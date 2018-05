Jääkiekko auttaa surutyössä joukkosurman jälkeen – Las Vegas fanittaa nyt peliä, josta kuuman erämaan keskellä ei vielä äskettäin tiedetty mitään

Las Vegasin vapaudenpatsaallakin on NHL-joukkue Vegas Golden Knightsin pelipaita yllään.

Lokakuussa Las Vegas joutui Yhdysvaltain historian pahimman joukkoammuskelun näyttämöksi. Yllätysmenestykseen noussut jääkiekkojoukkue on yhdistänyt surusta toipuvia kaupunkilaisia.

LAS VEGAS Keskustan laitamille Casino Centerin bulevardille pystytetty muistoseinä on täynnä tarinoita. Valokuvien ja kirjoitusten lomaan on ripustettu kukkia ja nauhoja, jopa tuliterät cowboy-saappaat.

Niiden omistaja kuoli 1. lokakuuta tapahtuneessa Yhdysvaltain pahimmassa joukkoampumisessa.

Hän kuunteli countrymusiikkia ulkoilmakonsertissa, kun kirjanpitäjä Stephen Paddock avasi sarjatulen Mandalay Bay -hotellin 32. kerroksen ikkunasta. Silmittömässä tulituksessa kuoli 58 ihmistä ja haavoittui 851.

Lokakuun joukkoammuskelun uhreille on pystytetty muistotaulu Las Vegasin keskustan liepeille. Nina Svahn / Yle

Bill Frank ei unohda tapahtunutta koskaan. Yli 30 vuotta taksia Las Vegasissa ajanut Frank vietti ansaittua vapaailtaa, joka venyi unettomaksi yöksi.

– Toivottavasti nuo tapahtumat eivät unohdu muiltakaan jokaviikkoisten kouluampumisten myötä, Frank sanoo. Hän viittaa Yhdysvalloissa toistuviin vakaviin ampumatapauksiin.

– Aluksi epäiltiin terrori-iskua. Järkytys oli entistäkin suurempi, kun selvisi, että ampuja oli kotoisin tästä lähettyviltä. Hän halusi vahingoittaa yhteisöämme, Frankin vaimo Gail Stevenson sanoo.

Joukkue luovutti verta, vaikka avausottelu häämötti

Samalla viikolla Las Vegasin ainoa ylimmän sarjan ammattilaisjoukkue Vegas Golden Knights aloitti ensimmäisen sarjakautensa NHL:ssa. Joukkueen pelaajat menivät luovuttamaan verta silläkin uhalla, että se vaikuttaisi avausotteluun valmistautumiseen.

Siinä vaiheessa vain harva Las Vegasin yli kahdesta miljoonasta asukkaasta tiesi jääkiekosta ylipäätään mitään. Sana hyvien tyyppien joukkueesta alkoi kuitenkin levitä nopeasti.

Bill Frank ja Gail Stevenson seuraavat innokkaasti jääkiekkoa. Nina Svahn / Yle

Frankista ja Stevensonista tuli tuhansien muiden kaupunkilaisten tavoin lätkäfaneja. He kiinnostuivat ensin joukkueesta, mutta myös lajista ensimmäisen pelin nähtyään.

– En siinä vaiheessa edes tiennyt, kuinka monta pelaajaa kentällä saa olla. Tiesin pitkän kiekon ja huitomisen, en juuri muuta, Frank kertoo.

Hänen jääkiekkotietämyksensä on suosikkijoukkueen menestyessä kasvanut huimaa vauhtia niin kuin muidenkin kaupunkilaisten.

– Tätä nykyä jokainen lasvegasilainen on jääkiekkoasiantuntija, hän nauraa.

Kahdeksan kuukautta joukkoammuskelun jälkeen Vegas Golden Knights on kaikkien yllätykseksi edennyt NHL:n Stanley Cupin finaalipeleihin. Ottelusarja alkaa maanantaina Las Vegasissa.

Jackie Delappi tuli seuraamaan NHL-joukkueen harjoituksia lapsikatraan kanssa. Nina Svahn / Yle

86-vuotiaskin rupesi jääkiekkofaniksi

Jääkiekon tämänhetkisestä suosiosta kaupungissa kertoo se, että joukkueen aamuharjoituksia laitakaupungin pikkuhallissa seuraa yli tuhat katsojaa.

Jäähallin fanituotekauppaan päästäkseen pitää jonottaa. Useat jonossa seisoskelevat kertovat aloittaneensa jääkiekon seuraamisen vasta pari kuukautta sitten.

– Sitä ennen en ollut nähnyt yhtään peliä, kertoo Cheryl Stern.

Myös hänen 86-vuotias äitinsä ryhtyi faniksi ensimmäisen jääkiekko-ottelunsa nähtyään.

Jackie Delappi on tullut hallille kahden noin kymmenvuotiaan tyttärensä kanssa.

– Tuon mielelläni perheeni peleihin mukaan. Jääkiekko on lujittanut yhteisöämme lokakuun tapahtumien jälkeen, hän sanoo.

Jäljitelmäkaupunki sai oman juttunsa

Yhteisöllisyys on sana, jonka kuulee Las Vegasissa usein. Se yhdistyy viime syksyn traagisiin tapahtumiin ja niiden jälkimainingeissa alkaneeseen poikkeukselliseen jääkiekon menestystarinaan.

Las Vegasin NHL-joukkueen fanituotteita pitää jonottaa. Nina Svahn / Yle

– Aika avuton olohan sulla on, kun tuommoinen asia tapahtuu. Olimme siinä niin sanotusti kaupungin tukena. Siitä kasvettiin pois yhdessä, joukkueen suomalainen laitahyökkääjä Erik Haula kuvailee menneiden kuukausien tapahtumia.

Suuri osa Las Vegasin asukkaista on muualta muuttaneita. Karun erämaan keskelle rakennettu kaupunki on pullollaan jäljitelmiä paremmasta maailmasta: pääkadun varrella on teemahotelleja niin Pariisista, Venetsiasta kuin muinaisesta Egyptistäkin.

Oma yhteinen juttu maailmankuulun peli- ja viihdekaupungin asukkailta on tähän asti puuttunut. Jääkiekko näyttää kasvavan sellainen.

– Seuran tavoitteena oli päästä pudotuspeleihin kolmessa vuodessa ja Stanley Cupin finaaliin kuudessa vuodessa. Menestystä tuli kuitenkin jo näin varhain, mikä on tärkeää tulokasjoukkueen taloudelle. Se mahdollistaa jatkuvamman menestyksen rakentamisen, analysoi paikallisen Fox 5 Las Vegas -kanavan urheilutoimituksen päällikkö Kevin Bolinger.

– Jääkiekko on jo vakiinnuttanut pysyvän aseman tässä kaupungissa, Bill Frank säestää.

Peliä paahtavassa helteessä

Haula joutui vuosi sitten hyppäämään tuntemattomaan seuranvaihdon takia. Nyt hän pelaa kaikkien yllätykseksi pikkupojasta saakka unelmoimastaan Stanley Cupista.

– Tänne tullessa en tiennyt yhtään, mikä minua odottaa. Kuten kaikesta näkyy, täällä on päällä varsinainen night fever. Siinä on hienoa olla mukana, suomalaishyökkääjä kuvailee.

Kiekko putoaa maanantaina jäähän Haulan mainitsemassa yön kuumuudessa niin kuvaannollisesti kuin konkreettisesti.

Las Vegasissa on yli 30 celsiusasteen lämpötila, mutta se näyttää jääkiekkokaupungilta.

Tuhannet ihmiset seuraavat ottelua keskustan laajakankailta Golden Knightsien pelipaidat yllään.

Jopa Las Vegasin keskustan vapaudenpatsas on puettu sellaiseen.

