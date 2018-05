Sote-vuoto järkytti eduskuntaa: Valinnanvapauden toteuttamista halutaan porrastaa

Ylen tietojen mukaan perustuslakivaliokunta katsoo lausuntoluonnoksessaan, että valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantuloaikataulu on liian tiukka ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus on riittämätön.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kokoontui aamulla synkissä tunnelmissa.

Soten valinnanvapautta koskeva lausuntoluonnos oli vuotanut eilen illalla julkisuuteen.

Yli neljän tunnin kokouksen jälkeen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie kertoi muutoksista valiokunnan toimintatapoihin. Valiokunta päätti lopettaa asiakirjojen sähköisen käsittelyn.

Vuoto vaarantaa itsenäisen työn

Tietovuoto oli esillä myös puhemiesneuvostossa. Eduskunnan puhemies Paula Risikko sanoi, että eduskunnassa tarvitaan nyt ryhtiliike.

Risikon mukaan uhkana on, että vuotojen aiheuttama julkinen keskustelu vaarantaa perustuslakivaliokunnan mahdollisuuden itsenäiseen työhön.

– Vuoto on äärimmäisen vakava. Se vaikuttaa tämän talon maineeseen ja vaikuttaa myöskin siihen luotettavuuteen, mitä tämän talon pitää ylläpitää, Risikko totesi.

Asiakirjojen leimaamista salaisiksi pohditaan

Puolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat miettivät ensi tiistaina Risikon johdolla, tarvitaanko eduskunnan työjärjestykseen muutoksia.

– Madalletaanko kynnystä julistaa salaiseksi asiakirjoja, kun kuitenkin lähtökohta on, että nyt on aika hyvin pitänyt se, että asiakirjat on ollut ei-julkisia kunnes käsittely on ohi, Risikko pohti.

Salaisiksi julistettujen asiakirjojen vuotamisesta voitaisiin käynnistää rikosoikeudellinen prosessi.

Mitä lausuntoluonnos paljastaa?

Ylen tietojen mukaan perustuslakivaliokunnan pöydällä alkuviikolla olleessa lausuntoluonnoksessa on otettu laajasti huomioon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että valtiosäännön asiantuntijoiden huolet.

Perustuslakivaliokunnan ensi viikolla jatkuvassa käsittelyssä lausuntoluonnokseen saattaa tulla muutoksia, mutta lausunnon pohjavire näkyy jo lausuntoluonnoksen ensimmäisissä versioissa.

Lausuntoluonnoksen mukaan ”valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantuloaikataulu on liian tiukka”. Tästä ovat varoittaneet erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tuntijat.

Lausuntoluonnos varoittaa maakunta-soteen liittyvistä hallitsemattomista riskeistä. Samaan aikaan toteutetaan suuri hallinnon muutos ja uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus.

Lausuntoluonnoksessaan perustuslakivaliokunta linjaa, että ”uudistus tulee toteuttaa vaiheittain”, eikä kyse ole vain siitä, että ”lakiehdotuksen päivämääriä muutetaan”.

Rahoituksesta lausuntoluonnoksessa todetaan, että ”maakuntien valtiolta saama, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen, rahoitus on riittämätön ja muodostaa uhkan perusoikeuksien turvaamiselle”.

