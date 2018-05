Italiassa ei syntynyt hallitusta – Conte luopui viime hetkillä hallituksen muodostamisesta

Italiassa hallituksen muodostaminen ei onnistunut. Hallituksen muodostajaksi valittu Giuseppe Conte luopui yrityksestä muodostaa hallitus, kertoi Italian presidentin edustaja sunnuntaina.

Hallitusneuvottelulähteen mukaan Italian presidentti Sergio Mattarella ei olisi hyväksynyt Viiden Tähden Liikkeen ja Pohjoisen Liiton ministerilistasta Liiton Paolo Savonaa talousministeriksi.

Pääministeriksi pyrkinyt Giuseppe Conte keskusteli presidentti Mattarellan kanssa sunnuntaina.

Viiden Tähden Liikkeen johtajan Luigi Di Maion mukaan oli mahdotonta hyväksyä se, että presidentti hylkäsi ehdotuksen talousministeriksi.

Pohjoisen Liiton johtaja Matteo Salvini arvosteli asiaa. Hän sanoi, että puolueen pitää saada nimittää ministeriksi kenet se haluaa.

– Jos meillä on ministeri, jota arvostetaan Berliinissä, se on merkki oikeasta ministeristä... Italiassa italialaiset päättävät, kommentoi Salvini.

Salvini sanoi myös aiemmin, että jos ehtoja asetetaan, Italiaan ei synny hallitusta.

Presidentti sanoo puolustaneensa italialaisia

Presidentti Mattarella on kiistänyt estäneensä hallituksen syntymisen. Hän myönsi kuitenkin, että talousministeri, joka on vastustaa euroa olisi huolestuttanut markkinoita.

Mattarellan mukaan hänellä on takaajan rooli ja se kenet valitaan talousministeriksi on viesti siitä, minkälainen Italian hallitus on.

Presidentin mukaan ministeriksi tarjottu Savona on puhunut eurosta irtautumisesta. Mattarellan mukaan eurojäsenyys on kuitenkin elintärkeä Italialle.

Hän sanoo puolustaneensa italialaisia yrityksiä ja ihmisten säästöjä.

Presidentti aikoo seuraavaksi pohtia hetken aikaa, tarvitaanko Italiassa uudet vaalit.

Populistinen Viiden Tähden Liike ja laitaoikeistoa edustava Pohjoisen Liitto olivat olleet tällä viikolla aivan loppusuoralla hallitusneuvotteluissaan.

Firenzen yliopiston oikeustieteen professori Giuseppe Conte sai valtuudet yrittää hallituksen muodostamista neljä päivää sitten. Hän ei kuulu mihinkään puolueeseen eikä hänellä ole aiempaa poliittista kokemusta.

Korjattu 21:51: Giuseppe Conte ei ole Viiden Tähden Liikkeen johtaja, vaan hallituksen muodostajaksi valittu.

Lähteet: Reuters, AFP, AP