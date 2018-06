Mopoauto jätti Ante Tammisen pulaan ja aikuiset pilkkasivat Facebookissa: "Moni ei tykkää nuorista, mutta ei silti saa jättää auttamatta"

Mistä on kyse? Ikä vaikuttaa halukkuuteen auttaa. Mitä nuorempi, sitä halukkaampi auttamaan, kertoo suomalainen arvotutkimus Insight360.

Kansainvälisessä auttamisvertailussa Suomi on sijalla 37, kun vuotta aiemmin Suomi oli sijalla 24.

Yli puolet suomalaisista kertoo antavansa rahaa hyväntekeväisyyteen.

Oli kevään ensimmäisiä kuumia päiviä. Nokialaisen lukiolaisen Ante Tammisen mopoauto hyytyi sen lämmettyä liikaa.

Matka katkesi kesken vilkkaasti liikennöidyn mäen. Mopoauto ei suostunut millään käynnistymään, eikä Tamminen halunnut jättää kulkupeliä tukkimaan muuta liikennettä.

– En keksinyt nopeasti muuta, joten päätin työntää auton tienhaaraan, Tamminen kertoo.

Ante Tamminen on voittanut alle 17-vuotiaiden Pohjoismaiden mestaruuden amerikkalaisessa jalkapallossa. Voimaa riitti, mutta Tamminen alkoi ihmetellä, miksi kukaan ei tarjonnut apua.

– Kukaan ei edes hiljentänyt katsomaan, tarvitsenko apua. Eräs auto näytti siltä, että pysähtyy, mutta ei pysähtynytkään. Siinä minä vähän aikaa työnsin. Ei tullut minkäänlaista apua tai edes osoitusta siitä, että voisi auttaa.

Ei ensimmäinen kerta

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Tamminen jää liikenteessä oman onnensa nojaan. Viime kesänä hajosi mopoautosta variaattorihihna.

– Laitoin hätävilkut päälle, eikä kukaan tullut ihmettelemään. Siinäkin koin vähän ihmetystä, kun kukaan ei tullut auttamaan.

Jani Aarnio / Yle

Lukiolainen päätti kertoa tapauksesta kotikaupunkinsa Nokian suositussa Facebook-ryhmässä ja joutui yllättymään ihmisten tylyydestä toisen kerran.

Mitä nuorempi, sitä enemmän halua auttaa

Suomalaiset kyllä sanovat haluavansa auttaa. Peräti 95 prosenttia kertoo olevansa valmiita auttamaan naapureitaan ja läheisiään esimerkiksi pitkän sähkökatkon aikana, selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (siirryt toiseen palveluun) tekemästä tutkimuksesta.

Mutta näkyvätkö puheet toimintana?

Brittiläinen Charity Aid Foundation -hyväntekeväisyysjärjestö selvittää joka vuosi, miten noin 140 eri maan ihmiset auttavat.

Suomi sijoittuu vuoden 2017 listalla (siirryt toiseen palveluun) sijalle 37. Vuotta aiemmin Suomi oli vielä sijalla 24. Kaikki muut Pohjoismaat ovat Suomea edellä, ykkösenä on Myanmar.

Samasta kyselystä selviää, että suomalaisista 47 prosenttia kertoo auttaneensa tuntematonta kuukauden aikana. Ykköstilaa pitävässä Sierra Leonessa luku on 81 prosenttia.

Suomalaisten arvoja ja auttamista on tutkittu laajassa arvotutkimuksessa, johon on haastateltu 3 800 suomalaista. Arvotutkimuksen toteuttajan, Insinght360-yhtiön strategiajohtaja Jaakko Kaartinen sanoo, että suomalaiset auttavat mieluummin läheisiään kuin tuntemattomia.

Ikä vaikuttaa halukkuuteen auttaa.

– Kolmekymppisten ja sitä nuorempien halu auttaa toisia ihmisiä työssä ja vapaa-ajalla on suurempaa kuin vanhempien. Mitä nuorempia ollaan, sitä valmiimpia ollaan tekemään uhrauksia ystävien auttamiseksi, Kaartinen sanoo.

Jani Aarnio / Yle

Hän selittää sukupolvikuilua sillä, että vanhemmiten suomalaiset alkavat nähdä enemmän uhkia muissa ihmisissä ja kokea, että heillä on hävittävää.

– Takana voi olla esimerkiksi pelkoa, jos rivakan näköinen nuori on tienposkessa mopoauton kanssa. Tai joku voi ajatella, että mopoauto vie minun tilani liikenteessä. Hyvä vain, että se hajosi, Kaartinen arvioi.

Pilkallisia kommentteja

Ohi ajaneiden aikuisten asenne sapetti sen verran, että Ante Tamminen kirjoitti toukokuussa Facebookin Nokia City -ryhmään.

– Ymmärtäähän jokainen täällä, että auttamisvelvollisuus koskee kaikkia suomalaisia. Äsken jouduin työntämään mautoani mäkeä ylöspäin. Moni auto meni ohi, mutta kukaan ei tullut auttamaan. Jos ei ole kuoleman kiire, voi hyvin pysähtyä ja tulla auttamaan. Tiedän, että moni ei tykkää nuorista, mutta ei meitä silti saa jättää auttamatta, hän kirjoitti.

Kirjoitukseen tuli yli 150 kommenttia ja yllättävän moni niistä oli pilkallinen. Moni aikuinen takertui Tammisen käyttämään auttamisvelvollisuus-sanaan. Muun muassa tällaista palautetta Tamminen sai:

Ihan kolme metriä jouduit työntämään ja näin suuri valitus, kun kukaan ei auttanut.

Mitä sitä myötätuntoa jakelemaan, kun homman olisi voinu hoitaa ittellensä helpommalla tavalla?

Soita hinuri, niin me muutkin.

No kyl sen muovikipon siitä yksin siirtää.

Kertoo siitä ajasta ku kovat äijät ajeli mopoilla ja työnsi tankille, jos löpö loppu, eikä tullu marisemaan Nokia Cityyn kun Tupperware hyyty mäkee eikä kukaan auta.

Harva puolusti somessa

Vain pieni osa aikuisista puolusti Tammista ja ihmetteli, miksi hyviin tapoihin ei kuulu auttaa. Omat vanhemmat tukivat Tammista kotona.

– Vähän ihmettelin, että niin harva puolusti somessa. Kun kyseessä on nuori, harva antaa myötätuntoa ja toruu muita, Tamminen sanoo.

Jani Aarnio / Yle

Jos aikuinen kertoo vastoinkäymisistä Facebookissa, häntä usein lohdutetaan ja tuetaan. Miksi nuori ei saa samaa kohtelua?

– Olen huomannut välillä, että nuorista ei tykätä. Meitä häädetään pois paikoista, joissa halutaan olla rauhassa, vaikka nuori käyttäytyy hyvin. Jos jotain sattuu, nuoria leimataan heti.

Mopoauton vakuutukseen ei kuulu hinauspalvelu. Tamminen korostaa lisäksi, että työntäminen ylämäkeen ei ärsyttänyt, vaan ihmisten asenteet auttamista kohtaan.

– Usein autossa tulee tietynlainen anonyymiys, kun toisen kasvoja ei näe tarkkaan. Jotkut kokevat melkein velvollisuudeksi, että nuorten ajoneuvoille, mopoautoille, mopoille ja skoottereille, kuuluu olla ilkeä. Harva uskaltaa sanoa mitään kasvotusten.

Tamminen kertoo, kuinka ammattiautoilija hidasteli tahallaan hänen kaverinsa mopoauton edessä. Nuoret tuntuvat liikkuvan aina väärin: joko hurjastelevan tai olevan tien tukkeena.

– Kerran olin vaihtamassa kaistaa vasemmalta oikealle, katsoin taakseni ja laitoin vilkun päälle. Juuri kun olin kääntänyt rattia hitusen, takana ollut auto ampaisi täysiä vierestä. Jos olisin tehnyt yhtään isomman liikkeen, olisi tullut paha kolari.

Tamminen täytti juuri 18 vuotta. Hänen mielestään on helpotus ajaa autolla mopoautoon kohdistuneiden ennakkoluulojen takia.

Helpompi olla tekemättä mitään

Arvotutkimusta tekevä Jaakko Kaartinen sanoo, että harva päättää tietoisesti olla auttamatta. Tutkimusten mukaan ihmisen on helpompaa välttää riskiä ja olla tekemättä mitään kuin saada jotain aikaan.

– Auttaminen vaatii vaivaa, koska pitää astua omasta ruudusta pois. Yleensä riskin ottaminen kuitenkin kannattaa.

Kaartinen vertaa tapausta kertomukseen laupiaasta samarialaisesta.

– Miksi tunnetussa tarinassa vain laupias samarialainen pysähtyi auttamaan? Koska muut ohi kulkeneet kokivat ristiriitaisia tunteita autettavaa kohtaan. Nuori ja mopoauto on ärsyttävää meteliä, hidaste liikenteessä, tuntematon teini, toisenlainen kuin minä, hän vertaa.

Jani Aarnio / Yle

Kyse on myös aikuisten vallankäytöstä. Suomalaisessa yhteiskunnassa lasten toivotaan yhä usein olevan kilttejä ja näkymättömiä. Arvotutkimuksen mukaan joka viides suomalainen on sitä mieltä, että lasten on tärkeämpää olla hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia kuin uteliaita ja itsenäisiä.

– Jos omassa lähipiirissä ei ole nuoria, voi ajatella ennakkoluuloisesti esimerkiksi, että nuoret pääsevät helpommalla kuin minä, ovat laiskoja tai meluisia.

Arvotutkimuksessa suomalaisista löytyi erityinen 15 prosentin ryhmä, jonka asenteita leimaa pettymys ja katkeruus.

– He ovat pitkälti miehiä ja heillä on tunne, että he ovat jääneet syrjään. He ovat pettyneet omaan elämäänsä, turhautuneita ja katkeria. Tämä ryhmä kommentoi usein sosiaalisessa mediassa katkerasti aiheita, jotka ovat elämänmyönteisiä, Kaartinen kuvaa.

Kaartisen mielestä suomalaisilla on nuorten suhteen peiliin katsomisen paikka.

– Kannattaa miettiä, mikä teinilaumassa ärsyttää. Mitä se kertoo minusta? Vastaako minun asenteeni perimmäisiä arvojani? Mitä voin itse tehdä, että nuoret ja aikuiset mahtuvat samaan kaupunkiin ja samaan maahan?

Nuoret käyttäytyvät yhä paremmin

Ante Tammisen mielestä osa aikuisista unohtaa, että valtaosa nuorista on nykyään yhä kunnollisempia.

– Minullakin on paljon tuttavia, jotka eivät käytä päihteitä. Itseänikin toiset nuoret ovat kehuneet, etten ole koskaan koskenut tupakkaan.

Jani Aarnio / Yle

Tutkimuksista paljastuu, että nuoriso käyttäytyy koko ajan paremmin. Nuoret juovat vähemmän ja tulevat paremmin vanhempiensa kanssa toimeen. Tämä unohtuu liian usein, ja pieni huonosti käyttäytyvä vähemmistö määrittää koko ryhmän kohtelun.

– Erittäin yleinen argumentti on, että me ollaan nuoria, me ei tiedetä maailmasta kunnolla. Se on osittain totta. Nuoret on kuitenkin usein enemmän ajassa kiinni ja osaavat miettiä radikaalimmin ja avarakatseisemmin kuin aikuiset. Ei saa yleistää nuoria. Eikä saa yleistää oikeastaan ketään. Kaikki me olemme yksilöitä, Tamminen sanoo.

Auttamisesta tulee hyvä mieli

Ante Tamminen uskoo, että kiire on yksi syy olla auttamatta.

– Kaikilla on nykyään liian kiire, keskitytään liikaa omaan maailmaan. Jos auttaisi muita, siitä tulisi hyvä mieli itselle.

Lukion toisen luokan päättävä Ante Tamminen auttaa itse kavereitaan esimerkiksi teknisten laitteiden kanssa.

– Jos näkee, että joku kaatuu rappusissa vilkkaassa ostoskeskuksessa, pitää totta kai mennä auttamaan tai kysyä, kävikö huonosti. Edes kysyä, tarvitseeko apua.

