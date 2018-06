Salaatin valinnassa auttavat mutu ja intuitio – pakkausta katsomalla tuoreus ei selviä

Mistä on kyse? Salaatin valinnassa pitää luottaa omaan arvioon tuotteen tuoreudesta ja laadusta.

Kokonaisina myytäviin salaatteihin ei tarvitse merkitä pakkauspäivää.

Pilkotuissa salaattisekoituksissa käyttöpäivätieto pitää olla.

Salaatin tuoreus ja käytettävyys eivät riipu pakkauspäivästä.

Salaattisekoitukset ja umpipussit yleistyvät pakkausvaihtoehtoina.

Miksi tuoresalaateissa ei ole pakkauspäivämäärää, vaikka ne on pakattu joko avonaiseen tai suljettuun kääreeseen? Kauppakaan ei helpota salaattivalintaa, sillä vihreänä loistavat hyllyt eivät välttämättä kerro milloin kerät ovat kauppaan saapuneet.

Päivämäärämerkintä sai kannatusta oululaismarketin asiakkailta.

– Se on käynyt mielessä, ja päivämäärä olisi hyvä lisä salaattipussiin, toteaa opiskelija Janina Schönberg.

– Varmaan olisi ihan hyvä, vaikka meillä salaatti ei pääsekään happanemaan, kun sitä päivittäin syömme, kertoo Pekka Virtanen.

– Tietysti se hyvä olisi, kun en yhtenään käy kaupassa niin kotonakin tietäisi sitten kuinka vanha salaatti on, Taina Taskila pohdiskelee.

Lisäisikö päivämäärä hävikkiä?

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen ymmärtää kuluttajan kiinnostuksen pakkauspäivään.

– Kyllä siitä paljon keskustellaan. Asian kääntöpuolena vain on se, että kuluttaja herkästi valitsee sen kaikkein tuoreimman tuotteen, mikä voi johtaa hävikin kasvuun kaupoissa.

Tuoretuotteet vaihtuvat kaupoissa usein päivittäin. Nopea tuotekierto on tärkeää niin kuluttajille kuin kaupoillekin. Paulus Markkula / Yle

Elintarviketurvallisuusviraston ylitarkastaja Niina Matilainen on Jalkasen kanssa samoilla linjoilla.

– Se voi olla kaksiteräinen asia, koska sokeasti päivämäärää tuijottamalla saatetaan hyvääkin tavaraa heittää pois.

Salaatti voi säilyä syötävänä yli viikon

Umpipussit ovat yleistyneet salaattien pakkaamisessa. Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen kertoo, että jo yli puolet salaateista pussitetaan.

– Pussi suojaa salaattia haihtumiselta ja helpottaa tuotteen käsittelyä. Pussit yleistyvät jatkossakin, arvioi lähes 40 vuotta alalla ollut Jyrki Jalkanen.

Pakkauspäivämäärä ei välttämättä kerro salaatin tuoreudesta. Niina Matilainen

Jalkasen mukaan avo- ja umpipakattu salaatti säilyy otollisissa olosuhteissa hyvänä viikonkin. Pari päivää kaupan hyllyssä ei vielä aiheuta ongelmia esimerkiksi jääsalaatille.

– Kauppiaan pitää mitoittaa ostot oikein, koska kiertonopeus on kaikkein tärkeintä tuoretuotteille, muistuttaa Kauppapuutarhayhdistyksen toiminnanjohtaja Jalkanen.

Osa tuottajista lupaa pussiin pakatuille ja viileässä säilytetyille salaateille, jopa kahden viikon säilyvyyden.

Salaattihyllyt tarkistetaan päivittäin

Kaupat ovat avainasemassa salaatin tuoreuden varmistamisessa. Salaattien säilytys- ja myyntiolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteen laatuun jopa enemmän kuin salaatin pakkauspäivä, kertoo eviran ylitarkastaja Niina Matilainen.

– Pakkauspäivämäärä ei välttämättä kerro salaatin tuoreudesta tai käytettävyydestä. Tuotteen valinnassa pitää luottaa kauppaan sekä omaan näkö- ja tuntoaistiin.

Päivämäärä olisi hyvä lisä salaattipussiin. Janina Schönberg

S-ryhmästä ja Keskosta kerrotaan, että tuoretuotteiden tiskit käydään läpi päivittäin, ja laatua tarkkaillaan työpäivän aikana muutoinkin.

Salaattisekoitusten suosio kasvaa

Vihannekset ja hedelmät ovat tuoretuotteita, joihin pakkaus- tai käyttöpäivää ei tarvitse merkitä. Pilkottuihin salaattisekoituksiin päivätieto pitää laittaa.

– Niissä salaatin solurakenne on rikottu, mikä vaikuttaa tuotteen säilymiseen. Sen takia osalle salaattisekoituksista on asetettu tiukemmat vaatimukset, kertoo Eviran ylitarkastaja Niina Matilainen.

Osassa salaattisekoituksia päivämäärä pitää mainita, mutta kokonainen salaatti voidaan myydä ilman päivämäärämainintaa. Paulus Markkula / Yle

Kuluttajaa saattaa hämmentää salaattihyllyä selatessaan, että osassa sekoituksia päivämäärä on, mutta osassa ei. Tähänkin selityksenä on se, että joissain salaateissa lehdet on sekoitettu kokonaisina ja toisissa tuotteissa ne on pilkottu.

Salaattisekoitusten ja valmissalaattien suosio on kasvanut vahvasti viime vuosina. S-ryhmästä ja Keskosta kerrotaan samansuuntaisesta kehityksestä.

Keskossa valmissalaattien menekki on kaksinkertaistunut tällä vuosikymmenellä. S-ryhmässä vertailtiin tiiviimmin viime vuosien myyntiä, jonka mukaan salaattisekoitusten myynti on kasvanut yli kymmenellä prosentilla.