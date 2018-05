Kysely: Irlannin äänestäjät haluavat vapauttaa aborttilainsäädännön

Irlannin aborttilainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista.

Mielipidekyselyn mukaan Irlannissa äänestäjät olisivat valmiita vapauttamaan maan aborttilain. Kyselyn mukaan 68 prosenttia äänestäisi lain lieventämisen puolesta ja 32 prosenttia vastaan.

Irlannin aborttilainsäädäntö on yksi maailman tiukimpiin kuuluvista. Irlannin lain mukaan abortin voi tehdä vain, jos raskaana oleva nainen on välittömässä hengenvaarassa. Vuonna 2013 lakia lievennettiin niin, että abortti sallittiin niissä tapauksissa, missä äidin henki on vaarassa. Tuomio laittomasta abortista voi olla jopa 14 vuotta vankeutta ja sakkorangaistus.

Lakia halutaan höllentää siten, että se sallii abortin kaikista tapauksissa 12. raskausviikkoon asti ja määrätyin ehdoin myös sen jälkeen.

Kyselyyn vastasi 4 000 äänestäjää.

Kansanäänestys päättyi Irlannissa puoliltä öin Suomen aikaa. Lopullisia tuloksia odotetaan tämän päivän aikana.

Päivitetty klo 1.03: Lisätiedoilla aborttilainsäädännöstä

Lue lisää:

Abortin vastustajat kiertävät Googlen mainoskieltoa Irlannissa

Irlannissa äänestetään tänään oikeudesta aborttiin

Irlanti ei salli raskaudenkeskeytystä, vaikka sikiön vamma johtaisi varmaan kuolemaan – Aborttimatka Englantiin oli ”elämäni kauhein kokemus”

Lähteet: Reuters, STT