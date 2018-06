"Täällä ihmiset todella puhuvat toisilleen" – kaupunkilaisten oma sauna ja kahvila Sompasaaressa vaarassa jäädä asuntojen alle

Meksikosta kotoisin oleva ravintolatyöntekijä Aleksi Mejenes on Sompasaunan vakikävijä.

Tuulisena kesän alun arkipäivänä Sompasaaren kärjessä on hiljaista. Viimeiselle kappaleelle jättömaata on valmistumassa uusi hirsisauna vappuna ilmeisesti tahallaan poltetun tilalle.

Rannassa on toinenkin mökki tai oikeastaan hökkeli, jonka savupiipusta nousee vienosti savua. Mökin sisältä kuuluu pulinaa ja joidenkin vaatteet ovat siististi naulakossa. Mökin seinässä lukee Sompa-sauna ja Ghetto-sauna.

Koputamme mökin oveen ja toden totta: Sisällä saunotaan. Kiukaasta nousee lisää löylyä, lämpöä on noin 70 astetta. Sompasaunan löylyistä nauttivat tällä kertaa meksikolainen ja brittiläinen saunoja.

Meksikosta kotoisin oleva ravintolatyöntekijä Aleksi ilmoittautuu Sompasaunan vakiokävijäksi. Hän käy saunassa jopa kahdesti viikossa. Aleksi sai vinkin saaren kärjen jättömaalla sijaitsevasta saunasta blogi-kirjoituksesta. Nyt hän viettää täällä tuntikausia kerrallaan.

– Tämä on yksi suosikkipaikoistani Helsingissä. Sauna on ilmainen ja ihmiset todella juttelevat täällä toisilleen. Tämä on hieno paikka löytää uusia kavereita, Aleksi kertoo englanniksi.

Aleksi on kova saunoja. Löylyissä ollaan pitkään ja vasta sen jälkeen kivutaan rantaan rakennettuja portaita pitkin mereen virkistäytymään.

– Miksi tykkäät tästä aika omalaatuisesta paikasta? kysyn häneltä.

– Sauna on upea ja tässä on merikin. Tämä on paras, hän vastaa.

Myös viileä sää sopii Aleksille eikä hän kaipaa Meksikon lämpöön. Saunominen Sompasaaressa on yhtä mieluista kuin kotopuolen perinteisessä saunassa, temascalissa.

Britti Martin Bot ja meksikolainen Aleksi Mejenes Sompasaaren Ghetto-saunan löylyissä

Saaren kärjessä toimii edelleen myös kesäkahvila

Vaikka asuinalueen rakentaminen lähestyy lähestymistään, Sompasaaren kärjessä toimii tänäkin kesänä saunan lisäksi monien löytämä Ihana-kahvila.

Kahvila on tosiaan nimensä veroinen ja sen tietää myös kolmatta kesää kahvilassa työskentelevä Aura Latva-Somppi.

– Minulla oli yksi kesä tässä välissä, mutta nyt olen tullut takaisin. Tämä on niin mukava paikka, hyvät näköalat.

Sompasaaren kärjen Ihana-kahvilaan kuljetaan rakennustyömaiden lävitse

Kahvilaan tuleminen vaatii kulkemista rakennustyömaiden lävitse, mutta kokemus on sen arvoinen. Sompasaaresta näkymät kantakaupunkiin ovat poikkeukselliset.

– Joka vuosi on sanottu, että tämä kesä saattaa olla viimeinen ja nyt tämä taas saattaa olla viimeinen. Mutta siitä ei ole mitään varmuutta. Seitsemän vuotta me olemme tässä kuitenkin olleet, Aura muistuttaa.

Sompasaari on osa Kalasatamaa, jonka rakentaminen on nyt kiivaimmillaan

Kalasataman rakentaminen alkoi viime vuosikymmenellä, kun aiemmin satamakäytössä olleet ranta-alueet vapautuivat asumista varten. Aluksi alueella oli paljon tyhjää tilaa ja vuosina 2009–2010 Kalasataman tyhjä asvalttikenttä avattiin kaupunkilaisten olohuoneeksi.

Kyseessä oli Kalasataman-Sompasaaren alueen elävöittämishanke. Sompasaari toimikin usean kesän ajan kaupunkilaisten omaehtoisena tilana. Siellä järjestettiin monenlaisia konsertteja ja keikkoja. Oli konttikahvila ja sauna keskellä ei mitään.

Toiminnan luonne oli alunperinkin väliaikaista. Nyt tuo aika alkaa olla loppumassa.

Kalasatama-Sompasaari ilmasta käsin katsottuna

– Kalasatamassa rakennetaan tällä hetkellä yhtäaikaisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin tai mitä tulevaisuudessakaan tullaan rakentamaan. Tällä hetkellä on todella paljon työmaita käynnissä, Kalasataman projektinjohtaja Hannu Asikainen Helsingin kaupungilta toteaa.

Kalasatamassa käynnistyy tänä vuonna yli 1000 asunnon rakentaminen.

Kalasatamaan kuuluvassa Sompasaaressa on myös jo paljon kohteita tekeillä, 15–20 tontilla.

– Siellä tehdään parhaillaan infra-töitä, katuja, rantarakenteita ja Nihdin kanavaa, Asikainen kertoo.

Sompasauna jatkaa vielä

Sompasaaressakin tyhjä tila siis pienenee koko ajan. Saaren eteläisimmässä kärjessä menee vielä muutama vuosi ennen kuin se rakennetaan.

– Sauna voi toimia vielä joitakin vuosia. Sinne asti ei ihan vielä mennä, kaupungin projektinjohtaja lupaa.

Sompasauna-yhdistyksessä toimiva Tuomas Tanner uskoo, että uusi hirsisauna valmistuu heinäkuulle. Hän muistuttaa, että vappuna ilkivaltaisesti poltetun saunan menetys oli suuri suru.

– Sauna oli rakennettu edellisenä kesänä pullonkeräysrahoilla ja sen oli tarkoitus toimia pääsaunanamme hirsisaunan koko uuden rakennusprojektin ajan.

Sompasaunalaisillekaan tulevaisuus ei välttämättä tuo mitään pysyvää.

– Sitten kun alue on miljoonakämppien kupeessa, saattaa menomme olla liian eläväistä asukkaille. Lähialueen rannoilta on meille jo hyvin alustavasti mietitty uutta paikkaa. Uusi hirsisauna on rakennettu niin, että sen saa otettua mukaan, jos muuton aika tulee, Tanner kertoo.

Suvilahden toiminta ympärivuotiseksi, myös Teurastamo kehittyy

Jos aiemmin myös tapahtumapaikkana tunnettu Sompasaari täyttyy asumisesta, Sörnäisten alueella sijaitsevat Suvilahti ja Teurastamon alue vahvistavat olemustaan alueen tärkeinä tapahtumapaikkoina.

Kaupunki haluaa kehittää Suvilahden toiminnasta vieläpä ympärivuotista.

– Olen pitänyt niiden molempien roolia merkittävänä. Myös Teurastamo on pikkuhiljaa kehittynyt hienoon suuntaan, siellä on ravintoloita ja tapahtumia, Kalasataman projektinjohtaja Hannu Asikainen toteaa.

Suvilahdessa on alkukesän ajan toiminut myös Vapaakaupunkina tunnettu alue. Mikä se on?

– Idea on lähtenyt Sompasaaressa aiemmin toimineesta kaupungin Konttiaukiosta, jota pyöritti Bermuda-niminen yhteisö. Siellä ihmiset saivat järjestää ilmaisia tapahtumia kaikille. Vapaakaupungissa on vähän sama idea.