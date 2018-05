Tanskassa nähtiin kuninkaallista loistoa kruununprinssin 50-vuotisjuhlissa

Tanskan kruununprinssi Frederik juhlisti 50-vuotissyntymäpäiviään näyttävästi lauantaina Kööpenhaminassa. Kuningatar Margareeta II järjestämille juhlaillallisille Christiansborgin linnaan oli kutsuttu eurooppalaisia kuninkaallisia, sukua, ystäviä ja tanskalaisia poliitikkoja, kertoi Tanskan yleisradioyhtiö. (siirryt toiseen palveluun)

Gaalaan osallistuivat Euroopan hoveista muun muassa Ruotsista kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia sekä kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel, Norjan hovista kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Marit, Alankomaista kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Máxima, Belgiasta kuningas Philippe ja kuningatar Mathilde sekä Luxenburgista suurherttua Henri ja suurherttuatar Maria Teresa.

Kruununprinssin äiti, kuningatar Margareeta puhui illallisilla. Hän totesi, että Frederikin isoäiti olisi ollut ylpeä lapsenlapsestaan. Hän myös sanoi, että olisi toivonut Frederikin isän nähneen hänen syntymäpäivänsä, sillä hän oli yhtä ylpeä heistä kuin hän itse on. Kuningatar viittasi helmikuussa kuolleeseen puolisoonsa, prinssi Henrikiin. Kuningatar puhui lämpimästi myös miniästään kruununprinsessa Marysta ja pariskunnan yhteisistä neljästä lapsesta. Hän sanoi heidän onnistuneen luomaan turvallisen ja lämpimän perhe-elämän.

Tanskan kuningatar Margareeta II puhui pojalleen juhlaillallisilla. Paikalla oli naapurimaiden kuninkaallisia, tanskalaisia poliitikkoja, sukua ja ystäviä. Henning Bagger / EPA

Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen totesi omassa puheessaan, että kruununprinssillä on kansansa tuki ja häntä kunnioitetaan. Pääministeri sanoi, että tanskalaiset ovat monarkian puolella kuningatar Margareetan ansiosta. Monarkia on osa maan tulevaisuutta myös jatkossa ja se on kruununprinssin ansiota. Hän sanoi kruununprinssin olevan esikuva isänä, aviomiehenä ja miehenä. Rasmussen sanoi olevansa erittäin varma, että Frederik olisi myös hyvä kuningas. Hänestä on myös ilmeistä, että tanskalaiset osoittavat hänelle samaa luottamusta.

Myös kruununprinssin puoliso, kruununprinsessa Mary piti miehilleen ensimmäisen kerran julkisen puheen. Hän muun muassa kuvaili lämpimän avoimesti ja rakastavasti puolisonsa luonteenpiirteitä ja roolia isänä ja puolisona. Frederik seurasi tarkasti vaimonsa puhetta ja osoitti eleillään ja ilmeillään ajatuksia kuulemastaan.

Suosionosoituksia kansalaisilta

Tanskan kruununprinssi vilkuttaa Amalienborgin parvekkeelta 50-vuotispäivänään. Liselotte Sabroe / EPA

Päivällä kruununprinssi tervehti kansalaisia Amalienborgin parvekkeelta. Kruununprinssi tuli ensin yksin vilkuttamaan, sitten hänen seuraan littyi hänen perheensä kruununprinsessa Mary sekä lapset prinssi Christian, prinsessa Isabella, prinssi Christian, prinssi Vincent sekä kuningatar Margareeta.

Kuningatar johdatti tuhannet seuraamaan tulleet tanskalaiset hurraa-huutoihin. Suosittu tuleva hallitsija sai voimakkaat onnitteluhuudot ja ihmiset heiluttivat Tanskan lippuja.

Tanskan kruununprinssi Frederik perheineen sekä kuningatar Margareeta II vilkuttivat Amalienborgin linnan parvekkeelta. Kuningatar ohjasi yleisön hurraa-huutoihin kruununprinssin 50-vuorisjuhlan kunniaksi. Henning Bagger / EPA

Sunnuntaina tanskalaiset juhlistavat kruununprinssi Frederikiä Royal Arenalla Kööpenhaminassa. Kansanjuhla televisoidaan.

Koko viikko on ollut prinssin merkkivuoden juhlistamista. Hänestä on julkistettu uusi muotokuva, viralliset valokuvat ja 50-vuotislogo. Frederik on ollut myös median haastateltavana. Kruununprinssi perheineen osallistui eri paikkakunnilla järjestettyyn Royal Run -juoksutapahtumaan.

