Uskoisitko, että Helsinki kärvistelee hotellipulassa? Kaupunki kaipaa tunnettuja hotelliketjuja, jotta työmatkailijoista saadaan kaikki irti – keskustele

Helsingin matkailulla menee hyvin. Kaupungissa ylitettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa neljän miljoonan yöpymisen rajapyykki (siirryt toiseen palveluun) eikä tahdin odoteta hidastuvan tänäkään vuonna.

Kesällä matkaajia riittää ruuhkaksi asti, arvioi matkailun edistämisestä vastaava erityissuunnittelija Jukka Punamäki Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta.

– Tällä hetkellä käyttöasteet hotelleissa ovat erittäin korkealla tasolla ja moniin muihin eurooppalaisin kaupunkeihin verrattuna korkeammalla tasolla. Varsinkin ruuhka-aikoina ja huippusesonkina kapasiteetti tulee vastaan. Tarvitsisimme lisää kapasiteettia.

Punamäki kertoo viime vuoden tilastoista käyvän ilmi, että kesäkuukausina Helsingin hotellien käyttöaste oli 85 prosentissa.

– Se on jo niin korkea yhden kuukauden osalta, että tiedetään, että siellä on varmasti päiviä, jolloin puhutaan sadan prosentin käyttöasteesta.

Kansainvälisten hotelliketjujen puute on ongelma

Kaupunkiin on tälläkin hetkellä rakenteilla lukuisia uusia hotelleja. Valtaosa niistä on kuitenkin vahvasti kotimaisissa tai pohjoismaisissa käsissä. Tunnettujen kansainvälisten ketjuhotellien puute vaikeuttaa joidenkin kongressien houkuttelemista kaupunkiin.

– Kansainväliset kongressijärjestäjät kysyvät usein tunnettuja kansainvälisiä ketjuhotelleja. Kun esimerkiksi säännöllisesti järjestettävä syöpälääkäreiden kongressi tulee johonkin kaupunkiin, niin järjestäjät ja vieraat edellyttävät tiettyjä kansainvälisiä standardeja, Helsingin kaupunkimarkkinointiyhtiö Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto kertoo.

Laura Aalto, toimitusjohtaja, Helsinki Marketing. Ronnie Holmberg / Yle

Helsinki on tällä hetkellä Pohjoismaiden suosituin kongressikaupunki ja UIA:n globaalin kongressikaupunkitilaston sijalla 15.

Kongressivieraat ja liikematkaajat ovat Helsingille tärkeitä, sillä he jättävät kaupunkiin keskimäärin enemmän rahaa kuin vapaa-ajanmatkaajat. Työmatkalaisten osuus kaikista rekisteröidyistä yöpymisistä oli 47 prosenttia, eli lähes puolet.

– Toki haluamme myös vapaa-ajanmatkailijoita, mutta tilastoista tiedetään, että kongressivieraat ja liikematkustajat jättävät selkeästi enemmän rahaa kaupunkiin kuin vapaa-ajanmatkaajat. Molempia kyllä toivotaan ja halutaan tänne, mutta se on tosiasia, Punamäki toteaa.

Tarvetta myös edullisille hotelleille

Elinkeino-osastolla viimeistellään parhaillaan matkailun tiekarttaa, jossa otetaan kantaa erilaisten majoitusvaihtoehtojen tarpeeseen. Tarkoitus on alkaa markkinoida Helsinkiä aiempaa aktiivisemmin hotelliketjuille ja -sijoittajille.

– Kunhan suunnitelma saadaan hyväksyttyä, niin lähdemme proaktiivisesti hakemaan tiettyjä toimijoita ja hotelliketjuja Helsinkiin sen sijaan, että ottaisimme vain vastaan ne, jotka tiedustelevat, Punamäki havainnoi.

Jouko Tapper / Yle

Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen kirjoitti viikonloppuna Helsingin Sanomien mielipide-palstalla, että Helsingillä on nyt näytön paikka kansainvälisten hotelliketjujen houkuttelemisessa kaupunkiin (siirryt toiseen palveluun).

Ei kuitenkaan ole mielekästä saada kaupunkia täyteen pelkkiä korkean hintatason hotelleja. Helsinki haluaa kaupunkiin reppureissaajiakin.

– Myös low end -majoitusta tarvitaan lisää. Ylipäätään jatkossa täytyy katsoa, että erilaisille kohderyhmille löytyy erilaisia hotelleja, Punamäki sanoo.

Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto on samoilla linjoilla. Muiden suurkaupunkien tapaan Helsinki tarvitsee monipuolisuutta hotellitarjontaan. Aallon mielestä Helsinkiin tarvittaisiin myös hotelleja, jotka ovat keskihintaisia tai sen alle.

– Airbnb on ehkä paikannut sitä edullisemman hintatason puutetta majoituksessa. Monimuotoisuutta kaivataan joka suuntaan, kun matkailumarkkina pirstaloituu, eikä ole vain yhden tyyppistä matkailijaa vaan hyvin erilaisia tarpeita, Aalto pohtii.

Edullisen majoituksen saamiseksi suunnitelmia ei vielä ole.

– Kyllä varmastikin tullaan tekemään, mitkä ne toimenpiteet tulevat olemaan, niin siihen tarvitaan tarkemmat suunnitelmat, Punamäki toteaa.

Vapaa-ajanmatkailijat ja liikematkailijat täydentävät toisiaan

Helsingin matkailun vahvuus on sen monipuolisuus. Helsinkiin tulevat vapaa-ajanmatkailijat ja liikematkustajat saapuvat kaupunkiin usein hieman eri viikonpäivinä ja vuodenaikoina, jolloin ryhmät täydentävät toisiaan.

– Mitä monipuolisempi Helsinkiin saatava matkailijaryhmä on, sitä tasaisemmin se jakautuu tasaisesti ympäri vuoden. Tämä taas on matkailun kestävyyden ja yritysten näkökulmasta erittäin positiivinen asia, Punamäki sanoo.

Aallon mukaan kasvu vapaa-ajanmatkailun puolella on ollut kongressimatkailua voimakkaampaa. Kaupunkimatkailu on yleisestikin vahvassa kasvussa ja myös Helsinki hyötyy ilmiöstä. Aalto kertoo, että Helsinkiin tulevalla matkailijalla on yleensä joku intressi saapua kaupunkiin.

– Helsinki ei varmasti koskaan tule olemaan massiivisen massamatkailun kohde. Meillä käy paljon henkilöitä, joilla on syvää harrastuneisuutta johonkin asiaan ja jotka ovat innostuneita esimerkiksi designista, arkkitehtuurista tai hevimetallista. He ovat myös potentiaalisia Helsinki-lähettiläitä, koska heillä on syvä sitoutuminen kaupunkiin, Aalto havainnollistaa.