Sote-uudistus myllääntyi – Orpo ei usko maakuntavaalien toteutumiseen lokakuussa

Hallituksen sote- ja maakuntauudistus pyörähti jälleen uuteen asentoon, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta otti lisäaikaa sote-lausuntonsa valmisteluun.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnos kuitenkin vuoti julkisuuteen. Lokakuuksi kaavailtujen maakuntavaalien toteutuminen on hyvin epävarmaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo ei usko, että maakuntavaalien järjestäminen lokakuussa on enää aikataulujen takia mahdollista. Asiaan vaikuttavat perustuslakivaliokunnan ottama lisäaika ja vaalijohtajan ja oikeuskanslerin näkemykset.

Orpo kiistää, että kokoomus jarruttaisi sotea tai että puoleessa ilmenisi paljon lipeämistä.

– Meillä on ollut 2–3 niin sanottua sote-kapinallista, he ovat tuoneet kantansa selkeästi julki.

Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski ilmoitti äänestävänsä sote-uudistusta vastaan. Mahdollinen äänestystulos menee siis eduskunnassa hyvin täpärälle.

– Susanna Kosken osalta olisin toivonut, että hän olisi malttanut ja odottanut, kun eduskunta nyt käsittelee tätä pakettia, mikä lopputulema on. On selvää, että jotain muutoksia pitää tehdä.

Orpon mukaan kokoomus on muuten hyvin yhtenäinen.

– Olemme toimineet neuvottelijoina ja minä puolueen puheenjohtajana sen mandaatin mukaan, minkä puoleen elimet ovat antaneet.

Mikäli sote-uudistus ei mene maaliin, niin Orpon mukaan siinä tapauksessa hallituksen jatkoa on arvioitava.

– Kyllä tämä on minusta niin iso asia, että kyllä se on silloin on vakavan harkinnan paikka.

Katso myös:

Ymmärrätkö miten sote vaikuttaa sinuun? Kokeile Ylen pelillä