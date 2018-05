Ruotsin media: Isisin teloitusvideolla kaksi Ruotsin kansalaista

Terrorijärjestö Isis on vanginnut ja surmannut kaksi Ruotsin kansalaista, ja julkistanut teloituksesta videon, kertovat Ruotsin tiedotusvälineet, esimerkiksi GT/Expressen (siirryt toiseen palveluun).

Murhatut miehet ovat Ruotsin kansalaisia. Heistä nuorempi, noin 20-vuotias on syntynyt ja kasvanut Ruotsissa. Toinen miehistä on hänen enonsa, iältään noin 50 vuotias. He ovat kurditaustaisia.

Miesten kerrotaan matkustaneen viime joulukuussa Pohjois-Irakiin tapaamaan sukulaisiaan. Isis sieppasi heidät joulun aikaan. Miesten Ruotsissa asuvat sukulaiset ovat saaneet Isisiltä lunnasvaatimuksen, kertoo Ruotsin televisio SVT (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsin tiedotusvälineiden mukaan Isis on hiljattain julkistanut videon, jossa miehet teloitetaan. He ovat polvistuneina maahan, kun toista ammutaan automaattikiväärillä päähän ja toista pistoolilla.

Videolla nähdään toisen miehen iholla shiiamuslimien tunnus, kaksiteräinen miekka. Ääni videolla sanoo, että miehet tapetaan kostoksi siitä, että Irakiin kuuluva Kirkukin kaupunki on nyt shiiamuslimien hallussa. Isis-terroristit kuuluvat sunnimuslimeihin.

Ruotsin ulkoministeriö kertoo, että se on ollut tietoinen miesten sieppauksesta, mutta ei kommentoi tapausta tarkemmin. Myös Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on tutkinut tapausta.

Terrorismin tutkinnan asiantuntija Magnus Ranstorp sanoo SVT:lle, että teloituksesta kertovat video vaikuttaa aidolta..