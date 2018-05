Herätys: Irlannissa halutaan vapauttaa aborttilaki, kyyn siirtäjä vie matelijan metsään, sää jatkuu aurinkoisena

Kysely: Irlannin äänestäjät haluavat vapauttaa aborttilainsäädännön

Mielipidekyselyn mukaan Irlannissa äänestäjät olisivat valmiita vapauttamaan maan aborttilain. Kyselyn mukaan 68 prosenttia äänestäisi lain lieventämisen puolesta ja 32 prosenttia vastaan. Irlannin aborttilainsäädäntö on yksi maailman tiukimpiin kuuluvista.

180 astetta – Laura Lodenius: "Yhteiskunnan ei pidä kouluttaa pakolla vain sen takia, että meillä on perinne nimeltä asevelvollisuus"

Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius arvostelee puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mielikuvaa puolustusvoimista vanhanaikaiseksi. Lodeniuksen mukaan Niinistö ei halua myöntää, että nuoret sukupolvet pitävät nykymuotoista asevelvollisuutta outona ja epätasa-arvoisena. Asevelvollisuuden uudistaminen on Lodeniuksen mukaan vain ajan kysymys.

Tämän miehen vuoksi Liverpoolin kannattajat laulavat kääntyvänsä muslimeiksi – Maaginen maalintekijä Mohamed Salah on jo paljon enemmän kuin jalkapalloilija

Mohamed Salah Mestarien liigan ottelun jälkeen toukokuussa. Liverpool kaatoi AS Roman 5-2, ja Salah teki kaksi maalia entistä seuraansa vastaan. EPA-EFE / Ettore Ferrari

Kun Liverpool kohtaa tänään lauantaina espanjalaisjoukkue Real Madridin Mestarien liigan finaalissa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, yhtä pelaajaa seurataan ylitse muiden. Nimittäin Liverpoolin punaisessa paidassa numerolla 11 pelaavaa egyptiläistä Mohamed Salahia. Hän on antanut modernille islamille kasvot.

Mestarien liigan loppuottelu TV2:ssa tänään kello 21.

Kyyn siirtäjä vie pihalle tulleen matelijan metsään: "Voin auttaa siinä vähän matelijoita, ettei ne aina saisi lapiosta"

Olli Koski / Yle

Jani Voutilainen on kyyn siirtäjä. Hänet kutsutaan paikalle, jos esimerkiksi pihapiirissä liikkuu käärme. Varusteinaan hänellä on pitkävartinen käärmekoukku, paksut hanskat ja kannellinen ämpäri, joiden avulla kyy siirtyy turvallisempaan ympäristöön. Mielellään metsään, ja sellaiseen metsään, missä on muitakin kyykäärmeitä.

Ilmatieteen laitos

Tiedossa monin paikoin aurinkoista säätä

Sää on edelleen monin paikoin aurinkoista ja lämmintä, kertoo Ilmatieteen laitos. Pohjoiseen virtaa Jäämereltä viileämpää ilmaa ja tuuli voimistuu päivällä navakaksi sekä puuskaiseksi. Kuivuus jatkuu vaikeana, eikä sateita ole lähiaikoina odotettavissa.

