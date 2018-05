Älykylästä lääke maaseudun tyhjenemiseen – Sodankylälle 8000 euron panostus oli liikaa ja kunta on menettämässä pilottihankkeen

Vuosia suunniteltu Arctic Smart Village -älykylä on vastatuulessa Sodankylässä, kun kunnanhallitus päätti olla tukematta hankkeen Leader-hakemusta. Maailman ensimmäinen älykylä tuottaisi oman energiansa ja sieltä voisi hurauttaa robottibussilla Sodankylän keskustaan.

Älykylän, jossa pyritään parantamaan maaseudun elinvoimaisuutta ja elämänlaatua kokonaisvaltaisilla älykkäillä ratkaisuilla, on tarkoitus nousta noin kymmenen kilometriä Sodankylästä etelään Kitisen ja Orajoen rantojen tuntumaan.

Arctic Smart Village -älykylähanke pyrkii hakemaan ratkaisua ongelmiin jotka vaivaavat niin Suomea kuin myös muuta maailmaa. Ensimmäinen älykylä tulee toimimaan tutkimusalustana lukuisille tiedeyhteisöille ja yhteistyöyrityksille.

Etsimme elinvoimaisimman vaihtoehdon, miten asuminen olisi mahdollisimman edullista. Toimitusjohtaja Juri Laurila, ASV Arctic Smart Village Oy

– Mietimme asumiseen liittyviä asioita vähän laajemmin ja pyrimme etsimään elinvoimaisimman vaihtoehdon, jolla asuminen olisi mahdollisimman edullista. Näin alueen elinvoimaisuutta pystytään kasvattamaan. Toivomme, että löydämme jonkinlaisen lääkkeen tähän maaseudun tyhjenemiseen, ASV Arctic Smart Village Oy:n toimitusjohtaja Juri Laurila sanoo.

Laurila korostaa, että älykylä on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka haluavat asua jossakin ja arvostavat asumisen edullisuutta.

– Tätä tehdään ihan tavallisille suomalaisille siitäkin huolimatta, että mukana on paljon yhteisöllisiä piirteitä ja ekologisia piirteitä. Emme todellakaan tavoittele sellaista, että asukkaat olisivat jonkun aatteen omaavia.

ASV Arctic Smart Village toimitusjohtaja Juri Laurila Jarmo Honkanen / Yle

Vajaan 8 000 euron tuki oli Sodankylälle liikaa

Laurilalla ja Sodankylän kunnalla on voimassaoleva yhteistyösopimus hankkeen edistämiseksi, mutta silti istuva kunnanhallitus päätti puheenjohtajan johdolla äänin 4–3 olla tukematta hankkeen Leader-hakemusta.

– Meillä on paljon maaseutukyliä, jotka tarvitsevat apua ja samalla myös Sodankylän keskusta-aluetta yritetään elävöittää. Tuntuu, että omaa elävöittämistä on jo tarpeeksi, eikä uutta enää tarvita, puheenjohtaja Mikko Pyhäjärvi puolustaa hankkeen vastustavaa esitystä.

Äänestyksessä häviölle jäänyt puoluekaveri katsoo asiaa hiukan toisenlaisin silmin ja puolustaa uusien ja rohkeiden ideoiden esille tuomista.

– Mitään kehitystä ei tapahdu, jos ei ole mitään ajatusta ja innovaatiota taustalla. On myös mahdollista, että pystyisimme tällä (hankkeella) sitouttamaan uusia asukkaita tänne, kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Hanna Riipi sanoo.

Riipin mukaan rahaa laitetaan kyllä suuria summia helposti sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät välttämättä tuo mitään takaisin, mutta nyt jäi tämä ilman tukea, vaikka sen kautta voitaisiin kunnassa hyötyäkin.

– Kysymyksessä on vain vajaan 8 000 euron sijoitus hankkeen edistämiseen. Näen sen hyvin pienenä suhteessa siihen, mitä hyötyjä olisi saatavissa.

Älykylästä hyvä lisä kunnan kehittämissuunnitelmiin

Sodankylä on valikoitunut älykylän pilottipaikaksi, koska kunnalla on tavoitteena tukea kasvavaa tieteellisistä ja tutkimuksellista toimintaa.

Sodankylän kunnan kehittämisjohtaja Jukka Lokka on virkansa puolesta esitellyt hanketta kuntapäättäjille ja näkee, että hanke sopii hyvin kunnan tulevaisuuden strategiaan.

EU:ssa älykyläkonseptit ovat todennäköisesti keskeisiä rahoituskohteita seuraavalla rahoituskaudella. Sodankylän kunnan kehittämisjohtaja Jukka Lokka

Kunnassa on suunnitteilla hanke, joka tähtää tieteellisen tutkimuksen ja testauksen kehittämiseen kunnassa.

Sodankylän Tähtelässä toimii Arktinen avaruustutkimuskeskus. Lentokentän alueelle suunnitellaan testauksen erityisaluetta ja lisäksi kunnassa on olemassa kaivosteollisuutta tukevaa tutkimustoimintaa.

– Näen, että tässä on paljon hyviä aihioita. Toisekseen vielä EU:ssa ja kansallisella tasolla nämä älykyläkonseptit ovat todennäköisesti ihan keskeisiä rahoituskohteita seuraavalla rahoituskaudella.

Sodankylän kunnantalo Jarmo Honkanen / Yle

Ensimmäisen älykylän paikka Kemiin tai Utajärvelle?

ASV Arctic Smart Village Oy:n toimitusjohtaja Juri Laurila on tilanteeseen hieman pettynyt ja myöntää, että ei osannut odottaa kunnanhallituksen eväävän Leader-rahoitushakemuksen tekemiseen vaadittavaa kymmenen prosentin tukea.

Laurila on ottanut askeleen eteenpäin ja siirtänyt kortit seuraavaan koriin, koska on kainaloita myöten sitoutunut hankkeeseen ja toimeentulokin on kiinni hankkeen etenemisestä.

– Tällä hetkellä katson, että en pysty tekemään asian eteen täällä juuri mitään ja minun on kannattavampaa suunnata omat resurssit muualle. Keskusteluja käydään moneen suunta ja esimerkiksi Utajärven kunnassa on vahva tahtotila viedä asiaa eteenpäin.

Lapissakin on älykylästä kiinnostuneita kuntia ja vahvin ehdokas älykyläpilotille löytyy Perämeren rannalta.

– Kemi on yksi paikkakunta, jonka kanssa keskusteluja on käyty useaan otteeseen. On ollut puhetta alueestakin, mihin siellä voisi lähteä älykylää tekemään, toimitusjohtaja Juri Laurila kertoo.