Eläinlääkärit levittävät Facebookissa varoitusta kiinalaista kanaa sisältävien herkkupalojen vaaroista koirille – Evira: Näyttöä ei ole

Suomalaiset eläinlääkärit ovat nostaneet Facebookissa esiin huolen kiinalaisten kuivalihaherkkujen turvallisuudesta. He epäilevät, että niillä on yhteys koirien munuaissairauteen.

Älä syötä myrkkyä koirallesi, alkaa eläinlääkäri Katri Saarelman päivitys Facebookissa. Samalla asialla ovat myös muut suomalaiset eläinlääkärit. Viimeisen vuorokauden aikana vastaavan vetoomuksen ovat tehneet ainakin Stella Attia ja Taru Kangasniemi.

He kaikki kertovat, että kiinalaista kanaa sisältävien kuivaruokaherkkujen syöttäminen koiralle voi olla vaarallista.

Facebookissa lukijat syyttivät eläinlääkäreitä hysterian lietsomisesta, vaativat todisteita herkkujen vaaroista, mutta myös kiittelivät varoituksesta. Mistä on kyse?

Eläinsairaalassa useita potilaita

Helsingin yliopistollisessa eläinsairaalassa on hoidettu koiria, jotka ovat sairastuneet Fanconin syndroomaan, eli munuaissairauteen. Sairastuneet koirat ovat syöneet Kiinassa valmistettuja kuivattuja siipikarjanlihatuotteita.

Eläinlääketieteen tohtori, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Sanna Viitanen kertoo, että kyseinen sairaus on perinnöllinen basenji-rotuisilla koirilla. Muilla roduilla Fanconin syndrooman aiheuttaa yleensä joku myrkyllinen aine tai lääke.

Viimeisten vuosien aikana on kansainvälisesti raportoitu useita potilastapauksia. Sanna Viitanen

Epäily ei herännyt pelkästään Suomessa.

– Viimeisten vuosien aikana on kansainvälisesti raportoitu useita potilastapauksia, jossa Fanconin syndrooma on liitetty Kiinassa valmistettuihin kuivattuihin siipikarjanlihavalmisteisiin, Viitanen kertoo.

Yliopistollinen eläinsairaala ilmoitti epäilyistään Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle.

Ei todisteita yhteydestä

EU:n alueelle saa tuoda eläinperäistä ainesta sisältävää rehua vain eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen. Evira tutkiikin maahan tulevia koirien herkkuja säännöllisesti.

Ylitarkastaja Tarja Root kertoo, että mitään hälyttävää ei ole tähän mennessä tullut vastaan. Erillistä tutkimusta eläinlääkäreiden epäilyt eivät ole ainakaan vielä aiheuttaneet.

– Maailmalla näitä on tutkittu, eikä esimerkiksi USA:ssa ole löydetty selvää syytä, miksi herkut aiheuttaisivat munuaissairautta. Toki huomioimme epäilyn omassa valvonnassamme. Helpottaisi, jos tietäisi, mikä tautia aiheuttaa ja mitä erityistä tuotteista pitäisi analysoida, Root toteaa.

Jos koiran omistaja tai hoitava eläinlääkäri epäilee, että joku ruoka aiheuttaa oireita, ei sellaisia kannata käyttää. Tarja Root

Amerikkalaisissa tutkimuksissa on eläinlääkäri Sanna Viitasen mukaan löydetty kyseisistä lihavalmisteista kiellettyjä määriä erilaisia antibiootteja. Niiden yhteyttä munuaissairauteen ei kuitenkaan ole pystytty todistamaan.

Todisteista tai niiden puutteista huolimatta Eviran ylitarkastaja Tarja Root antaisi koiranomistajille käytännönläheisen ohjeen.

– Jos koiran omistaja tai hoitava eläinlääkäri epäilee, että joku ruoka aiheuttaa oireita, ei sellaisia kannata käyttää.

Maan eläinlääkärit samalla asialla

Eläinlääkäri Stella Attia on antanut tämän ohjeen asiakkailleen jo ainakin puolen vuoden ajan. Vastaavia viestejä on tullut muilta eläinlääkäreiltä ympäri maata. Tällä viikolla he päättivät yhdessä, että asiasta on syytä tiedottaa laajemmin.

– Olemme keskustelleet tästä keskenämme jo pitkään. Eläinlääkärit ovat pyytäneet toisiltaan apua, kun eivät ole tienneet, mistä oudot veriarvot ja virtsanäytteet kertovat. Toiset ovat puolestaan kertoneet, että taas on Fancon ja taustalla kiinalaisen kuivalihan syöttö, Attia kertoo.

Hänen mukaansa asian nostaminen julkiseen keskusteluun otettiin esiin 1 600 eläinlääkärin suljetussa keskusteluryhmässä. Vasta ensimmäiset eläinlääkärit ehtivät kirjoittaa oman avauksensa Facebookiin, joten useita muitakin vastaavia kannanottoja on odotettavissa.

Kiinalaista lihaa suomalaisessa pakkauksessa

Fanconin syndrooma on munuaistubulusten sairaus. Se oireilee yleisimmin runsaana juomisena ja virtsaamisena, painon menetyksenä ja väsymyksenä. Vaurio voi olla ohimenevä, mutta muutos voi jäädä myös pysyväksi. Asian esille nostaneiden eläinlääkäreiden mukaan moni koira on palautunut ennalleen, kun kiinalaisten herkkujen syöminen on loppunut.

Epäily ei koske mitään yksittäistä kuivalihaherkkua. Kyseisiä tuotteita on saatavilla yleisesti marketeissa ja koiranruokakaupoissa. Lihan alkuperämaa on eläinlääkäreiden mukaan ratkaisevassa asemassa. Aina sen selvittäminen ei ole helppoa, sillä moni herkuista on pakattu suomalaisessa yrityksessä.

Tällaiset herkut ovat hyvin valkuaispitoisia ja liiallisesta käytöstä voi seurata yliannostus. Tarja Root

Alkuperämaan ilmoittaminen ei ole EU:n lainsäädännön mukaan pakollista rehun merkinnöissä. Valmistaja voidaan ilmoittaa vain tunnistenumerolla.

Koska todisteita herkkujen ja Fanconin syndrooman välillä ei ole, ei Eviralla ole syytä vetää tuotteita pois markkinoilta. Ylitarkastaja Tarja Root kehottaa kaikkia kuitenkin kohtuullisuuteen.

– Vähintäänkin annostusohjeita pitäisi noudattaa. Tällaiset herkut ovat hyvin valkuaispitoisia ja liiallisesta käytöstä voi seurata yliannostus. Herkuilla ei pidä korvata muuta ruokaa.