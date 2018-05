Hätäkeskus sai kymmeniä soittoja Kuopion keskustassa seikkailleesta hirvestä – ylitti suojatien, kävi poliisin pihalla, törmäsi aitaan

Poliisi on lopettanut aamulla Kuopion keskustassa seikkailleen hirven. Poliisille tuli aluksi ilmoitus linja-autoaseman läheltä hirvestä, joka oli törmännyt hautausmaan aitaan ja loukannut itsensä.

Sittemmin vauhkoontuneesta hirvestä saatiin havaintoja, kun se kulki keskustan läpi Haapaniemelle. Hirven reitti kulki poliisilaitoksen pihan kautta Valkeisenlammelle, jonka se ylitti uimalla. Matka jatkui Keskuskentän parkkialueen ja lastensairaalan pihan kautta Ykkösrastin S-marketin pihalle ja siitä etelään Kumpusaareen, jossa poliisi tavoitti hirven.

Hirvi ontui jalkaansa ja oli törmäilyjen jälkeen loukkaantunut niin pahasti ja sekava, että poliisi katsoi ainoaksi mahdolliseksi ratkaisuksi eläimen lopettamisen. Poliisi ampui hirven haulikolla.

Tämän jälkeen poliisille tuli vielä ilmoitus toisesta kuolleesta hirvestä, joka löytyi hautausmaan aidan vierestä. Hirvien poukkoilu aiheutti kymmeniä ilmoituksia hätäkeskukseen.

Ei ole mitenkään tavatonta, että hirvet eksyvät taajamaan. Tyypillisimmin kaupunkiin joutuvat eläimet ovat edellisenä vuonna syntyneitä nuoria hirviä.

Sekin on yleistä, että cityhirvi joudutaan ampumaan. Riista-asiantuntijoiden mukaan eläimiä on kyllä monesti yritetty häätää turvallisemmille alueille, mutta tämä on harvoin onnistunut.