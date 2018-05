Satakuntalaiset taksit aloittivat kapinan: eivät hyväksy uutta sopimusta Kela-kyydeistä – keskustele

Yli 200 satakuntalaista taksiyrittäjää on allekirjoittanut kirjeen, jossa ilmoitetaan, etteivät yrittäjät aio ryhtyä yhteistyöhön turkulaisen taksivälitysyhtiön kanssa.

Mistä on kyse? Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueiden Kela-kuljetukset siirtyvät heinäkuun alussa turkulaisen taksivälitysyhtiön järjestettäväksi

Satakuntalaiset taksiautoilijat eivät hyväksy heille tarjottua uutta Kela-kuljetussopimusta

Uusi palveluntarjoaja tekee parhaillaan sopimuksia alueen taksiyrittäjien kanssa

Kela toivoo vähemmän takseja uuteen järjestelmään

Suurin osa satakuntalaisista taksiyrittäjistä aikoo lopettaa Kelan korvaamien kuljetusten ajon kokonaan heinäkuun alusta.

Syynä tähän on Kelan suorakorvauskyytien siirtyminen turkulaisen Lounais-Suomen Taxidata Oy:n vastuulle. Taksiyrittäjät eivät ole tyytyväisiä uuden palveluntuottajan tarjoamaan sopimukseen, joka heidän mukaansa on taloudellisesti kehno varsinkin satakuntalaisille yrittäjille.

Syö meidän tämän hetkistä tulotasoa vähintään 15 prosenttia kuukaudessa Porin taksiautoilijat ry:n puheenjohtaja Juha Mäntylä

– Se syö meidän tämän hetkistä tulotasoa vähintään 15 prosenttia kuukaudessa, sanoo Porin taksiautoilijat ry:n puheenjohtaja Juha Mäntylä.

Taksiautoilijat ovat ryhtyneet keräämään nimilistaa, jolla he haluavat ilmoittaa Kelalle, että eivät aio tehdä yhteistyötä uuden taksivälitysyhtiön kanssa. Kirjeen on allekirjoittanut jo reilusti yli puolet kaikista Kela-kyytejä ajavista satakuntalaistaksiyrittäjistä.

Yhteensä Satakunnassa kelakuljetuksia on ajanut 330 taksia. Nimiä listassa on jo yli 200.

Kelan suorakorvauskyyteihin ovat oikeutettuja kansalaiset, jotka joutuvat käyttämään taksipalvelua terveydentilansa takia. Suorakorvattavat taksimatkat tilataan keskitetysti oman alueen palveluntarjoajalta, jolloin matkustaja maksaa matkastaan ainoastaan omavastuuosuuden.

Alennus syynä taksikapinaan

Taksikapina sai alkunsa, kun turkulainen Lounais-Suomen Taxidata Oy voitti tarjouskilpailun, jolla se sai Kelalta hoidettavakseen Kela-kuljetukset seuraavaksi kolmeksi vuodeksi kahden vuoden lisäoptioilla.

Yritys tarjosi Kelalle 10,6 prosentin alennusta vakiohinnoitteluun, kun kilpailun hävinnyt Satakunnan aluetaksi Oy olisi jatkanut palvelun tuottamista ilman alennuksia. Alennus on merkittävä, sillä vuonna 2017 Kela-kyytejä ajettiin Satakunnassa noin seitsemän miljoonan euron edestä.

En tällä hetkellä missään nimessä allekirjoita tuota sopimusta taksiautoilija Pertti Kitkala

Satakuntalaiset taksiyrittäjät näkevät ongelmana, ettei turkulainen taksivälittäjä kysynyt heiltä mitään, kun lupasi alennuksen ajoihin.

– Se otetaan autoilijoiden selkänahasta tämä asia, alennukset kaikilta. En tällä hetkellä missään nimessä allekirjoita tuota sopimusta, kertoo porilainen taksiautoilija Pertti Kitkala.

Alennuksen lisäksi taksiautoilijoita askarruttavat uuden sopimuksen ehdot. Sopimukseen on kirjattu muun muassa rajuja, jopa 15 000 euroon nousevia sanktiosakkoja, mikäli taksiyrittäjä ei suoriudu velvoitteistaan.

Lisäkustannuksia tulisi myös taksamittarin vaihdosta, jota uusi palvelutarjoaja edellyttää kaikkiin Kela-kyytejä ajaviin takseihin. Varsinkin Satakunnan aluetaksi Oy:n välityksessä olevat taksit kärsisivät tästä, koska kahden yhtiön taksimittareita ei aluetaksin sääntöjen mukaan autossa voi pitää.

Pysähtyvätkö Satakunnan Kela-taksit heinäkuun alussa?

Lounais-Suomen Taksidata Oy on antanut taksiautoilijoille aikaa toukokuun loppuun asti allekirjoittaa uusi sopimus. Yhtiö myöntää, että sopimuksilla alkaa olla jo kiire, sillä ennen heinäkuuta myös Kelan on hyväksyttävä kaikki taksit järjestelmään.

On selvää, kun uusi toimija tulee uudelle alueelle, niin se herättää aina ristiriitoja Lounais-Suomen Taxidata Oy:n toimitusjohtaja Tapani Ekuri

Yhtiö ei tässä vaiheessa ota kantaa, onko yhtään satakuntalaista taksia allekirjoittanut uutta sopimusta. Toimitusjohtaja Tapani Ekuri on tietoinen tilanteesta Satakunnassa.

– On selvää, kun uusi toimija tulee uudelle alueelle, niin se herättää aina ristiriitoja. Meillä on kuitenkin seitsemän vuoden kokemus kelakyytien järjestämisestä täällä Varsinais-Suomessa. Uskon ja lupaan, että jatkossakin kaikki menee varmasti hyvin, hän toteaa.

Porin taksiautoilijoiden puheenjohtajan Juha Mäntylän mukaan Kela-kyytien hoitoon tarvitaan noin sata taksia päivittäin. Hän arvelee, ettei turkulaisyritys kykene järjestämään taksikyytejä ollenkaan, mikäli tilanne jatkuu nykyisellään.

Lounais-Suomen Taxidata ei halua arvioida, kuinka monta taksiyrittäjää se tarvitsee Satakunnasta mukaan. Sen yhtiö lupaa, että Kela-taksit toimivat joka tapauksessa ongelmitta heinäkuun alussa.

Myös Kela seuraa tilannetta

Kansaneläkelaitoksen mukaan uutta sopimusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan osalta ei ole vielä allekirjoitettu. Käyttöönottoprojekti Kelan ja Lounais-Suomen taxidatan välillä on kuitenkin jo alkanut. Projektissa selvitetään ja varmistetaan, että suorakorvauskyydit toimivat myös uuden yrittäjän toteuttamana ongelmitta.

Myös Kela on tietoinen kilpailutuksen aiheuttamasta eripurasta. Vastaava suunnittelija Anne Giss korostaa, että autoja ei tarvita enää niin paljon kuin nykyään.

– Näen itse todella hyvänä, että autojen määrät pienenisivät, jolloin samalla autoilijat erikoistuisivat juuri tämän asiakasryhmän palveluun.

Kela haluaa kuitenkin varmistaa, ettei minkäänlaisia katkoksia heinäkuun alussa tule suorakorvauskyyteihin.

– Me selvitämme tätä autojen riittävyyttä viimeistään kesäkuun puolessa välissä. Palveluntarjoajan pitää osoittaa Kelalle, että autoja on riittävästi käytössä. Meidän sopimuksessa on selkeät sanktiot siihen. Tämän tyyppistä huolta ei ole vielä tässä vaiheessa, Giss korostaa.