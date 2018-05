Tehdäänkö ensi viikolla säähistoriaa – onko tämän vuoden toukokuussa ennätysmäärä hellepäiviä?

Tuskin keneltäkään on jäänyt huomaamatta, että tänä vuonna toukokuu on ollut poikkeuksellisen lämmin. Hellepäiviä on tähän mennessä kertynyt kaikkiaan kymmenen, ja mitä niiden määrään tulee, niin meneillään saattaa olla ennätyskuukausi.

Ilmatieteen laitokselta löytyy tilastotietoa lämpötiloista vuodesta 1959 lähtien. Näiden tietojen mukaan eniten toukokuisia hellepäiviä oli vuonna 1984, jolloin niitä mitattiin kaikkiaan 12. Vuonna 1963 hellepäiviä mitattiin toukokuussa yhteensä 11.

Kolmatta sijaa pitää tällä hetkellä kuluva kuukausi.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela arvioi, että ennätys on hyvällä todennäköisyydellä pian käsillä.

– Tänään ja huomenna on hellettä, maanantaina, tiistaina ja näillä näkymin keskiviikkona on hellettä. Se tekee yhteensä viisi päivä vielä.

Korpelan mukaan helteitä esiintyy pääosin maan etelä- ja keskiosassa. Lapissa vaikuttaisi olevan tällä jaksolla vielä ainakin yksi hellepäivä, maanantai.

– Suurimmillaan lämpötilat voivat olla maan etelä- ja keskiosassa. Ovat paikoin 30 astetta ensi viikolla keskiviikon aikoihin.

Korpela ei pidä mahdottomana, etteikö tässä kuussa menisi vielä jopa kolmekymmentä astetta rikki.

Tähän mennessä tämän kuun korkeimmat lämpötilat on mitattu 15. päivä Kemiössä lukemin 29,6. Lampötilojen mittaushistorian korkein toukokuun lukema on 31,0 astetta. Se mitattiin vuonna 1995 toukokuun lopussa Lapinjärvellä.