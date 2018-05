Lapsen päiväkotipaikka ollut tähän saakka salaista tietoa – uuden lain myötä lippulappuset voivat jäädä historiaan ja päiväkoteihin saadaan oma "Wilma"

Päivähoitoa on säädelty sosiaalihuoltolaissa, jossa asiakkuus on arkaluontoista tietoa. Se on hankaloittanut kodin ja päiväkodin välistä viestien vaihtoa.