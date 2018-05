Onko tässä Suomen seuraava maailmantähti? Moottorisahajonglööri Kouvolasta kisaa Britain's Got Talentin voitosta

Mistä on kyse? Janne Mustonen on Kouvolassa asuva taikuri-jonglööri

Alkuvuodesta hän osallistui Isossa-Britanniassa järjestettävään kykyjenetsintäohjelmaan

Mustonen hurmasi esityksellään Britain's Got Talentin tuomariston alkukilpailussa

Janne Mustosen takapihalla on tumma alue, josta ruohikko on rikkoutunut. Syy ei ole vähäisen auringonvalon tai kastelunpuutteen vaan Mustosen ammatin. Janne Mustonen on kouvolalainen taikuri-jonglööri, jonka bravuurinumero on moottorisahoilla jongleeraminen.

Nurmikko on kulunut puhki, koska Mustosen tapana on harjoitella aina samalla kohtaa takapihaa. Moottorisahoilla jongleerausta hän harjoittelee vuosittain yhteensä satoja tunteja.

– Moottorisahan metakasta huolimatta naapurit eivät ole vielä käyneet minulle asiasta sanomassa, naurahtaa Mustonen.

Temppu on vaarallinen, koska moottorisahat ovat heittojen ajan käynnissä ja terät pyörivät. Jos jotakin menee pieleen, voi saha tehdä pahaa jälkeä. Mustonen kuitenkin on ottanut turvallisuuden huomioon. Hänellä on esimerkiksi viiltosuojatut housut. Hän on onnistunut välttämään vakavat onnettomuudet.

Usean vuoden harjoittelu on myös tuottanut hedelmää. Tällä hetkellä Mustonen elättää itsensä kiertämällä Suomea taikurin ja jonglöörin temppuja tehden.

Jatkossa häntä saattavat kuitenkin odottaa yritystilaisuuksia isommat parrasvalot. Hänestä voi jopa tulla Suomen seuraava kansainvälinen tähti.

Mustonen harjoittelee moottorisahoilla jongleerausta takapihallaan kesät ja talvet. Ville Pisto / Yle

"Aha, minä olenkin brittien telkkarissa"

Vuonna 2016 Brittein saarilta vauhtia uralleen kävi hakemassa laulaja Saara Aalto, joka ylsi laulukilpailu X Factorissa toiseksi. Janne Mustonen on parhaillaan mukana Britain's Got Talent -kykyjenetsintäohjelmassa.

– Toinen karsintavaihe on nyt ohi. Sain jokaiselta neljältä tuomarilta kyllä-äänen, mikä tarkoittaa, että seuraava vaihe on semifinaali, sanoo Janne Mustonen.

Karsinnat kuvattiin jo alkuvuodesta, mutta ne esitettiin Britanniassa ITV2-kanavalla vasta toukokuussa. Mustonen ei ennen esitystä ollut edes varma, että päätyykö hänen osuutensa ylipäätään televisioon.

Yksimielisestä tuomaripäätöksestä huolimatta sananvalta lopullisesta sisällöstä oli tuotantoyhtiöllä.

– Sitten katsoin kännykästä huvikseni, että aha, minä olenkin brittien telkkarissa. He operoivat lyhyellä aikajänteellä ja tietoa ei paljoa tihku etukäteen, sanoo Janne Mustonen.

Vielä tuotantoyhtiö ei ole ollut yhteydessä Mustoseen semifinaaleista. Sen vuoksi hänellä ei ole varmaa tietoa, milloin semifinaalit pidetään.

Janne Mustonen jongleeraa moottorisahoilla. Ville Pisto / Yle

Epätietoisuuden tunnetta pitää pystyä kestämään

Innoittajikseen Janne Mustonen mainitsee laulaja Saara Aallon ja Yhdysvalloissa World's Funniest Person -kilpailun voittaneen stand-up koomikko Ismo Leikolan. Heistä esimerkkiä ottaen hän päätti hakea mukaan Britain's Got Talentiin.

Mustonen osallistuikin karsintaan Lontoossa. Sinne hänet kutsuttiin hakemuksen ja videohaastattelun perusteella. Kokemuksiaan ohjelman kulisseista Mustonen kuvailee myönteisiksi. Vaikka karsinnassa vietetty päivä oli pitkä, vallitsi kilpailijoiden kesken hyvä henki.

– Myös henkilökunta on tosi ystävällistä, mutta on siellä aikamoinen paine. Epätietoisuutta pitää kestää paljon. Siellä odotetaan paljon ja ohjeet ovat epämääräisiä. Sanotaan, että kohta sinua tullaan hakemaan. Se kohta voi olla viiden minuutin tai puolen tunnin päästä. Se vaatii lehmänhermoja.

Aikatauluista myös kerrotaan vasta viime tingassa. Esimerkiksi tieto karsintoihin pääsystä tuli Mustoselle viimeisellä mahdollisella hetkellä. Jos hänelle olisi kerrottu siitä yhtään myöhemmin, olisi moottorisahojen kuljetus Isoon-Britanniaan käynyt mahdottomaksi. Se olisi tarkoittanut kisaamisen loppumista ennen aikojaan.

Mustonen pitää tukkimiehenkirjanpitoa tekemistään harjoituksista. Tehdyt harjoitukset hän merkitsee moottorisahalla kovalevyyn. Ville Pisto / Yle

Janne Mustonen käyttää esityksessään kolmea moottorisahaa, joista jokainen painaa noin 3,5 kiloa.

– Moottorisahoja ei saa kuljettaa lentokoneen ruumassa, koska niissä on polttomoottori. Mitään moottorijuttua, jossa joskus on ollut polttoaineitta, ei saa viedä lentokoneeseen. Jouduin lähettämään sahat kuriiriyhtiötä käyttäen, sanoo Mustonen.

Kyse on reality-tv:stä

Haastattelut veivät suurimman osan Lontoossa vietetystä karsintapäivästä. Päivä alkoi aamulla kahdeksalta, mutta varsinainen esiintyminen tapahtui vasta illalla. Itse esitys oli ohi nopeasti.

– Taustahaastatteluja tehdään paljon, koska esiintyjille luodaan niiden kautta tarinaa. Voimakkaasti myöskin ohjaillaan, että millaisia juttuja siellä tapahtuu. Esiintyjät eivät saa tehdä siellä ihan sitä, mitä itse haluaisivat. Sitä käsikirjoitetaan aika paljon.

Mustonen kertoo, että vaikka kilpailu jatkopaikoista on kovaa, ei ohjelmassa ole kyse vain kilpailijoiden taitojen esille tuomisesta.

– Ennen kaikkea Britain's Got Talentissa on kyse reality-tv:stä, jota käsikirjoitetaan vahvasti. Siinä mielessä se ei ole ihan täysiverinen kisa, sanoo Janne Mustonen.

Janne Mustosen kolme moottorisahaa. Ville Pisto / Yle

Vain voitto ei ole tavoitteena

Ohjelman voitto ei ole tae menestyksestä. Mustonen on pohtinut tarkoin, minkä vuoksi haluaa osallistua Britain's Got Talentiin.

– Minä näen kykyjenetsintäohjelmat ihan hyvinä paikkoina tuoda itseään esille. Ei kilpailemisen pitäisi olla minulle tai kenellekään se tavoite. Ei minun tavoitteenani ole voittaa Britain's Got Talentia.

– Se olisi tosi kivaa, mutta ei se ole syy, miksi olen hommaa tekemässä.

Mustonen haluaa kehittyä esiintyjänä. Hän myös haluaa tietää, että toimiiko hänen ohjelmanumeronsa kansainvälisellä tasolla.

– Olen tyytyväinen esiintymiseeni ja mielestäni yleisön ja tuomarien reaktiot kertoivat sen, että esitykseni upposi heihin.

Pieleen mennyt ohjelmanumero voi myös kääntyä esiintyjää vastaan.

– Uraa ei edistä, jos esiintyjästä tulee internetmeemi, sanoo Janne Mustonen.