Öljyä vuotanut Viiankiaavan natura-alueelle malmikairausten yhteydessä

Sodankylässä Viiankiaavan natura-alueella on havaittu polttoainevuotoja. Asiasta kertoo malmikairauksia alueella tekevä AA Sakatti Mining oy. Vuodot on löydetty toukokuun puolivälissä osassa kairauskoneiden talvella käyttämistä maastopaikoista. Yhteensä koneita on ollut käytössä alueella kuusi.

Projektipäällikkö Jukka Jokela kertoo, että vuodon syytä ja määrää ei vielä tiedetä. Alueelta on otettu maa- ja vesinäytteitä.

– Selvitykset ovat käynnissä, ja saamme analyysit ensi viikolla. Suurimmassa osassa vuotoja puhutaan ehkä alle litran valumista. Isommissa ehkä muutamasta kymmenestä litrasta, Jokela arvioi.

Toistaiseksi epäillään, että polttoainetta olisi mahdollisesti päässyt valumaan tankkauksen yhteydessä.

Yhtiö pitää vahinkoa vakavana, koska Viiankiaavan alue on suojeltua. Tällä hetkellä arvio vahingon laajuudesta on useimmissa paikoissa alle neliömetrin. Kolmen kairauspaikan osalta arvio vuotoalueesta on noin neljä neliömetriä.

Yhtiö on ilmoittanut vuodosta tarvittaville viranomaisille.

