Netanyahu: Jos Libanonissa valmistetaan aseita, Israel iskee

Israelin pääministerin mukaan Israelin toiminta Iranin asevoimia vastaan Lähi-idässä on kesken.

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu varoittaa, että mikäli Libanonissa aletaan valmistaa aseita, Israel tulee estämään sen. Israel aikoo myös estää aseiden kuljettamisen Libanonista Syyriaan.

Netanyahu käytti puheenvuoron Israelin hallituksen kokouksen alkajaisiksi ja siitä kertoo Haaretz-lehti (siirryt toiseen palveluun).

– Kaikki nämä aseet on tarkoitettu käytettäviksi Israelia vastaan ja on meidän oikeutemme, osana itsepuolustusoikeutta, estää niiden valmistus ja liikutteleminen.

Pääministerin mukaan Israelin toimet on tarkoitettu estämään Iranin vaikutusvallan kasvu ja erityisesti estämään Irania hankkimasta ydinasetta. Netanyahun mukaan Iran on tärkein Lähi-idän vakautta haittaava tekijä.

Iranin kumppani Libanonissa on Hizbollah-ryhmittymä, joka EU:ssa on julistettu terroristijärjestöksi, mutta jolla on vahva asema Libanonin politiikassa.

Israel on tehnyt toimenpiteitä Irania vastaan ja sama kampanja jatkuu yhä, Netanjahu totesi.

Syyrialaislähteiden mukaan Syyriassa toimivia, Irania ja Syyrian hallitusta tukevia Hizbollah-joukkoja vastaan tehtiin ilmaiskuja torstain-vastaisena yönä. Lähteet arvelevat, että kyseessä olivat Israelin koneet.

Israel ei ole vahvistanut iskua. Israelin asevoimat kertoi sen sijaan samaan aikaan käyttäneensä yhdysvaltalaisia, huippunykyaikaisia F-35-taistelukoneita ensi kertaa sotatilanteessa. Asevoimat ei kertonut, mistä hyökkäyksestä oli kyse.

Hallituksen kokouksessa Netanyahu kertoi Israelin asevoimien tulittaneen viikonlopun aikana äärijärjestö Hamasin kohteita Gazan alueella kahteen otteeseen. Netanyahun mukaan tulitus oli vastaus Hamasin tekemiin hyökkäyksiin Israelin puolelle.

Gazan terveysministeriö kertoo, että Israelin iskuissa on saanut surmansa kaksi Islamilainen jihad -äärijärjestön taistelijaa.

Palestiinalaisalueilla on ollut hyvin levotonta sen jälkeen, kun Yhdysvallat siirsi suurlähetystönsä Jerusalemiin toukokuun puolivälissä. Rajakahakoissa ja mielenosoituksissa on saanut surmansa yli 60 palestiinalaista.

Lähteet: AFP