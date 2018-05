Ruotsin puolueilla paniikkitunnelmat vaalien alla – Ruotsidemokraattien ennätyskorkea kannatus hermostuttaa

Ruotsin itärannikolle Örnsköldsvikiin ajaessa vilahtelevat kuvankauniit rannikkomaisemat ja syvät metsät. Mutta paikkakunnalle tullessa tuntee nenässään myös alueen yhden taloudellisen vahvuuden, paperiteollisuuden.

Näillä seuduilla ihmisiä on työllistänyt teollisuus, joista suurimpana MetsäBoardin tuotantolaitokset Husumissa.

Nyt ollaan demarien vahvalla tukialueella. Nykyinen puheenjohtaja Stefan Löfven on kasvanut näissä maisemissa. Viime vaaleissa demarit saivat alueella kuudenkymmenen prosentin äänisaaliin, vaikka valtakunnallinen kannatus oli puolet vähemmän.

Mutta jopa täällä Ruotsin sosialidemokraattinen puolue on nyt hädissään.

Sosialidemokraattien Örnsköldsvikin paikallisjärjestön puheenjohtaja Kristoffer Park on huolestunut puolueensa tilanteesta. Hän ei käsitä, miksi ihmiset ovat tyytymättömiä, vaikka Ruotsilla menee taloudellisesti hyvin ja työllisyystilanne on hyvä.

– On selvää, että mielipidemittaukset huolestuttavat. En ymmärrä, miksi kannatuksemme ei nouse, vaikka Ruotsilla menee taloudellisesti hyvin, Park sanoo.

Ruotsin politiikassa eletään paniikkitunnelmissa, kun eduskuntavaaleihin on enää runsaat kolme kuukautta.

Viime mielipidemittauksissa maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit on saanut parinkymmenen prosentin kannatuksen. Se on noussut aivan suurten puolueiden sosialidemokraattien ja Ruotsin kokoomuksen rinnalle.

On mahdollista, että ruotsidemokraatit voi nousta jopa suurimmaksi puolueeksi syyskuun vaaleissa.

Paperiteollisuus on Örnsköldsvikiin alueen talouden yksi kulmakivistä. Riikka Uosukainen / Yle

Demareilta hävinnyt gallupeissa neljännes tukijoista

Sosialidemokraattisen puolueen kannatus on ennätysalhaalla. Demarit saivat 24 prosentin kannatuksen Dagens Nyheter -lehden keskiviikkona julkaisemassa mielipidetiedustelussa.

Jos luvut olisivat samat myös vaaleissa, se tietäisi lähes joka neljännen äänestäjän katoamista. Muutkin mielipidemittaukset ovat olleet laskusuuntaisia.

Demarit menettävät nyt sekä nais- että miestukijoitaan ruotsidemokraateille. Mittausten valossa maahanmuuttovastaiset ruotsidemokraatit ovat ruotsalaismiesten suosikki.

Tutkimuksen tehneen Ipsoksen mukaan sosialidemokraatit jakautuvat nyt kahteen leiriin: pienten paikkakuntien perinteisiin työläiskannattajiin ja suurten kaupunkien monikulttuurisuutta arvostaviin demareihin.

Demarien puoluejohto on houkutellut ruotsidemokraatteihin karanneita äänestäjiä takaisin tiukemmilla maahanmuuttolinjauksilla ja kovemmalla retoriikalla. Samalla puolue on suututtanut osan johtavista sosialidemokraateista ja omista kannattajistaan.

Arvostelijoiden mielestä tiukat maahanmuuttolinjaukset eivät vastaa sosiaalidemokraattisia arvoja vaan muistuttavat ruotsidemokraattien retoriikkaa. Mediassa on puhuttu jo sosiaalidemokratian kriisistä ja ruusujen sodasta.

Sosialidemokraattien paikallisjärjestön puheenjohtaja Kristoffer Park ihmetteli, miksi demareiden kannatus laskee, vaikka Ruotsin taloudella menee hyvin. Riikka Uosukainen / Yle

“Pitää puhua niin kuin ihmiset puhuvat”

Örnsköldsvikissa Park sanoo ensin, että koventunut maahanmuuttoretoriikka on onnetonta. Ilmeisesti hän ajattelee sen aiheuttamaa myrskyä puolueen sisällä, koska lisää heti perään, että hänestä on oikein, että sosialidemokraattien puhetapa maahanmuutosta on koventunut.

– Puoluetovereille kova retoriikka on ollut tosi vaikeaa. Mutta sitä tarvitaan, koska sillä tavalla ihmiset puhuvat. Meidän pitää puhua samalla tavalla. Se on tosi tärkeää.

Park sanoo, että maahanmuuttopolitiikan pitää sopeutua aikaan ja maailman muuttumiseen. Hänen mielestään myös muiden Euroopan maiden on aika alkaa ottaa vastuuta pakolaisista.

Ruotsi otti vastaan Saksan kanssa väkilukuunsa nähden eniten pakolaisia Euroopan maista.

Vuonna 2015 sotaa tai maansa ongelmia pakenevia ihmisiä tuli Ruotsiin 160 000, kun esimerkiksi Suomeen tulijoita oli 30 000.

Kristofferin mielestä oli täysin välttämätöntä jarruttaa maahanmuuttopolitiikassa, jotta ruotsalainen yhteiskunta selviäisi.

– Emme selvinneet vuosien 2015–2016 pakolaisaallosta. Emme pystyneet auttamaan ihmisiä siinä tilanteessa, Kristoffer alkaa perustella demarien linjanmuutosta.

Verhot heilahtavat, mutta ovi ei aukea

Kristoffer Park kiertää puoluetoverinsa Jennifer Lundqvistin kanssa illalla Husumin pientaloalueella, soittaa ovikelloja ja jakaa vaalilehtisiä. 23-vuotias Jennifer on Husumin sosialidemokraattien puheenjohtaja.

Ilta-aurinko valaisee ovia, joiden takana kaksikko odottaa kärsivällisesti. Monessa talossa verhot heilahtavat, mutta ovi jää avaamatta. Joidenkin asukkaiden kanssa keskustelu onnistuu mukavasti, mutta ehkä useammin vastaanotto on tylympi.

– On ihan okei, jos et halua olla mukana, Park huikkaa keskustelua pakenevalle Tommy Elfverille.

– Ei enää sosialidemokraatteja minulle, Elfver sanoo.

Elfver kertoo olleensa aiemmin mukana ammattiyhdistysliikkeessä, mutta pettyneensä ja äänestävänsä nyt ruotsidemokraatteja.

Kristoffer Park ja Jennifer Lundqvist kiersivät ovelta ovelle kampanjoimassa Husumin pientaloalueella. Moni ei avannut kaksikolle oveaan. Riikka Uosukainen / Yle

Vaalien jälkeen luvassa tukala tilanne

Park ja Lundqvist koputtelevat vielä monena iltana paikallisten oviin. Vaaleihin on enää runsaat kolme kuukautta.

Jennifer Lundqvistin mielestä sosialidemokraatit on aito työväenpuolue. Se on innostanut hänetkin puolueaktiiviksi.

– Luulen, että meillä on monia keskellä olevia äänestäjiä, jotka valitsevat ruotsidemokraatit, koska ruotsidemokraatit myyvät itseään työväenpuolueena ja tekevät porvaripolitiikkaa.

Park myöntää olevansa huolestunut poliittisesta tilanteesta.

– Nyt näyttää siltä, että vaalien jälkeen tulee todella tukala parlamentaarinen tilanne, hän sanoo.

Jos ruotsidemokraattien mielipidemittauksissa näkyvä nousu toteutuu vaaleissa, perinteiset poliittiset blokit – vasemmisto-vihreät tai porvarillinen allianssi – eivät saa eduskuntaan enemmistöä. Hallituksen muodostaminen vaatii uusia, blokit ylittäviä ratkaisuja.

Ruotsidemokraatteja on vaikea ohittaa varsinkin, jos puolueesta nousee suurimmaksi.

– Ruotsidemokraatit tulevat olemaan suuria. Suurempia kuin edellisissä vaaleissa. Se on todella uusi tilanne Ruotsille, sosialidemokraattien paikallisjärjestön puheenjohtaja Park sanoo.

Hän kuulostaa siltä, että sosialidemokraatit näyttävät ainakin tällä hetkellä odottavan syksyn vaaleissa rökäletappiota.