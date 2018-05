Sata viehättävää, viettelevää ja vetoavaa kuvaa – Salon taidemuseo kylpee kesän Herb Rittsin täydellisessä valossa

Salon taidemuseo jatkaa merkittävien valokuvanäyttelyiden sarjaa. Nyt pääosassa on muoti- ja muotokuvistaan tunnettu valon ja varjon mestari.

Mistä on kyse? Salon taidemuseossa yhdysvaltalaisen Herb Rittsin (1952-2002) retrospektiivinen näyttely toukokuusta syyskuuhun

Ritts tuli tunnetuksi muotikuvistaan ja muotokuvista, joissa esiintyi julkisuuden henkilöitä, kuten Madonna, Jack Nicholson ja Elizabeth Taylor

Salon taidemuseo jatkaa korkeatasoisten kansainvälisten valokuvanäyttelyiden esittelyä

SaloSalon taidemuseon johtaja Laura Luostarinen huokuu tyytyväisyyttä katsellessaan museon seinille ripustettuja Herb Rittsin (1952–2002) mustavalkoisia valokuvia. Hän yritti jo vuonna 1999 saada Rittsin valokuvia näytille Suomeen, ollessaan kuopiolaisen Viktor Barsokevitsch -valokuvakeskuksen johtaja.

Nyt Rittsin näyttely on Suomessa ensimmäistä kertaa, ja kyseessä on Luostarisen uran huipennus, sillä hän jää eläkkeelle kesän jälkeen.

– Ritts oli 2000-luvun taitteen merkittävimpiä muotikuvaajia, sanoo Luostarinen.

Yhdysvaltalaisen Herb Rittsin retrospektiivisessa näyttelyssä on esillä sata valokuvaa.

Täydellisen kuvan metsästys

Laura Luostarinen kävelee kohti valokuvaa, jossa huippumallit Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz ja Naomi Campbell istuvat lattialla alasti tiiviinä ryhmänä. Luostarisen mielestä se on yksi hyvä esimerkki valokuvaajan työskentelytavasta.

– Tämä on sommitellullisesti täydellinen valokuva. Myös valon käyttö on kaunista, lähes tasaisen harmaata, ei jyrkkiä valoja missään, sanoo Luostarinen.

Kuva on otettu kuvauspäivän päätteeksi, sillä Rittsillä oli tapana kuvata omia kuvia kaupallisten toimeksiantojen yhteydessä. Hän etsi aina täydellistä kuvaa ja työskenteli sellaisen eteen paljon. Hän myös tuli kuvattaviensa kanssa toimeen, vaikka oli vaativa.

Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood 1989. Herb Ritts Foundation

Samat säännöt näkyvät jokaisessa kuvassa

Herb Rittsillä oli kuvatessaan käytössä omat teesit, joita hän noudatti. Kuvan piti olla viehättävä, viettelevä ja vetoava. Laura Luostarisen mukaan nämä säännöt näkyvät kaikissa hänen valokuvissaan.

Salon taidemuseon seinillä näkyy muotokuvia monista julkisuuden henkilöistä, kuten Madonnasta, Jack Nicholsonista, Elizabeth Taylorista, David Bowiesta ja Michael Jacksonista.

Rittsin kuvia on julkaistu monissa muotilehdissä muun muassa Voguessa, Vanity Fair- ja Rolling Stone -lehdissä.

– Näyttelyssä on kasari-henki. Tuon ajan nuoruuden kokeneet löytävät täältä itselleen tuttuja kuvia, joita ovat nähneet mainoskuvissa tai lehtien kuvituksena, Laura Luostarinen sanoo.

Täydessä valossa kuvaaminen

Rittsille ominaista oli valon käyttö, ja tähän viittaa näyttelyn nimikin eli Herb Ritts Täydessä valossa.

– Yleensä valokuvaajat välttelevät keskipäivän aurinkoa, koska siitä syntyy kova valo ihmisen kasvoille ja muualle kehoon. Mutta Ritts hyödynsi tätä, Laura Luostarinen sanoo.

Luostarinen kävelee Versacen muotikuvan eteen, jossa malli Christy Turlington poseeraa selkä kameraan päin. Kuvan ulkopuolella tuulikone puhaltaa ilmaa valtavaan kankaaseen, joka muodostaa mallin yläpuolelle kauniin kaareen.

– Tässä kuvassa Ritts toteutti täydellisesti täydessä valossa -teoriaansa, sillä vain pieni varjo kengän alla näkyy valokuvassa, paljastaen auringon silloisen korkeuden. Kuvan sommittelu rakentuu pelkistetylle ja yksinkertaiselle geometrialle, sanoo Luostarinen.

Versace Dress (Back View), El Mirage 1990 Herb Ritts Foundation

Kiinnostus veistotaiteeseen näkyy valokuvissa

Yksi osa Rittsin uraa oli Afrikka, johon hän matkasi 1990-luvulla. Afrikassa hän tunsi olonsa kotoisaksi, koska siellä tulvi valoa.

– Rittsille yksi ominainen valokuvauksen ilmaisu liittyy luonnon elementteihin, kuten hiekkaan, kiviin, tuuleen ja veteen. Hän kuvasi mielellään tummaihoisia ihmisiä, koska tummalla iholla kehon kauneus tuli parhaiten esille, Laura Luostarinen sanoo.

Ritts oli lukenut taidehistoriaa ja oli erityisesti innostunut renessanssin ja antiikin veistotaiteesta. Tämä veistotaiteen ihailu näkyy Rittsin valokuvissa.

Museon seinillä olevat valokuvat ovat alkuperäisvedoksia. Kaikki valokuvat on vedostettu ennen Herb Rittsin kuolemaa eli ennen vuotta 2002.

– Harvoin tulee sellaista mahdollisuutta, että saamme seinille vintage-valokuvaa. Herb Ritts -säätiöllä ei ole oikeutta vedostaa Rittsin kuvia hänen negatiiveistaan, Luostarinen sanoo.

Salossa merkittävien näyttelyiden jatkumo

Salon taidemuseo on tullut viime vuosina tunnetuksi museona, jonka ohjelmistossa on ollut useita merkittäviä kansainvälisiä valokuvanäyttelyitä. Museo on Laura Luostarisen johtaja-aikana profiloitunut laadukkaan fotojournalistisen valokuvataiteen esittelyssä.

– Kansainväliset valokuvanäyttelyt on valikoitu niin, että ne kiinnostavat koko Suomessa, sanoo Luostarinen.

Näyttely on ollut Saloa ennen esillä Roomassa, Tukholmassa, Moskovassa, Pariisissa ja Lissabonissa.

Näyttelyn tuotannosta vastaa Herb Ritts -säätiön lisäksi italialainen valokuvasäätiö Fondazione Forma per la Fotografia. Herb Ritts -säätiö tukee aids-tutkimusta Rittsin toivomuksesta.

Herb Ritts In Full Light -näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa 25.5.–16.9.2018.

Herb Ritts Herb Ritts Foundation

