Metsäpalovaaraindeksi korkeimmillaan miesmuistiin, nyt ei saa sytytellä nuotioita tai muita avotulia

Pelastuslaitokset ovat saaneet tänään useita hälytyksiä maastopaloista. Ilmatieteen laitoksen mukaan metsäpalovaara on yleensä korkeimmillaan loppukesästä.

Lähes koko Suomessa vallitsee tällä hetkellä poikkeuksellinen metsäpalovaara. Osassa Lappia on voimassa lievempi ruohikkopalovaara, joka voi muuttua metsäpalovaaraksi ensi viikolla.

Lauantain aikana pelastustoimi on saanut useita hälytyksiä maastopaloista eri puolilta maata. Ilmatieteen laitoksen mukaan metsäpaloindeksin arvot ovat nyt yli 5,5 monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa.

Esimerkiksi Oulu-Koillismaan pelastuslaitos tiedotti lauantaina iltapäivällä Facebookissa (siirryt toiseen palveluun), että "Suomen metsäpaloindeksi on muuttumassa historiallisen korkeaksi eli arvoon 6,0."

Metsäpaloindeksi (siirryt toiseen palveluun) on työkalu, jonka avulla Ilmatieteen laitos voi arvioida metsäpaloherkkyyttä. Laskentamallin syöttötietoina käytetään ilman kosteutta ja lämpötilaa, tuulen nopeutta, auringon säteilyä sekä sademäärää. Metsäpaloindeksin korkein mahdollinen arvo on 6,0.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos muistuttaa, että metsäpalovaroituksen voimassa ollessa ei saa sytyttää nuotiota tai muuta avotulta. Tämä sääntö koskee myös esimerkiksi kertakäyttögrillejä.

Yle

Indeksi korkeimmillaan miesmuistiiin

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman sanoo, että hän ei muista milloin metsäpaloindeksi on viimeksi ollut näin korkea.

Nyman toteaa, että hän ei kuitenkaan osaa kommentoida, kuinka historiallisesta metsäpalovaarasta tällä hetkellä on kyse.

– Kyllä varmasti indeksiarvo kuusi on havaittu jossain vaiheessa jossain päin Suomea. Onko sitten Koillismaalla? Ei välttämättä ole, Nyman sanoo.

Hänen mukaansa korkean metsäpaloindeksin kannalta myös vuodenaika on erikoinen. Yleensä loppukesä on kuivinta aikaa, kun aurinko on kuivattanut maastoa koko kesän.

Päivystävä meteorologi arvioi, että metsäpaloindeksi voi tällä hetkellä kuitenkin antaa hieman harhaa kuivuudesta, koska indeksi perustuu maaston pintakerroksen ylimmän kuuden senttimetrin kosteuteen.

– Tietenkin talven ja märän syksyn jäljiltä vettä on vesistöissä ja varmasti syvemmällä maaperässä aika paljon vielä.

Kuivuus jatkuu

Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoo, että tämän hetkisten ennusteiden mukaan ensi viikollakaan ei ole luvassa helpotusta kuivuuteen.

Keskiviikkona etelä- ja keskiosaan maata saattaa tulla paikallisia sateita, mutta mahdolliset sademäärät ovat jäämässä niin pieniksi, että metsäpalovaara ei poistu.