SS: Euroopan komissio hyväksyi Powerfluten myynnin Mondille

Euroopan komissio on hyväksynyt Kuopion Sorsasalossa toimivan Powerfluten myynnin monikansalliselle Mondille, kertoo Savon Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Myyjä on Nordic Packaging and Container, kauppahinta on 365 miljoonaa euroa. Kauppasuunnitelmasta kerrottiin viime joulukuussa. Kauppaan kuuluu myös Powerfluten omistama puunhankintayhtiö Harvestia.

Mondi Group on Etelä-Afrikan ja Lontoon pörsseissä listattu pakkaus- ja paperiyhtiö. Sillä on 25 000 työntekijää yli 30 maassa. Powerflute valmistaa Sorsasalossa aallotuskartonkia.