjohtaja Jukka Jyrkinen.