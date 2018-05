Hirmumyrsky toi rankkasateen Arabian aavikolle – kahden vuoden sateet parissa päivässä

Arabian niemimaan eteläosaan on iskenyt aamuyöllä trooppinen hirmumyrsky.. Sykloni Mekunu on 3. luokan trooppinen hirmumyrsky, sen tuulet puhaltavat keskimäärin 50 metriä sekunnissa ja puuskissa jopa 55 m/s.

Mekunun keskus iski rantaan aamuyöllä Omaniin kuuluvan Salalan kaupungin lähellä.

Myrskyn tuomat sateet ovat piiskanneet rannikkoa jo parin päivän ajan. Omanin toiseksi suurimmassa kaupungissa 200 000 asukkaan Salalassa kadut ovat tulvineet ja sähköt katkenneet.

Säätieteilijät arvioivat, että Salalan alueella voi sataa parissa päivässä vähintään 200 milliä vettä, mikä vastaa autiomaan oloissa enemmän kuin kahden vuoden sateita.

Salala on Omanin vehreintä seutua ja tärkeä turistikohde. Nyt kaupungin lentokenttä on suljettu. Myös Salalan satama, joka on maan vilkkain, on suljettu.

Myrsky on aiheuttanut jo useita kuolemantapauksia. 12-vuotias tyttö hukkui Omanissa ja useita kalastajia on kateissa.

Myrskyn vaikutus tuntuu myös sodan runtelemassa naapurimaassa Jemenissä. Jemeniin kuuluva Socotran saari joutui torstaina suoraan Mekunun reitille ja kärsi huomattavaa tuhoa. Saari on julistettu katastrofialueeksi.

Socotra on julistettu YK:n kulttuurijärjestö Unescon maailmanperintökohteeksi erikoisen luontonsa takia. Saarella elää kotoperäisiä kasveja, kotiloita ja matelijoita, joita ei tavata missään muualla maapallolla.

Trooppiset hirmumyrskyt eivät ole Arabianmerellä epätavallisia. Viime viikonloppuna sykloni Sagar liikkui Afrikan sarven ja Arabian niemimaan välisellä merialueella ja iski sitten Djiboutiin ja Etiopiaan.

